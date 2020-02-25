Точка 5G: как технология будет развиваться в России и кто на ней заработает

Сетям пятого поколения пророчат большое будущее: аналитики прогнозируют, что в 2025 году в мире будет 1,9 млрд абонентов 5G. Пятое поколение связи откроет новые возможности для множества технологий: интернет вещей, самоуправляемые автомобили, стриминг игр, дополненная реальность. Какое место займет в этом новом мире Россия и что готовы предложить рынку отечественные стартаперы?

Зачем нужны сети 5G

Разница между сетями четвертого и пятого поколения заключается не столько в самой скорости соединения, сколько в возможностях, которые открываются с переходом на новый стандарт: вокруг 5G не было бы столько шума, позволяй он лишь быстрее загружать видео с YouTube. Пятое поколение — вопрос поступательного развития и перехода на новые способы взаимодействия человека с окружающей его «умной» средой.

«Мы стоим на грани того, чтобы доступ к недорогому интернету с гигабитными скоростями был у каждого человека на Земле. 5G будет обеспечивать работы миллионов сенсоров и устройств, а наша планета станет местом, где знания всего мира будут доступны каждому». Питер Диамандис, сооснователь SingularityU, бизнес-инкубатора и университета при участии Google и NASA

Ранее Диамандис также указывал, что траты на создание 5G-инфраструктуры таких компаний, как Qualcomm и Intel, достигнут, по ряду подсчетов, отметки в $326 млрд к 2025 году.

При этом, судя по прогнозам, в случае с 5G траты оправданны ⎼ «выхлоп» от перехода на новый стандарт влечет за собой не «революцию ради революции» на словах, а существенную прибыль. По данным Qualcomm, к 2035 году доходы от 5G достигнут $12 трлн.

Именно в этом разрезе стоит рассматривать Россию — никто не намерен просто так отказываться от шансов откусить от $12-триллионного пирога свой кусок.

Ситуация на российском рынке

Инновационное развитие — один из основных элементов позиционирования себя со стороны современного государства и главный компонент любой экономической стратегии. Россия также акцентирует внимание на технологиях и внедрении цифровых решений во все сферы жизни. В этом контексте естественно, что понятия «цифровизация» и «сети пятого поколения» практически неразрывны в нарративах на уровнях как государства, так и бизнеса, активно работающего с 5G-стартапами. К последним относятся все бизнес-проекты, которые опираются на использование сетей пятого поколения, по множеству направлений: от телемедицины и интернета вещей до самоуправляемых автомобилей, дронов и стриминговых сервисов.

По прогнозам экспертов, развитие «пятого поколения» в России пойдёт с опережением. Среднегодовые темпы роста по рынку 5G в РФ могут составить 74%, превышая средний показатель в мире (34%). Согласно данным Ассоциации GSMA, к 2025 году число пользователей 5G в России достигнет 80% от населения. Поэтому неудивительно, что локомотивом перехода на новые стандарты выступают операторы связи — структуры, которые также активно стимулируют развитие пятого поколения стартапов.

«Правительство и ведущие телекоммуникационные компании, в том числе предприятия Ростеха, разрабатывают комплекс мер для создания отечественного решения, позволяющего разворачивать сети связи 5G. Как правило, стартапы создаются под решение конкретных технологических задач. Но впоследствии наиболее успешные из инициированных проектов имеют шансы найти широкое применение, как, например, технологии в сфере телемедицины и онлайн-обучения. Инициаторами выступают операторы связи, научно-исследовательские центры и лаборатории, софтверные и хардверные компании» Павел Смирнов, генеральный директор АО «НИИ «Масштаб» (Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех)



При этом Смирнов отметил социальный элемент, связанный с развитием 5G. По его словам, сети пятого поколения будут способствовать появлению новейших сервисов в различных отраслях экономики, а также «высокотехнологичных рабочих мест».

Операторы настроены решительно

Российские операторы сотовой связи — одни из наиболее заинтересованных игроков не только в развитии сетей пятого поколения, но 5G-стартапов. Стартапы могут помочь операторам в формировании пула прибыльных бизнесов и эффективно «застолбить» зарождающиеся подотрасли.

