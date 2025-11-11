Игра на вырост: из турнира в общаге — в сеть из 140 событий в месяц и B2B-ивентов за 1,5 млн ₽
Как Rep Chess собрал вокруг себя комьюнити из 40 000 игроков в шахматы
Бизнес по наследству: когда зарабатывать — значит быть собой
Илья Лакаев вырос в семье, где деньги зарабатывали не по графику, а по вдохновению. Отец — ульяновский девелопер, сам строил дома и управлял проектами, никогда не сидел «с девяти до шести» в офисе.
«Мы с папой часто ездили на стройку — поговорить с рабочими, подписать бумаги в офисе. Всё было по-живому. Никто не говорил, что нужно „отработать смену“»
Средняя сестра в юности работала детским аниматором и приносила домой сумки наличных — просто потому, что делала то, что любит. Старшая сестра, фотограф, открыла сеть фотостудий.
Первый бизнес Илья запустил ещё в школе. Он был в девятом классе, когда на одном из мероприятий заметил модную бабочку на шее у ведущего. В голове щёлкнуло — появилась бизнес-идея.
«Мам, давай делать бабочки, бабочки — топ»
Мама Ильи — профессиональный дизайнер-модельер, поэтому всё сложилось быстро: она шила, он продавал. Прибыль — 50 на 50.
Они попали в тренд. 2014 год — эпоха первых российских хипстеров: бороды, клетчатые рубашки, подтяжки. Россия училась быть стильной, а Илья — делать на этом деньги. За полтора года старшеклассник заработал 1 000 000 ₽.
Red Bull, общежитие и 15 участников: первый турнир на 9 м²
В 2017-м Илья поступил в Московский государственный строительный и уехал из Ульяновска. Первый год жил в общежитии на 15 000 ₽ от отца и деньги от первого школьного бизнеса. На втором курсе устроился бренд-маркетологом в Red Bull.
Потом ковид. На время локдауна Илья вернулся в Ульяновск. Илье было нечем заняться, и он смотрел YouTube. Однажды в ленте всплыл ролик про шахматы. Вроде бы тишина и концентрация. Но автор ролика Максим Омариев кричал от эмоций. Этот контраст и зацепил.
Илья попробовал обыграть в шахматы отца. Не вышло, но игрой заразился. Когда студент вернулся в Москву, то пошёл в шахматные клубы. Атмосфера — космос, но 500 ₽ за вечер тогда были для него роскошью. Поэтому он решил: турнир будет свой.
Общежитие. Комната в 9 м². Red Bull как валюта: за банки энергетика Илья арендовал комнату и шахматные доски. Вход на турнир — 100 ₽, взамен участники получали от Ильи баночку.
15 участников, доски на кроватях, полу и холодильнике. Настоящий шахматный хаос, но с азартом и драйвом.
Первый турнир прошёл в феврале 2021 года. Потом Илья организовал ещё несколько — тогда это было ещё хобби.
Из неудачи в стратегию: как провал студии обернулся идеей нового бизнеса
Илья получил диплом и уехал путешествовать. В конце 2022 года друг Ильи по университету Леонид предложил открыть дизайн-мастерскую. У него был плоттер — устройство для широкоформатной печати. Илья же любил шахматы, поэтому они решили изготавливать шахматные постеры. Дизайнером позвали ещё одного университетского друга — Евгения. Так появилась студия Repaper.
Компаньоны делали всё вручную: подбирали бумагу, печатали, придумывали айдентику, работали с художниками. В коллекции был, например, постер c изображением чемпиона мира по шахматам Михаила Ботвинника от питерского художника Максима Саввы.
Продажи шахматных постеров шли слабо, и ребята зарабатывали на сторонних заказах — сайты, айдентика, дизайн.
Каждый получал по 40 000–50 000 ₽ в месяц — на жизнь в Москве едва хватало.
«Мы буквально выживали. Я снимал койко-место у друга за 6000 ₽, иногда ночевал где придётся. Как-то знакомая уехала в Стамбул и попросила присмотреть за кошкой. Для меня это был шанс пожить под крышей. Я согласился не раздумывая»
Это был тяжёлый, но важный период. Работали на износ. Ради рекламы Илья снова начал проводить шахматные турниры в кафе и барах и разыгрывать там постеры.
Ход конём: как постер привёл к партнёрству с Непомнящим
В начале 2023 года Илья зашёл в шахматный бар российского гроссмейстера Яна Непомнящего Chess Club Moscow и подарил его команде постер. Так завязалось знакомство, которое быстро переросло в партнёрство. Илья узнал, что команда Непомнящего готовится к матчу за мировое первенство, и предложил идеи по промо и организации околоматчевых мероприятий. Через пару дней Repaper уже делали мерч для сборной.
