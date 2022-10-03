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Истории

50 университетов, оказавших наибольшее влияние на блокчейн-технологии в 2022 году

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Портал CoinDesk представил топ-50 университетов, которые оказали наибольшее научное, техническое и педагогическое влияние на блокчейн в 2022 году. Рейтинг составлен на основе анализа 240 учебных заведений по всему миру. Первое место занял Гонконгский политехнический университет. За ним следуют Национальный университет Сингапура и Цюрихский университет.

50 университетов, оказавших наибольшее влияние на блокчейн-технологии в 2022 году

Среди прочих, рейтинг учитывает такие показатели, как репутация, количество и влияние научных публикаций, а также число курсов, степеней, конференций, клубов, отраслевых партнерств и грантов, позволяющих выпускникам получить работу.

CoinDesk использовал данные из общедоступных баз и сайтов университетов, а не ответы, предоставленные самими учебными заведениями.

1. The Hong Kong Polytechnic University
2. National University of Singapore
3. University of Zurich
4. University of California-Berkeley
5. Cornell University
6. Tsinghua University
7. University College London
8. Stanford University
9. The University of New South Wales
10. Nanyang Technological University
11. University of Hong Kong
12. Shanghai Jiao Tong University
13. Peking University
14. Columbia University
15. Massachusetts Institute of Technology
16. Sun Yat-sen University
17. City University Hong Kong
18. New York University
19. Royal Melbourne Institute of Technology
20. Chinese University of Hong Kong
21. University of Sydney
22. Carnegie Mellon University
23. Imperial College London
24. Zhejiang University
25. University of Pennsylvania
26. University of Oxford
27. ETH Zurich
28. Fudan University
29. Monash University
30. University of Illinois-Urbana-Champaign
31. Harvard University
32. University of Michigan--Ann Arbor
33. Politecnico di Milano
34. Yale University
35. University of Texas-Austin
36. Norwegian University of Science and Technology - NTNU
37. University of Cambridge
38. The Hong Kong University of Science and Technology
39. University of Nicosia
40. University of Tokyo
41. University of Edinburgh
42. KIT, Karlsruhe Institute of Technology
43. University of Southern California
44. Trinity College Dublin
45. University of Technology Sydney
46. Nanjing University
47. University of California-Los Angeles
48. King Saud University
49. Boston University
50. King's College London

Инфографика: Даниэль Ферраз, CoinDesk

Зачем нужен такой рейтинг? Ведь аудитория CoinDesk — это не подростки и их родители, а взрослые люди, работающие в криптовалютной и других областях.

Во-первых, в ближайшие годы работать над блокчейном будут выпускники этих университетов. А значит, исследование может пригодиться работодателям. Во-вторых, рейтинг включает информацию о том, выдает ли определенное учебное заведение дипломы и сертификаты. Это пригодится тем, кто хочет получить дополнительное образование.

Интересно также то, как адаптируется к новым технологиям университет, одно из самых традиционных учреждений в мире для измерения профессионального успеха.

Например, в 2022 году в десятку лучших вошли два университета из крошечного Сингапура. Страна занимает всего 733 кв. км и насчитывает 6 млн жителей по данным на 2021 год.

Это может быть связано с тем, что в городе-государстве действует благоприятная регуляторная среда для криптовалют. С другой стороны, такой успех может говорить и о неком положительном влиянии блокчейна.

«Сингапур “борется” не в своей весовой категории на мировой арене, — утверждает исследователь МТИ Рубен Янгблом, который консультировал CoinDesk по методологии для этих рейтингов. — Это забавно с точки зрения того, на что способен блокчейн, выступающий в роли эквалайзера».

По словам Янгблома, на данный момент даже один курс обучения может значительно повысить положение заведения в этом рейтинге. «Программа на получение степени окажет огромное влияние. Это говорит о том, что эта область в образовании только зарождается», — говорит он.

Источник.

Фото на обложке: e X p o s e / Shutterstock

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