«5G традиционно сначала используют операторы. Как бы и что бы им государство не компенсировало, они будут первыми испытателями новой технологии. И в зависимости от того, насколько качественно ее реализуют, она может оказаться или очередным “ещё более быстрым интернетом”, или новым каналом связи для миллионов устройств», — отметил независимый аналитик и технологический евангелист Александр Баулин.

МТС

Один из примеров такой деятельности со стороны операторов — Центр 5G, запущенный МТС в октябре 2019 года. На данный момент Центр работает с девятью стартапами, в том числе двумя иностранными. В этот список входят:

Tsuru — решение для управления дронами с использованием технологии 5G;

VoltBro — система телеприсутствия на основе отечественного шлема виртуальной реальности, подвижной платформы и 5G-передачи данных;

BID Technologies — система автоматического контроля качества серийной промышленной продукции с использованием технологии искусственного интеллекта;

Visorcam — сервис передачи спортивной трансляции от первого лица (спортсмена или судьи) с помощью камер, встроенных в спортивную экипировку;

Ariellium — облачная платформа разработки, генерации и доставки AR-контента;

LoudPlay — платформа стриминга игр и приложений;

RobotsCity (Нидерланды) — универсальная облачная платформа для управления роботами;

Null Real — платформа для точного определения местоположения пользователей внутри помещений в дополненной реальности;

Doubleme (Великобритания) — система для голографической связи, работающая с AR.

«Сейчас схема работы с нашим приложением выглядит так, что человек приходит в ТЦ, достает телефон, подключается к Wi-Fi, проходит авторизацию и только после этого запускает его. Без Wi-Fi — в сетях 4G — мы работать не можем из-за слишком высокой задержки и нестабильного качества соединения. В сетях 5G все упрощается: пришел, достал телефон, открыл приложение — все работает» Основатель стартапа Ariellium Андрей Бельский



Он отметил, что для завоевания лидирующих позиций на глобальном рынке в России нужно разворачивать сети пятого поколения так, «чтобы к моменту, когда появятся на рынке телефоны на 5G, ими можно было начинать пользоваться». Также в Ariellium подчеркнули важность наличия не только не только полностью развернутых сетей, но и готовых решений, раскрывающих потенциал 5G.

«Центр 5G позволяет стартапам сэкономить это время и подготовить свои продукты к запуску сетей нового поколения в коммерческую эксплуатацию», — отметил Денис Панасенко, руководитель Центра 5G МТС. По его словам, стартапы, которые уже сейчас начинают разрабатывать свои продукты в Центре 5G:

Получают конкурентное преимущество за счет использования новых технологий, которое позволит им занять бóльшую долю рынка. Применение новой технологии связи является прорывным фактором для решения отраслевых задач.

Выигрывают по времени вывода продукта на рынок — запуск большинства инновационных продуктов с 5G потребует адаптации сети и бизнес-процессов оператора связи.

Панасенко также уточнил, что, к примеру, сервисы, требующие низких задержек (облачный гейминг, использование роботов в производстве) потребуют «установки приложений в периферийном облаке» и приоритезации трафика на сети оператора — работы, которая может занять приблизительно один-два года.

«Билайн»

В «Билайне» применительно к 5G тоже сосредотачиваются на поддержке высокотехнологичных стартапов в таких сферах, как IoT, AR/VR, а также телемедицине, «умном городе» и V2X (Vehicle-to-Everytning, связь между транспортными средствами и окружением).

«Работа по созданию совместных проектов в области инноваций идет в рамках Beeline Innovation Lab. У “Билайн” есть собственная пилотная зона 5G в Сколково, где российские стартапы могут протестировать свои решения. Уже отобраны первые проекты, которые получат доступ к пилотной зоне. В октябре 2019 года в рамках номинации Digital Experience конкурса технологических стартапов GoTech 2019 “Билайн” выбрал два проекта: первый стартап — “Кластер” — занимается разработкой систем умного дома, второй — мобильный сервис монетизации благодарности FlyPenny» Пресс-служба «Билайна»

Оператор также добавил, что у него есть и другие примеры сотрудничества по разработке новых решений для сетей 5G. Так, в августе «Билайн» заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией OVRPOWER (ООО «Метроком») сроком на 3 года. Компании договорились о совместной разработке и реализации проектов с применением AR/VR на сетях 5G.

