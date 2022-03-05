5 советов, которые помогут избежать выгорания фрилансеру

Есть мнение, что жизнь фрилансера спокойна и благополучна, ведь он занимается любимым делом. Но даже работая на себя, приходится оплачивать счета. Если проекты оплачиваются недостаточно, возможен риск переработок, что уже чревато депрессией и тревожностью. Вот пять советов фрилансеру, которые помогут не попасть в такую ситуацию.

Тем, кто работает с 9 до 18, фриланс может казаться очень комфортным и увлекательным занятием, но на деле такой режим может быть и очень сложным. Вне зависимости от формы фриланса — постоянная работа или подработка — выгорание реально на любом уровне и при любом опыте.

Оно может настигнуть по разным причинам: слишком много проектов одновременно, предложения по заниженной стоимости и даже работа на бесплатной основе.

1. Не судите о себе по чужим достижениям

Если следить за другими творческими людьми в вашей области в соцсетях, иногда может казаться, что все сдают успешные проекты и хвастаются достижениями — но только не вы.

В такие моменты стоит напомнить себе, что восприятие — не реальность. Например, другой фрилансер мог месяцами работать над статьями, но разместил их все за один день.

Не существует правильного или неправильного подхода к работе. Сравнивая себя с другими, мы только отвлекаемся от собственных дел.

2. Не перегружайте себя

Установить лимит объема работы сложно, когда внештатная работа — единственный источник дохода. Но перегрузка себя задачами может привести к нарушенным дедлайнам, некачественным результатам и потере денег.

Попробуйте установить лимит на количество проектов, за которые вы беретесь каждую неделю или месяц.

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Также будьте осторожны, когда берете несколько проектов от нескольких клиентов за раз. Скажем, если вы занимаетесь копирайтингом, гораздо удобнее направлять все усилия на одного клиента, поскольку это позволит сосредоточиться на стилистике публикации.

Лучше не работать одновременно над маркетинговой кампанией в ритейле и в тот же день пытаться писать художественный обзор.

3. Наведите порядок в электронной почте и не проверяйте ее слишком часто

Проверка электронной почты в любое время может отнимать ваше личное время вне работы. Лучше вообще не проверять e-mail по рабочим вопросам в выходные и, например, до 8 утра и после 7 вечера по будням. Это помогает отключиться и избежать ощущения постоянной «включенности».

Иногда самое простое решение — завести два ящика. Один пригодится для работы, другой — для личных дел.

4. Не рассчитывайте сразу получить оплату

Почти каждый фрилансер или подрядчик хотя бы раз сталкивался с трудностями, связанными с просрочкой платежа от клиента. Ситуация неловкая и неудобная.

Хорошее эмпирическое правило — работать на два месяца вперед. То есть не пытаться оплачивать сегодняшние счета сегодняшними проектами.

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Вместо этого постройте свой рабочий процесс таким образом, чтобы платежи от проектов, над которыми вы работаете сейчас, покрывали счета через два месяца.

Это даст вам свободу маневра на случай задержки платежа и поможет избежать пробелов в работе.

5. Знайте себе цену

Это приходит с опытом, но для фрилансера жизненно важно понимать уровень минимальной оплаты за проект, на который он может согласиться. В противном случае клиенты воспользуются его добротой.

Чтобы сравнить ставки, изучите биржи фриланса, чтобы узнать, сколько другие берут за аналогичные услуги.

Как только вы определите, сколько стоит ваша работа, вам будет легче отказываться от фриланс-проектов и клиентов, которые платят меньше.

Как фрилансер, вы сами должны организовать свою рабочую нагрузку и распорядок дня, чтобы избежать выгорания. Ваше время — ваши деньги, поэтому используйте его с умом и беритесь только за то, с чем можете справиться. Здоровые границы — залог успешного фриланса.

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