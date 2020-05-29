Пять способов сделать ящик на Gmail более защищенным

Встроенные инструменты Gmail помогают защититься от мошенников, избавиться от навязчивой рекламы и повысить конфиденциальность данных. Журнал Wired рассказал о пяти из них.

Сервисом Gmail пользуются полтора миллиарда жителей Земли. Большинство из них просто получают и отправляют письма, не погружаясь в изучение дополнительных параметров. При этом в приложении есть множество полезных функций.

1. Заблокируйте спамеров

Если кто-то засоряет ваш почтовый ящик незаметно для спам-фильтра Gmail, пригодится функция блокировки отдельных отправителей. Откройте письмо, нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите функцию «Заблокировать отправителя». Теперь все сообщения от этого адресата будут уходить в папку «Спам», не отвлекая вас от важных дел.

Не забывайте сообщать о спаме, даже если на первый взгляд кажется, что это бесполезно. Скорее всего, письма с этого адреса продолжат приходить, зато вы поможете улучшить спам-фильтры Gmail. Google анализирует содержание и другие характеристики отмеченных писем для обучения алгоритмов сервиса.

Чтобы настроить защиту самостоятельно, выберите опцию «Фильтровать похожие письма» и укажите, что нужно делать с письмами этого отправителя или другими сообщениями, которые соответствуют условиям фильтра. Например, можно отметить письмо как прочитанное или неважное, отправить его в папку «Спам» или удалить.

2. Оставьте больше времени на отмену отправки

Совет, который однажды может очень пригодиться. В Gmail можно отменить отправку сообщения до того, как его получит адресат. Правда, у вас есть лишь несколько секунд, чтобы заметить опечатку в поле «Кому» и нажать «Отменить».

По умолчанию окно отмены отправки доступно 10 секунд, но этот временной промежуток можно увеличить. Для этого нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу основного интерфейса Gmail, выберите «Настройки», откройте вкладку «Общие» и найдите строку «Отмена отправки». Время отмены можно увеличить до 30 секунд.

3. Включите конфиденциальный режим

Новый конфиденциальный режим Gmail повышает безопасность доставки электронной почты: получатели не могут копировать, пересылать, распечатывать или загружать ваши сообщения, вы можете ограничить срок действия письма или даже добавить код доступа (например, если сомневаетесь в безопасности адреса отправки).

Чтобы активировать режим, нажмите на замок в нижней части окна с новым сообщением. Это особенно актуально для личной или конфиденциальной информации.

Получатель такого письма увидит срок его действия, при этом привычные опции вроде пересылки или печати будут недоступны. Максимальное время хранения конфиденциального послания составляет пять лет, так что этот режим явно не подходит для сообщений, которые вы собираетесь хранить вечно.

Несколько предостережений относительно этих саморазрушающихся сверхзащищенных писем: если получатель не использует официальные приложения Gmail, ему придется открывать сообщение в интернете. Кроме того, помните, что даже самое защищенное письмо можно сохранить в виде скриншота и переслать другим пользователям. Поэтому отправляйте конфиденциальные данные только тем, кому вы действительно доверяете.

4. Очистите кэш

Теперь Gmail работает даже офлайн. Этот режим помогает при нестабильном соединении с интернетом, но может быть угрозой для вашей конфиденциальности. Даже без подключения к сети можно получить достаточно информации из локального кэша Gmail, если у злоумышленника есть физический доступ к вашему компьютеру и он знает, что там искать.

Если вы пользуетесь одним компьютером с другими членами семьи, коллегами или посетителями библиотеки, убедитесь, что ваши данные удаляются после выхода из системы. Щелкните по значку шестеренки (вверху справа) на главном экране, выберите «Настройки» и откройте вкладку «Офлайн». Выберите опцию «Удалить данные офлайн-почты с компьютера» в строке «Безопасность», и не забывайте выходить из Gmail после окончания работы.

5. Скрывайте внешние изображения

Встроенные изображения остаются серьезной угрозой для электронной почты — они могут раскрыть информацию о вашем браузере, компьютере и даже об особенностях их использования. Это явно не та информация, которую хочется предоставлять любому, у кого есть ваш email-адрес. Основные уязвимости системы были устранены, но всегда есть риск появления новых.

Еще более распространенная проблема — это отслеживание электронной почты. Отправители писем могут использовать небольшие встроенные изображения — так называемые пиксели слежения. С их помощью можно узнать, открыли вы сообщение или нет, когда и на каком устройстве это сделали, и отправилось ли оно к другим пользователям. Настоящий подарок для маркетологов, который, возможно, делать не хочется.

Теперь Gmail автоматически сканирует электронную почту в поисках вредоносных изображений. Специалисты Google объясняют: «Если отправитель или его сообщение вызывают подозрения у Gmail, система скроет изображения и спросит у пользователя, нужно ли их открыть». Если вам недостаточно стандартной защиты Google, вы можете скрывать изображения по умолчанию (к тому же тогда ваши письма будут загружаться быстрее).

Для этого щелкните по значку шестеренки в правом верхнем углу основного интерфейса Gmail и выберите «Настройки». Откройте вкладку «Общие» и выберите опцию «Спрашивать, нужно ли показать изображения» в строке «Изображения». Картинки не будут отображаться при открытии электронных писем, но вы всегда сможете загрузить их, если доверяете отправителю.

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