Шесть ошибок в автоматизации маркетинга

Рассмотрим шесть основных ошибок, которые допускают при использовании систем автоматизации в цифровом маркетинге.

Мы живем в эпоху автоматизации. Это удобно для бизнеса, особенно в интернете, поскольку помогает оптимизировать рабочие процессы и бизнес-операции. Однако несмотря на свои преимущества, системы автоматизации несут за собой и некоторые риски. Если чрезмерно полагаться на них, можно лишиться не только прибыли, но и самого бизнеса.

Чрезмерно полагаться на автоматический биддинг

Автоматический биддинг — это система, которая автоматически устанавливает ставки на рекламу, исходя из вероятности, с которой пользователь кликнет на объявление или совершит покупку, перейдя по нему. Эту систему можно настраивать для конкретных целей бизнеса и продаж.

Но хоть ИИ-алгоритмы и умны, они пока не превосходят человека. Поэтому даже автоматизированные рекламные кампании требуют контроля со стороны специалиста. Не обязательно полностью отказываться от автоматического биддинга — просто его следует использовать как инструмент, а не как главную опору.

Не контролировать автоматические процессы

Автоматизация избавляет от лишнего стресса и позволяет сэкономить время. Однако она не терпит принципа «установить и забыть».

Оптимизацию автоматизированных систем следует проводить вручную — интернет не замедлится, чтобы вы смогли наверстать упущенное. Онлайн-реклама и маркетинг происходят в постоянно меняющихся условиях, и под них нужно подстраивать автоматизированные процессы.

Разработчики могут создавать автоматизированные инструменты по мере построения системы бизнеса. Но чтобы этот огромный объем работы принес выгоду, эти инструменты нужно поддерживать и оптимизировать. Они лишь следуют указаниям, поэтому относитесь к ним как к сотрудникам, работу которых необходимо контролировать.

Рассылать слишком много сообщений

Системы обмена сообщениями оптимизируют обслуживание клиентов, позволяя строить и поддерживать отношения с ними. Тем не менее рассылка большого количества автоматических писем может вызывать негативное отношение к компании, снижая вовлеченность и ухудшая отношения с клиентами.

Чтобы построить бренд, требуются годы. А вот разрушить репутацию можно за считанные секунды. Для автоматических сообщений качество важнее количества, а также крайне важен оптимальный баланс.

Не учитывать образ бренда

Среди прочего, современный цифровой маркетинг сосредоточен на персонализации опыта клиента. Конечно, в этом помогают автоматизация и ИИ, но эти технологии должны быть лишь «помощниками».

Если автоматизированные системы буду вести все общение от имени бренда, рано или поздно клиент почувствует, что его не видят и не ценят. А один плохой отзыв может свести на нет все приложенные усилия.

Это применимо и к «бренду работодателя» — маркетинговой стратегии, которая позволяет привлекать лучших специалистов в компанию. Подбирать персонал можно и с помощью ПО, а вот для маркетинговых кампаний, нацеленных на поиск кандидатов, лучше задействовать людей.

Таким образом, автоматизацию стоит использовать, чтобы повышать эффективность внутренних процессов, которые кандидат с большей вероятностью не заметит.

Уделять особенное внимание метрикам тщеславия

Никто не любит хвастовство. Еще хуже — когда оно основано на приукрашенных фактах.

Хороший пример — метрики тщеславия (vanity metrics). Так называют данные, которые впечатляюще выглядят, но не несут практической пользы. Отмечайте настоящие достижения — это стимул для развития бизнеса. Приукрашивая факты и цифры, можно лишь отпугнуть сотрудников.

Также не стоит возлагать слишком большие надежды на автоматизированные данные — важно контролировать все показатели самостоятельно. На данный момент не существует такого понятия, как надежный и полностью автоматизированный онлайн-бизнес.

Автоматизировать то, что не нужно

Конечно, ПО может значительно улучшить многие аспекты бизнеса и брендинга. Однако некоторые из них не следует автоматизировать, даже если это возможно.

Кибербезопасность

Злоумышленники постоянно находят новые способы взламывать системы кибербезопасности. Оптимизируя эти системы вручную, можно максимально обезопасить компанию и данные ее клиентов.

Вовлечение клиентов

Помните, что пользователи могут отличить бота от человека. Как бы ни было заманчиво автоматизировать большую часть бизнеса, люди потеряют к нему доверие, если у них не будет возможности связаться с реальным сотрудником.

Публикации и общение в соцсетях

Для работы с социальными сетями доступно множество систем автоматизации. Однако их не стоит оставлять без человеческого внимания.

И хотя этот вид маркетинга требует много времени и усилий, он нужен компании. Чтобы упростить задачу, можно привлечь профессионального SMM-менеджера с хорошей репутацией со стороны — вложение обязательно окупится.

Это не значит, что нужно отказаться от сервисов автоматической публикации контента. Главное — не полагайтесь только на программы и ИИ, если хотите добиться реальных результатов.

Шаблоны маркетинговых предложений

Шаблон следует персонализировать: через него к потенциальному клиенту должен обращаться реальный сотрудник компании и предоставлять индивидуальные комментарии.

Автоматические предложения могут оскорбить получателя, а презентация проекта с гораздо большей вероятностью принесет результат, если будет адаптирована под его потребности.

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Фото на обложке: Marko Aliaksandr / Shutterstock