«За полдня мы напечатали логотип на ста футболках. Потом прилетел заказ посерьёзнее: две тысячи футболок с логотипом с дедлайном в полтора дня. Мы справились»
Дальше — больше. Repaper подключились к фотосессиям, к помощи по трансляции матча, а сам Илья поехал в Астану, чтобы работать на месте. В итоге партнёры курировали весь цикл мероприятий, созданных для сборной России по шахматам.
На этой коллаборации юные предприниматели почти ничего не заработали, только отбили расходы — около 600 000 ₽. Они толком не знали цен на рынке, не умели считать стоимость продакшена. Но кейс сработал как студенческая зачётка: показал, что команда может тянуть проекты мирового уровня и разговаривать с первыми лицами на равных. А ещё придал уверенности в собственных силах. После коммуникации с заходить в рестораны с предложением проводить турниры стало намного проще.
Полгода между фоллоуапом и шизофренией: как рождался Rep Chess
Конец 2023-го стал точкой разворота. Repaper распался. Леонид продолжил развивать дизайн-студию, Евгений ушёл во фриланс, а Илья решил заняться шахматными турнирами и ивентами всерьёз и запустил проект Rep Chess. В начале 2024-го он собрал небольшую команду. И тут стало по-настоящему страшно.
«Когда у тебя люди на зарплате, ты отвечаешь за то, чтобы им было чем заплатить, и просыпаешься с этим в голове каждый день. Я даже решил устроиться куда-то сам, чтобы, если что, платить команде из своей зарплаты»
Илью пригласили на собеседование в диджитал-агентство Hate Agency. На интервью на позицию аккаунта сооснователь агентства Геворг Осипян сказал: «Ты у нас полгода поработаешь и уйдёшь. Видно, что ты предприниматель». Так и случилось. Ровно через полгода Илья ушёл — в свой проект.
Всё же работа в агентстве оказалась полезной: Илья учился управлять, планировать, считать. Всё, что видел, тут же переносил в Rep Chess.
«В агентстве ввели планёрки — ввёл и я. Увидел таблицу со сметой — сделал такую же. Впервые услышал слово „фоллоуап“ — пришёл на встречу и сказал: „Ребята, теперь делаем фоллоуапы“. Это была прямая калька, но она работала»
Тогда жизнь Ильи была похожа на хаос: параллельные задачи, запуск ИП, первые крупные турниры. Это был очень напряжённый период — всё навалилось одновременно.
«Помню день, когда у меня шли три созвона сразу. Настоящая шизофрения: на одном — микрофон выключен, на другом — включён, где-то отвечаю, где-то просто слушаю. В какой-то момент понял, что это перебор. Хорошо, что один из звонков был „немым“ — иначе я бы просто сломался»
Зарплату из агентства Илья действительно тратил на команду — несколько месяцев жил на нуле, но люди получали свои деньги. Тогда в команде было трое: два ключевых сотрудника, которые занимались всем — создавали афиши, договаривались о местах проведения турниров и даже давали уроки шахмат. Ближе к лету добавилась SMM-специалист.
Через полгода, когда оборот начал расти и стало понятно, что получится выйти в ноль и начать зарабатывать, Илья ушёл из агентства и полностью погрузился в Rep Chess.
Шахматы и дейтинг: как один PR-ход помог Rep Chess утроить комьюнити
Rep Chess проводили турниры в кафе и барах Москвы. Поначалу на них приходили по 20–40 человек, и только мужчины. Чтобы расширить аудиторию, Илья вместе со знакомой пиарщицей придумали PR-ход: решили превратить шахматы в дейтинг. В соцсетях они стали позиционировать турниры Rep Chess как место, где можно найти умного, ответственного и решительного мужчину, который может защитить свою королеву.
Реакция была мгновенной. На турниры пришло огромное количество девушек — в платьях, на каблуках, с интересом и вопросом: «А как правильно ходить фигурками?». За девушками пришли мужчины, а за мужчинами — новые компании. Некоторые девушки приходили один раз — познакомиться и уйти. Но многие остались.
«Это был настоящий буст. За месяц наше шахматное комьюнити выросло с трёхсот до тысячи участников. А потом мы стали стабильно расти по тысяче человек в месяц»
Сейчас у Rep Chess четыре основные аудитории:
- Зумеры: 18–22 года. Для них шахматы — повод собраться, а не заработать рейтинг. Для зумеров проводят турниры в молодёжных пространствах с демократичными ценами, шумом и хаосом.
- Хипстеры: 25–33 года. У них есть работа, семья, собаки. Для них Rep Chess делает турниры в местах, где можно поиграть с ребёнком на веранде, выпить кофе и не чувствовать, что шахматы — это «слишком серьёзно».
- Премиум: это аудитория, для которой шахматы — часть статуса. Для неё — турниры в заведениях с высокими потолками и чеком.
