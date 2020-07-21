Пять способов вернуться к интересной вакансии, которая не стала вашей из-за COVID-19

В период самоизоляции количество вакансий существенно сократилось, но в последнее время обстановка постепенно улучшается. Специалист по трудоустройству Сьюзен Пепперкорн рассказывает, как действовать в текущей ситуации.

Пандемия коронавируса вызвала огромный рост безработицы — в США за соответствующим пособием обратилось более 40 млн человек. Многие интересные предложения о работе или стажировке перенеслись на неопределенный срок или вовсе перестали быть актуальными. Если вы почти получили нужную вам должность, но все отменилось в последний момент из-за пандемии, это могло стать серьезным стрессом.

Впрочем, не все потеряно. Одной из моих клиенток в начале марта предложили должность ведущего менеджера по маркетингу в финансовой компании N. Робин оставалось получить последнее подтверждение от отдела HR, когда ей сообщили, что все процессы найма новых сотрудников в компании приостановлены из-за вспышки коронавируса.

Эта новость ее расстроила, но я посоветовала не рассматривать этот ответ компании в качестве окончательного. Поэтому Робин, продолжая поиск подходящих вакансий, оставалась на связи с отделом HR. Эта тактика оправдала себя — через несколько месяцев ей удалось вновь получить приглашение на заинтересовавшую ее должность.

Выяснить причины отмены

Узнайте у сотрудника компании, который вел с вами переговоры, почему вакансия перестала быть актуальной. Также попробуйте выяснить, приостановлен поиск новых сотрудников или полностью прекращен. В первом случае вероятность трудоустройства сохраняется, но нужного момента придется подождать. Спросите, когда планируется возобновить процесс — это позволит понять, готовы ли вы оставаться без работы в течение этого времени. Если же компания полностью прекратила поиск новых сотрудников, на вакансию можно больше не рассчитывать. Особенно это касается отраслей, наиболее пострадавших от пандемии — например, туристического сектора или сферы гостеприимства.

Сообщить о готовности к временному трудоустройству

Даже если компания больше не ищет сотрудников, потребности организации никуда не делись. Возможно, вам удастся получить временное предложение — например, работодатель может на несколько месяцев нанять вас в качестве внештатного сотрудника или фрилансера.

Подумав об этом, Робин отправила письмо следующего содержания:

«Добрый день, Марк! Лора сообщила мне, что компания пока приостановила набор новых сотрудников. Мне было грустно это услышать, но я полностью понимаю это решение, учитывая нестабильную экономическую ситуацию.

В ходе интервью вы упомянули несколько проектов, над которыми я должна была начать работать после трудоустройства. Среди них были аудит маркетингового контента и создание рассылки для клиентов. Я буду рада помочь с выполнением этих задач на контрактной основе. Пожалуйста, сообщите, интересует ли вас данное предложение. Робин».

Представители компании ответили, что им нравится идея контрактной работы, но в условиях кризиса они приостановили все новые проекты и пока не готовы привлекать фрилансеров. Также они посоветовали обратиться в похожие компании, ситуация в которых, возможно, позволяет принять предложение Робин.

Делиться новостями

Через три недели Робин снова отправила электронное письмо Марку. На этот раз она поделилась прочитанной статьей, тема которой была связана с обсуждаемой вакансией:

«Добрый день, Марк! Надеюсь, у вас все в порядке. Я прочитала несколько постов в блоге компании и отправляю статью о маркетинговых стратегиях, которая, как мне кажется, может вас заинтересовать. Пожалуйста, дайте знать, если что-то изменится, так как меня по-прежнему интересует возможность работы в вашей команде. Робин».

Обращаясь к потенциальному работодателю, пытайтесь увидеть ситуацию с его стороны. Проанализируйте основные бизнес-потребности компании и подумайте, что вы можете сделать, чтобы приблизить их исполнение.

Сохранять позитивный настрой

Будучи консультантом Робин, я понимала ее волнение. Ее беспокоила не только невозможность получить вакансию в конкретной компании, но и общая тенденция к спаду на рынке труда. Я объяснила ей важность правильного тона в переписке с работодателем. Чтобы в письмах не сквозило отчаяние, можно делиться хорошими новостями:

«Добрый день, Марк! Хочу поблагодарить вас за совет о поиске предложений через компании, которые могут быть осведомлены о вакансиях их клиентов. Этот подход привел к двум интересным собеседованиям, однако N по-прежнему остается для меня приоритетным вариантом. С нетерпением жду информации о возобновлении найма в вашей компании. Робин».

Быть готовым к повторному интервью

В конце мая Робин получила долгожданное письмо из компании N:

«Добрый день, Робин! Мы готовы вновь пригласить вас на должность ведущего менеджера по маркетингу. Если это предложение еще актуально для вас, сообщите удобное время для небольшого телефонного интервью. Благодарим вас за терпение! Марк».

Это стало возможным благодаря тому, что Робин смогла создать доверительные отношения с сотрудниками, с которыми познакомилась во время интервью, а затем оставалась с ними на связи в течение нескольких месяцев. Представители компании смогли убедиться в ее вовлеченности и позитивном настрое, что еще раз подтвердило правильность их выбора. Поэтому когда пришло время возобновить поиск сотрудников, о Робин вспомнили в первую очередь.

Конечно, нет никаких гарантий, что такой подход обязательно приведет к приглашению на понравившуюся должность, но он определенно повысит ваши шансы. Эмпатия и последовательность помогают ускорить достижение карьерных целей.

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