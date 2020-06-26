Ловушка компетентности: как умные люди саботируют свою карьеру

Для стабильного развития важно сохранять открытость новому. Добившись успеха, люди часто забывают об этом. Они перестают анализировать свои действия и продолжают использовать один и тот же подход, не замечая, что со временем он перестает работать. Что делать, чтобы не попасть в ловушку компетентности, рассказывает Дэниел Ким.

Что такое ловушка компетентности?

Ловушка компетентности — это ложная убежденность в том, что привычные модели поведения всегда будут приводить к успеху. Термин впервые появился в литературе по менеджменту, но актуален для различных областей жизни, включая бизнес и личные отношения.

Попасть в эту ловушку проще, чем кажется, — достаточно перестать сомневаться в эффективности своего подхода. Искушение выполнять задачи, не задумываясь, может быть очень сильным.

«Человеку приятно делать то, что он уже умеет, поэтому он быстро привыкает поступать одинаково в похожих ситуациях», — пишет Ким.

Прошлые успехи ослепляют. Когда что-то получается хорошо, велик соблазн повторять это снова и снова. Такой подход мешает стабильному развитию.

«Если человек успешен в биржевой торговле, он начинает верить, что его внутреннее видение совпадает с законами рынка. В результате он упускает возможности, которые очевидны для менее успешных игроков», — считает Ким.

Человек, попавший в ловушку компетентности, теряет гибкость мышления. Он продолжает эксплуатировать один и тот же навык, забывая о необходимости развития других. Его сила превращается в слабость, и он оказывается абсолютно не готов к неизбежным изменениям внешнего мира.

Таким образом, ловушка компетентности одновременно снижает адаптивность и ограничивает поиск новых возможностей. Все это негативно сказывается на развитии личности.

Как из нее выбраться?

Чтобы не попасть в ловушку компетентности, нужно разрушать привычные схемы. Постоянное изучение нового и поиск оптимальных способов решения задач — залог стабильного развития.

«Важно сохранять ощущение новаторства и постоянно искать альтернативные подходы. Здоровая самокритика помогает выявлять проблемные моменты и находить возможности для роста», — объясняет Ким.

Для обеспечения стабильного развития нужно тратить часть ресурсов на изучение нового, переосмысление текущей ситуации и поиск возможностей для ее улучшения. Кроме того, полезно время от времени пересматривать собственные представления о жизни, карьере и критериях успеха.

Успешные люди анализируют результаты своих действий и выявляют те модели поведения, которые помогают экономить время и деньги. При этом важно не распыляться на улучшение одних и тех же подходов.

Изучая предыдущий опыт, можно выявить закономерности в своих действиях. Обратите особое внимание на привычные модели поведения, которые могут ограничить ваш рост.

Анализируйте свои жизненные и карьерные цели и стратегии их достижения. Лучше всего делать это регулярно — раз в месяц/квартал/год. Это позволит увидеть, какие схемы подходят вам лучше других, и откорректировать менее удачные подходы. Кроме того, не забывайте изучать новые тенденции и применять их на практике.

В постоянно меняющемся мире предыдущие успехи могут мешать появлению новых возможностей. Чтобы этого не произошло, анализируйте свои поступки, оставайтесь гибкими и пробуйте новое.

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