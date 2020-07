Семь правил поиска работы, которые пора нарушить

При поиске работы все мы стараемся следовать неписаным правилам: производить хорошее впечатление, казаться квалифицированным сотрудником, искать работу среди знакомых. Но Кэти Каприно, карьерный коуч и автор книги The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss, убеждена: действуя в своих интересах, мы можем найти работу быстрее. Представляем семь правил, которые уже устарели.

1. Искать вакансии на специализированных сайтах

На таких площадках действительно представлено множество вакансий. Согласно отчету Jobvite Recruiting Benchmark Report за 2019 год, из этого источника компании получают примерно 50% откликов, но на работу принимают менее 1% подавших их людей. На самом деле, к моменту размещений вакансий на них уже могут быть подобраны отличные кандидаты. Карьерный коуч Терри Макдугалл, автор книги Winning the Game of Work: Career Happiness and Success on Your Own Terms, добавляет: возможно, уже даже было принято решение о найме .

Когда она была менеджером по поиску персонала, то выкладывала в интернет информацию о вакансии еще до того, как ее публиковали на специальном сайте. «В большой компании обычно требуется не менее двух-трех недель, чтобы получить работу. И к этому моменту человек, который занимал эту должность, уже покидает компанию, поэтому нужно быстрее занять позицию», — говорит она. Макдугалл советует уделять больше внимания своим связям, а не сайтам вакансий.

IT-рекрутинговая компания Hatchit сообщает, что все чаще для поиска персонала используются необычные ресурсы: вакансии размещаются на форумах, в мессенджерах и на специализированных платформах, потому что это приносит больше откликов от целевой аудитории.

2. Искать работу через всех своих знакомых

Казалось бы, очевидно, что при поиске работы стоит сообщить об этом всем знакомым. Однако в реальности одни люди окажутся для вас полезнее, чем другие. Стратегически используйте свою сеть контактов, особенно когда только начали поиск работы, советует Нил Бертон, исполнительный директор Центра карьерного и профессионального развития Университета Клемсона.

«Все ваши действия во время поиска работы должны подчиняться стратегии, иметь какую-то причину. Вы должны определить, какую именно», — говорит Бертон.

Подумайте, кто из знакомых видит в вас профессионала и знает о ваших успехах. Сосредоточив усилия на конкретной группе людей, вы сможете не только добиться лучших результатов, но и построить более значимые отношения. Искренность очень важна для нетворкинга, добавляет Бертон.

3. Быть слишком требовательным к своей квалификации

Опрос Monster 2019 года показал, что ожидания рекрутеров перестраиваются, когда они общаются с кандидатами, которые обладают большинством или даже лишь частью необходимых навыков. Каприно отмечает: слишком многие соискатели, особенно женщины, не откликаются на вакансию, потому что считают, что им не хватает квалификации. Не стоит преувеличивать свои навыки, но если вы подходите для работы, не стесняйтесь отправить отклик. «Меня и сотни людей, с которыми я сотрудничала, брали на работу, несмотря на отсутствие нужной квалификации. Имеющиеся навыки и манера общения заставляют менеджера по подбору персонала сказать: "Вы должны быть в нашей команде"», — говорит она.

4. Пытаться соответствовать корпоративной культуре

Иногда ищут кандидатов, которые соответствуют корпоративной культуре компании. Пытаться угадать, что это такое, и соответствовать этому — ошибка, считает Каприно. Если вы подавляете свою индивидуальность во время собеседований и ведете себя совсем не так, как обычно, вы можете столкнуться с неудачей в будущем. Не нужно проявлять резкость, но стоит раскрыть себя перед новым коллективом. «Если вы скрываете свою индивидуальность и получаете работу, то не сможете быть тем, кто вы есть на самом деле», — говорит Киприно. Поделитесь своими интересами и хобби. Откровенно расскажите, чего вы ищете в работе и в каком режиме вы эффективнее всего.

5. Не готовить сопроводительное письмо

Сопроводительными письмами часто пренебрегают — даже возникают споры о том, действительно ли они нужны. Но исследование ResumeLab показало, что хорошее сопроводительное письмо может повысить ваши шансы попасть на собеседование, даже если ваше резюме недостаточно сильно для этого. Поэтому обязательно подготовьте короткое и емкое вступление, которое будет сопровождать ваше резюме.

6. Формат резюме не важен

«Если одни принципы составления резюме, по-видимому, остаются неизменными, другие элементы продолжают развиваться, чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности кадровых служб и адаптироваться к новейшим инструментам и процессам подбора персонала», — говорит Аманда Августин, эксперт по карьере в TopResume. Вам нужно создать такое резюме, которое выберут автоматизированные системы отслеживания кандидатов (Applicant Tracking System, ATS): ясный и простой текст с четко обозначенными разделами и полями.

Обычно лучше всего использовать гибридный формат, поскольку в нем есть блок со вступительным текстом, который дает представление о кандидате. Исследование TopResume также показало, что резюме с блоком слева выглядят свежее, привлекают внимание рекрутеров и успешно проходят проверку ATS, в отличие от резюме с блоком справа. Фраза «Рекомендации предоставляются по запросу», использование двух отступов после каждого абзаца или цель в начале — все это сделает ваше резюме устаревшим.

7. Искать идеальную работу

При поиске работы, как и в других областях, лучшее — враг хорошего. Если вы продолжите искать идеальную работу, особенно в текущих условиях, то можете упустить шанс учиться и расти, говорит Бертон.

«Относитесь к работе как к средству для оплаты счетов и источнику опыта, который необходим, чтобы сделать следующий шаг в карьере, — говорит он. — Никто не получает идеальную работу, особенно сразу после колледжа».

Вместо этого определите навыки, которые нужны вам для получения идеальной работы, и ищите должности, которые помогут их развить. Так вы скорее получите работу мечты, чем оставаясь в поиске идеального места, заключает Бертон.

