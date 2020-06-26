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Истории

Ловушка компетентности: как умные люди саботируют свою карьеру

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Для стабильного развития важно сохранять открытость новому. Добившись успеха, люди часто забывают об этом. Они перестают анализировать свои действия и продолжают использовать один и тот же подход, не замечая, что со временем он перестает работать. Что делать, чтобы не попасть в ловушку компетентности, рассказывает Дэниел Ким.

Ловушка компетентности: как умные люди саботируют свою карьеру

Что такое ловушка компетентности?

Ловушка компетентности — это ложная убежденность в том, что привычные модели поведения всегда будут приводить к успеху. Термин впервые появился в литературе по менеджменту, но актуален для различных областей жизни, включая бизнес и личные отношения.

Попасть в эту ловушку проще, чем кажется, — достаточно перестать сомневаться в эффективности своего подхода. Искушение выполнять задачи, не задумываясь, может быть очень сильным.

«Человеку приятно делать то, что он уже умеет, поэтому он быстро привыкает поступать одинаково в похожих ситуациях», — пишет Ким.

Прошлые успехи ослепляют. Когда что-то получается хорошо, велик соблазн повторять это снова и снова. Такой подход мешает стабильному развитию.

«Если человек успешен в биржевой торговле, он начинает верить, что его внутреннее видение совпадает с законами рынка. В результате он упускает возможности, которые очевидны для менее успешных игроков», — считает Ким.

Человек, попавший в ловушку компетентности, теряет гибкость мышления. Он продолжает эксплуатировать один и тот же навык, забывая о необходимости развития других. Его сила превращается в слабость, и он оказывается абсолютно не готов к неизбежным изменениям внешнего мира.

Таким образом, ловушка компетентности одновременно снижает адаптивность и ограничивает поиск новых возможностей. Все это негативно сказывается на развитии личности.

Как из нее выбраться?

Чтобы не попасть в ловушку компетентности, нужно разрушать привычные схемы. Постоянное изучение нового и поиск оптимальных способов решения задач — залог стабильного развития.

«Важно сохранять ощущение новаторства и постоянно искать альтернативные подходы. Здоровая самокритика помогает выявлять проблемные моменты и находить возможности для роста», — объясняет Ким.

Для обеспечения стабильного развития нужно тратить часть ресурсов на изучение нового, переосмысление текущей ситуации и поиск возможностей для ее улучшения. Кроме того, полезно время от времени пересматривать собственные представления о жизни, карьере и критериях успеха.

Успешные люди анализируют результаты своих действий и выявляют те модели поведения, которые помогают экономить время и деньги. При этом важно не распыляться на улучшение одних и тех же подходов.

Изучая предыдущий опыт, можно выявить закономерности в своих действиях. Обратите особое внимание на привычные модели поведения, которые могут ограничить ваш рост.

Анализируйте свои жизненные и карьерные цели и стратегии их достижения. Лучше всего делать это регулярно — раз в месяц/квартал/год. Это позволит увидеть, какие схемы подходят вам лучше других, и откорректировать менее удачные подходы. Кроме того, не забывайте изучать новые тенденции и применять их на практике.

В постоянно меняющемся мире предыдущие успехи могут мешать появлению новых возможностей. Чтобы этого не произошло, анализируйте свои поступки, оставайтесь гибкими и пробуйте новое.

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