Игра на вырост: из турнира в общаге — в сеть из 140 событий в месяц и B2B-ивентов за 1,5 млн ₽

«Мы с папой часто ездили на стройку — поговорить с рабочими, подписать бумаги в офисе. Всё было по-живому. Никто не говорил, что нужно „отработать смену“»

Средняя сестра в юности работала детским аниматором и приносила домой сумки наличных — просто потому, что делала то, что любит. Старшая сестра, фотограф, открыла сеть фотостудий.

Первый бизнес Илья запустил ещё в школе. Он был в девятом классе, когда на одном из мероприятий заметил модную бабочку на шее у ведущего. В голове щёлкнуло — появилась бизнес-идея.

Мама Ильи — профессиональный дизайнер-модельер, поэтому всё сложилось быстро: она шила, он продавал. Прибыль — 50 на 50.

Они попали в тренд. 2014 год — эпоха первых российских хипстеров: бороды, клетчатые рубашки, подтяжки. Россия училась быть стильной, а Илья — делать на этом деньги. За полтора года старшеклассник заработал 1 000 000 ₽.

Red Bull, общежитие и 15 участников: первый турнир на 9 м²

В 2017-м Илья поступил в Московский государственный строительный и уехал из Ульяновска. Первый год жил в общежитии на 15 000 ₽ от отца и деньги от первого школьного бизнеса. На втором курсе устроился бренд-маркетологом в Red Bull.

Потом ковид. На время локдауна Илья вернулся в Ульяновск. Илье было нечем заняться, и он смотрел YouTube. Однажды в ленте всплыл ролик про шахматы. Вроде бы тишина и концентрация. Но автор ролика Максим Омариев кричал от эмоций. Этот контраст и зацепил.

Илья попробовал обыграть в шахматы отца. Не вышло, но игрой заразился. Когда студент вернулся в Москву, то пошёл в шахматные клубы. Атмосфера — космос, но 500 ₽ за вечер тогда были для него роскошью. Поэтому он решил: турнир будет свой.

Общежитие. Комната в 9 м². Red Bull как валюта: за банки энергетика Илья арендовал комнату и шахматные доски. Вход на турнир — 100 ₽, взамен участники получали от Ильи баночку.

15 участников, доски на кроватях, полу и холодильнике. Настоящий шахматный хаос, но с азартом и драйвом.

Первый турнир прошёл в феврале 2021 года. Потом Илья организовал ещё несколько — тогда это было ещё хобби.

Из неудачи в стратегию: как провал студии обернулся идеей нового бизнеса

Илья получил диплом и уехал путешествовать. В конце 2022 года друг Ильи по университету Леонид предложил открыть дизайн-мастерскую. У него был плоттер — устройство для широкоформатной печати. Илья же любил шахматы, поэтому они решили изготавливать шахматные постеры. Дизайнером позвали ещё одного университетского друга — Евгения. Так появилась студия Repaper.

Компаньоны делали всё вручную: подбирали бумагу, печатали, придумывали айдентику, работали с художниками. В коллекции был, например, постер c изображением чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника от питерского художника Максима Саввы.

Продажи шахматных постеров шли слабо, и ребята зарабатывали на сторонних заказах — сайты, айдентика, дизайн.

Каждый получал по 40 000–50 000 ₽ в месяц — на жизнь в Москве едва хватало.

«Мы буквально выживали. Я снимал койко-место у друга за 6000 ₽, иногда ночевал где придётся. Как-то знакомая уехала в Стамбул и попросила присмотреть за кошкой. Для меня это был шанс пожить под крышей. Я согласился не раздумывая»

Это был тяжёлый, но важный период. Работали на износ. Ради рекламы Илья снова начал проводить шахматные турниры в кафе и барах и разыгрывать там постеры.