- Спортсмены: с 2025 года команда проводит официальные соревнования в Центре Гиляровского совместно с Музеем Москвы. Всё по-взрослому: судьи, рейтинг, регламент, спортивные разряды.
Формула Rep Chess: турниры — миссия, B2B — прибыль
Первые турниры Rep Chess были полностью бесплатными. Но быстро стало понятно: всё, что бесплатно, со временем обесценивается. Люди относятся к этому иначе, а бизнес — тем более. Тогда Илья начал брать оплату с площадок — не с игроков. Фикс небольшой, всегда индивидуальный: зависит от формата, масштаба и трафика. Минимальный же взнос с площадки — 15 000 ₽. Призовой фонд у Rep Chess — около 450 000 ₽ в месяц, но без наличных.
«Мы специально не разыгрываем деньги, чтобы не приходили охотники за призами. Дарим подарки от партнёров. Например, кроссовки, сертификаты от фотоателье»
Схема оказалась устойчивой: площадка получает поток гостей, Rep Chess — стабильность, а игроки — возможность играть бесплатно.
В конце 2025 года Rep Chess проводит около 140 турниров в месяц — из них 70 в Москве. Остальные — в регионах: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Воронеже, Уфе, Калининграде, Нижнем Новгороде и других городах.
Параллельно с турнирами Rep Chess стали организовывать партнёрские и бренд-мероприятия. Поток заявок начал поступать без рекламы и холодных продаж — просто сарафан и репутация.
«Мы никогда не запускали рекламу. Просто то, как мы показываем шахматы, оказалось созвучно брендам. Они начали сами приходить, просить нас о коллаборациях. Даже государство теперь обращается. Для нас это показатель — когда муниципальные учреждения приходят к частникам, значит, уровень признан»
Для бизнеса Илья с командой стали проводить внутренние турниры, шахматные вечеринки и обучение. Цены на ивенты — от 15 000 до 1 500 000 ₽.
«Клиентские ивенты дают основной доход. Они прибыльные, в них зашиты и зарплаты, и операционные расходы. Но фокус — на турнирах. Это наша миссия. Но именно она в итоге приводит к заработку в B2B»
В феврале 2024 года оборот Rep Chess составил 3 000 000 ₽. Тогда же проект вышел на самоокупаемость и начал приносить доход. К концу 2024 года оборот увеличился как минимум в два раза и продолжает расти. Точные данные по выручке за 2024 и 2025 годы Илья не раскрывает.
«Мы зарабатываем, но не копим — сразу реинвестируем. У нас история про постоянный рост. Всё, что появляется, тут же уходит в развитие: в новый инвентарь, брендирование, команду, корпоративные штуки, эксперименты»
В основной команде Rep Chess — 12 человек: продюсеры, дизайнеры, маркетологи. Именно они тянут на себе весь продакшен: от московских турниров до региональных проектов.
В Москве с ними работают 19 судей, которые выезжают на площадки и проводят мероприятия. Ещё восемь тренеров ведут занятия и мастер-классы.
В регионах — десять партнёров, которых в команде называют «градоначальниками». Каждый отвечает за свой город, развивает локальное сообщество и строит вокруг шахмат собственную экосистему.
Сегодня Rep Chess — это уже не просто команда энтузиастов, а главное шахматное комьюнити России. Ежемесячно только в столице на турниры приходит около 4000 человек.
«Мы пока даже не знаем точное число уникальных игроков. Делаем бота, чтобы наконец начать их считать. Но, по ощущениям, наше офлайн-комьюнити — около 40 000 человек»
Ходы вне доски: как Rep Chess превращает шахматы в медиа нового поколения
Следующий шаг — медиаблок. Цель — вывести шахматы в онлайн и сделать их частью современной культурной повестки.
«Мы видим огромный спрос и почти нулевое предложение. В России мало сильных шахматных блогеров, а те, кто появляются, взлетают за пару месяцев. Посмотрите на западный рынок — канал GothamChess растёт быстрее большинства YouTube-каналов в мире. Тренд уже пришёл в Индию, скоро дойдёт и до нас»
Rep Chess планирует создать главное шахматное медиа страны — YouTube- и VK-платформу с интервью, стримами, аналитикой и образовательным контентом. Чтобы проект сразу вышел на высокий уровень продакшена, команда ищет стратегического партнёра.
«Полноценный продакшен на месяц с режиссёром, студией, сценарием и посевами стоит от 10 000 000 ₽»
План у Ильи амбициозный — построить медиавселенную, где шахматы станут не нишей, а форматом общения.
«Были тяжёлые периоды, но мне нравится, когда всё кипит. Когда я без движухи, мне скучно. Я не из тех, кто мечтает уехать под пальму. Меня это убьёт. Я живу на адреналине»