«Мегафон»

«Мегафон», по словам представителей компании, рассчитывает на полноформатное развертывание 5G и, кроме всего прочего, активно привлекает к этому молодежь.

«В прошлом году “Мегафон” провел первый международный 5G-видеозвонок, а также киберcпортивный турнир c использованием 5G и “облачного гейминга”. Мы протестировали сети пятого поколения в Москве и достигли скорости 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне. Запустили постоянную пилотную зону 5G-миллиметрового диапазона частот (27 ГГц) в Москве на Воробьевых горах. Открыли тестовую зону 5G за Уралом. Мы также открыли набор в первую в России лабораторию 5G в Санкт-Петербурге, где студенты технических специальностей и направления IT будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги» пресс-служба «Мегафона»

Там также напомнили, что в конце 2019 года «Мегафон» совместно с другими операторами связи подписал соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия для расчистки спектра 5G. Как отмечалось ранее в газете «Ведомости», СП будет заниматься исследованиями электромагнитной совместимости, а также проводить организационно-технические мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах страны. Само совместное предприятие не будет выступать телеком-оператором.

Tele2

В Tele2 также уделяют развертыванию 5G большое внимание. Оператор успешно запустил пилотную зону в центре Москвы.

«Tele2 первой в России развернула пилотную зону 5G на своей сети совместно с Ericsson на Тверской улице — от Кремля до Садового кольца. Наша задача — узнать возможности технологии в выделенном миллиметровом диапазоне (28 ГГц), познакомить простых пользователей с 5G и показать, как стандарт будет применяться в промышленности и повседневной жизни» заместитель технического директора Tele2 Алексей Дмитриев



По его словам, пока для рынка приоритетной остается проблема недоступности «золотого» диапазона 3,4-3,8 ГГц. Пилотная зона Tele2 запущена на частоте 28 ГГц в режиме NSA (сетевой режим 5G, в котором операторы могут использовать базовые станции одновременно для сетей 4G и 5G — прим.) якорного диапазона Band7 LTE (2600 МГц). Дмитриев также отметил, что участники рынка активно обсуждают пути развития технологии в России, в том числе в исследуемом диапазоне 24,5-29,5 ГГц. Главной же целью испытаний в пилотных зонах в Tele2 видят задачу прояснить реальные возможности для строительства сетей 5G на выделенных частотах и проверить совместимость с доступными абонентскими устройствами.

Вопросы поколению

Развертывание сетей нового поколения — масштабный проект, который требует в том числе и государственной поддержки.

Пример с обвинениями администрации США в адрес Huawei (ведущий производитель оборудования для сетей пятого поколения, в том числе и по показателю качества) относительно потенциальных «лазеек» для ведения шпионской деятельности, «зашитых» в поставляемое китайцами оборудование для создания 5G-инфраструктуры, наглядно показывает, как «непрофильное» вмешательство может тормозить весь процесс. В США с августа 2019 года действует запрет на использование госучреждениями устройств и оборудования Huawei, что осложняет полноформатное развертывание сетей.

В странах Европы и США планируется использовать диапазон 3,4-3,8 ГГц, на который ориентируются наиболее серьезные игроки сферы. Япония и Китай собираются использовать 4,4-4,99 ГГц.

Россия испытывает нехватку частот в «западном» спектре. Кроме того, ранее Минобороны отмечало, что пока «рано» выдавать операторам частоты 3,4–3,8 ГГц. При этом первые аукционы на частоты для 5G-сетей назначены на третий квартал 2020 года — на торги предполагалось выставить частоты в диапазоне 25,25-25,9 ГГц.

