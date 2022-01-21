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Истории

Ищете работу мечты? Эти 5 советов помогут вам определиться со своими желаниями

Истории
Артём Маилян
Артём Маилян

Редактор рубрики «Истории»

Артём Маилян

Последние два года заставили всех нас пересмотреть отношение к режиму работы. Мы выяснили, что постоянная «удаленка» имеет право на существование. Мы смогли уделять больше времени семье и больше не хотим долгих поездок в офис. Внезапно обрушившийся стресс в связи с пандемией показал, как важно работать в компании, которая защищает благополучие сотрудников.

Рынок труда изменился, но единого подхода к вопросам работы по-прежнему не существует. Карьерные пожелания и потребности у каждого свои. Разобраться с ними может быть непросто, и совсем не обязательно делать это быстро. 

Ищете работу мечты? Эти 5 советов помогут вам определиться со своими желаниями

Критически оцените себя

Первый шаг — оценить свою нынешнюю должность (если она у вас есть). Возьмите ручку и лист бумаги и запишите те аспекты вашей работы, которые вам не нравятся. Еженедельные презентации для всего отдела вселяют в вас ужас? А может, вы мечтаете о гибком графике? 

Это может показаться немного жестоким, но критический взгляд на текущую должность поможет понять, чего вы действительно хотите.

Поиск новой работы может протекать долго и утомительно. Но вы сможете сэкономить немало времени, определившись с тем, чего вы точно не хотите видеть на следующем месте.

Попрокрастинируйте

Да, именно так. Нам всю жизнь внушают, что откладывать — это плохо, но на самом деле именно бездействие может стать ключом к карьере вашей мечты.

Матис Эбнер подробно раскрывает эту теорию на выступлении Ted Talk «Используйте отсрочку для выбора карьеры» (англ. Use procrastination to choose your career). Он рассказывает о том, как он откладывал на потом, чтобы выяснить, что его действительно интересует.

Перед итоговыми экзаменами и важными встречами он часто думал о компьютерных играх. Большинство лучших игровых стратегий Матиаса приходили ему в голову, когда он был по давлением в других сферах жизни.

«Я решил использовать это открытие в качестве руководства к действию для моего дальнейшего обучения, — объясняет он. — Сейчас я изучаю программирование игр в Цюрихском университете искусств и очень счастлив, что принял это решение. […] В следующий раз, когда вам придётся учиться или делать работу, которая вам не нравится, держите рядом с собой блокнот и записывайте свои мысли».

Найдите «своих»

Когда-нибудь было такое, что работа, которую вы делаете, вам очень нравится, но динамика коллектива категорически вам не подходит? Может, у вас не было общих интересов или просто не сошлись с коллегами характером. Правда жизни в том, что с коллегами вам придется проводить много времени, иногда даже больше, чем с друзьями и семьей. Поэтому так важно работать в команде, в которую веришь.

Конечно, хочется работать над увлекательными проектами, но дело в том, что проекты меняются, откладываются или даже отменяются. Единственное, на что можно положиться, — это коллектив, поэтому выбирайте тщательно.

Если вам удастся найти руководителя и команду, в которую вы действительно верите, вы окажетесь в выигрыше.

Не полагайтесь на интуицию

Мы часто слышим фразу «доверься интуиции». Но когда речь идет о поиске работы мечты, этот совет лучше игнорировать.

Исследования в области науки о принятии решений показывают, что интуитивное принятие решений работает только в определенных обстоятельствах. Например, интуиция может оперативно подсказать, что на вас кто-то сердится. Это происходит из-за того, что наш мозг устроен таким образом, чтобы быстро предупреждать нас об опасности.

Однако интуиция не может подсказать, какой бизнес будет успешным и на какой работе вы через год получите повышение. «Шестое чувство», конечно, может дать подсказки, связанные с карьерой, но оно не должно быть основой ваших решений.

Работайте умнее

У каждого свой стиль работы: одни предпочитают закрывать сложные задачи до обеда, другие же приступают к ним только во второй половине дня.

По тому же принципу, многие чувствуют себя комфортно в условиях четких дедлайнов и еженедельных KPI. Других это может душить и давить на их творческий потенциал. Мы все работаем совершенно по-разному.

Прежде чем начать поиск новой работы, обратите внимание, в какое время вы наиболее продуктивны. Если вам по душе видеоконференции с коллегами, запишите это в блокнот. Если вы получаете удовольствие от непрерывной работы в середине дня, обратите на это внимание.

Понимание своего стиля работы — это ключевой способ убедиться в том, что ваша следующая должность вам подходит.

Науки о поиске работы и коллектива мечты не существует. Однако, если вы прислушаетесь к этим простым советам, возможно, вам удастся сорвать джек-пот. Удачной охоты!

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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