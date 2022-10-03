50 университетов, оказавших наибольшее влияние на блокчейн-технологии в 2022 году

Портал CoinDesk представил топ-50 университетов, которые оказали наибольшее научное, техническое и педагогическое влияние на блокчейн в 2022 году. Рейтинг составлен на основе анализа 240 учебных заведений по всему миру. Первое место занял Гонконгский политехнический университет. За ним следуют Национальный университет Сингапура и Цюрихский университет.

Среди прочих, рейтинг учитывает такие показатели, как репутация, количество и влияние научных публикаций, а также число курсов, степеней, конференций, клубов, отраслевых партнерств и грантов, позволяющих выпускникам получить работу.

CoinDesk использовал данные из общедоступных баз и сайтов университетов, а не ответы, предоставленные самими учебными заведениями.

CoinDesk's Best Universities for Blockchain 2022

Инфографика: Даниэль Ферраз, CoinDesk

Зачем нужен такой рейтинг? Ведь аудитория CoinDesk — это не подростки и их родители, а взрослые люди, работающие в криптовалютной и других областях.

Во-первых, в ближайшие годы работать над блокчейном будут выпускники этих университетов. А значит, исследование может пригодиться работодателям. Во-вторых, рейтинг включает информацию о том, выдает ли определенное учебное заведение дипломы и сертификаты. Это пригодится тем, кто хочет получить дополнительное образование.

Интересно также то, как адаптируется к новым технологиям университет, одно из самых традиционных учреждений в мире для измерения профессионального успеха.

Например, в 2022 году в десятку лучших вошли два университета из крошечного Сингапура. Страна занимает всего 733 кв. км и насчитывает 6 млн жителей по данным на 2021 год.

Это может быть связано с тем, что в городе-государстве действует благоприятная регуляторная среда для криптовалют. С другой стороны, такой успех может говорить и о неком положительном влиянии блокчейна.

«Сингапур “борется” не в своей весовой категории на мировой арене, — утверждает исследователь МТИ Рубен Янгблом, который консультировал CoinDesk по методологии для этих рейтингов. — Это забавно с точки зрения того, на что способен блокчейн, выступающий в роли эквалайзера».

По словам Янгблома, на данный момент даже один курс обучения может значительно повысить положение заведения в этом рейтинге. «Программа на получение степени окажет огромное влияние. Это говорит о том, что эта область в образовании только зарождается», — говорит он.

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Фото на обложке: e X p o s e / Shutterstock