У властей России, в отличие от США и ряда других стран, нет претензий к китайским компаниям, и сотрудничество между бизнесами двух государств развивается активно. Но то, в каком виде и когда 5G «по-настоящему» придет в российские города, пока остается вопросом.

«У РФ есть шанс не пролететь мимо всеобщего тренда на сети пятого поколения. В 2020-м мы увидим первые результаты по запуску инфраструктуры от “большой четверки”. Со стороны железа тоже есть приятные подвижки — смартфон Redmi K30 5G, оцененный в $300, подтверждает, что абонентское оборудование этого стандарта может быть не таким уж и дорогим. Лично я жду от 5G не глобальной прибавки скорости, а стабильности и бесшовности соединения на большой скорости, а также нормальной работы интернета в местах большого скопления пользователей» IT-журналист и видеоблогер Андрей Соловьев



Руководитель Центра 5G МТС Денис Панасенко отмечает, что РФ еще предстоит решить ряд вопросов для успешного запуска сетей пятого поколения. В качестве примера он привел вопрос с выделением частот под 5G. При этом, по его мнению, в случае, если все вопросы будут решены оперативно, а запуск сети нового поколения не будет откладываться, у России есть все шансы быть в лидерах.

Куда податься 5G-стартапу

Операторы и сетевые компании

Центр 5G МТС. Бизнес-акселератор для проектов, ориентирующихся на работу с использованием сетей пятого поколения. Принимают российские и иностранные стартапы уровня не ниже MVP. «Чтобы попасть в Центр 5G МТС, надо подать заявку на сайте https://5g.startup.mts.ru/ и пройти отбор наших аналитиков. Аналитики смотрят на то, действительно ли связь нового поколения улучшит продукт стартапа, и на этом основании принимают решение о приглашении в Центр», — Даниил Пленин, менеджер по связям с общественностью MTS Startup Hub.

Beeline Innovation Lab. Оператор предоставляет отобранным проектам право работать в пилотной зоне 5G в «Сколково», где они смогут тестировать и дорабатывать свои решения. 5G-cтартапы, которые хотят попасть в Beeline Innovation Lab, могут отправить заявку на [email protected] Процесс отбора проектов индивидуален. «Билайн» ориентируется на три основных критерия: наличие продукта (как минимум на уровне MVP), команды, которая готова заниматься его дальнейшим развитием, и потенциала у решения стартапа стать продуктом «Билайн».

Лаборатория 5G «Мегафона». «Сейчас 5G Dream Lab в Санкт-Петербурге предоставляет возможность студентам СПбГУ создавать программные продукты с использованием сетей 5G. В планах компании — открыть возможности лаборатории стартапам (не только из СПбГУ), которые хотят тестировать свои решения в сети 5G. Для этого готовится дополнительное оборудование и согласовываются условия и порядок доступа в лабораторию со всеми участниками», — пресс-служба «Мегафона».

Центр 5G-инноваций Ericsson. Площадка объединяет тестовую лабораторию, Ericsson Academy, а также демо-студию. Это позволяет проводить тесты в максимально короткие сроки и организовывать демонстрации готового к фазе коммерческого предложения продукта. Стартапы, которые хотят попасть в Центр, могут обратиться к Михаилу Филимончику, директору центра 5G-инноваций Ericsson в Москве ( [email protected] ).

Акселераторы

Акселераторы для технологических проектов: ФРИИ, «Физтех.Старт», Winno, стартап-академия «Сколково», акселератор 500 Startups и «Сбербанка» и так далее. В большинстве случаев подходят для IT-стартапов уровня не ниже MVP, но каждый случай индивидуален.

Бизнес-акселераторы при госструктурах и производственных холдингах: «РЖД», «Северсталь», «Ростех», «Газпром» и так далее. У каждого из акселераторов свои требования к стартапам; особенно ценятся проекты для контроля за оборудованием и оптимизации работы. Корпоративные акселерационные программы организуют, в частности, GenerationS и iDealMachine.

Узнать о начале отборов в акселераторы можно в разделе Chance Rusbase

О том, куда идти с идеей стартапа, читайте в лонгриде Rusbase

Фото на обложке: Михаил Почуев / ТАСС