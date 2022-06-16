Шесть самых крошечных роботов в мире

Микророботы могут применять в различных сферах — доставлять лекарства, опылять растения и находить пропавших людей. И их эпоха, похоже, уже близко: вот несколько выдающихся примеров таких миниатюрных устройств.

Миллироботы

Недавно исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии создали прототип оригами-робота шириной 7,8 мм. Его назвали миллироботом. Чтобы двигаться, переворачиваться и вращаться, он складывается и разворачивается по определенному узору оригами — паттерну Креслинга.

Робот управляется бесконтактно с помощью электромагнитного поля, может передвигаться в узких пространствах и менять форму в зависимости от медицинских задач, например для диагностики болезней, доставки лекарств и даже хирургических вмешательств.

Шпионский дрон Black Hornet

Дрон от американского конгломерата Teledyne разработан, чтобы помогать пехотинцам обнаруживать возможные угрозы. Он помещается на ладони взрослого человека и практически бесшумен.

На одном заряде батареи Black Hornet может работать до 25 минут и пролетать до 2 км, передавая оператору видео в реальном времени и изображения высокого качества. Его стоимость составляет $200 тысяч.

Робопчела RoboBee

На создание этого робота размером с монету ученых вдохновила биология пчелы. В будущем он может применяться для опыления растений, поисково-спасательных операций и слежки, а также наблюдения за погодой и климатом.

Робот получает энергию и управляется с помощью небольшого электрического троса.

Робомуха RoboFly

Разработка напоминает робопчелу — в команду ее разработчиков из Вашингтонского университета даже входит один из первых исследователей проекта RoboBee.

RoboFly немного тяжелее зубочистки и размером почти как настоящая муха. Он работает с помощью лазерного луча, направленного на его тело.

Фото в тексте: Вашингтонский университет

Создатели робота надеются, что в дальнейшем он сможет находить утечки газа, а также получать энергию от радиочастотных сигналов или небольшой батарейки.

Микрогребешки

Ученые из лаборатории Micro Nano & Molecular Systems разрабатывают прототипы микрогребешков размером меньше миллиметра, которые смогут перемещаться в кровеносной системе и в области вокруг глаз.

В будущем эти роботы могут применяться в медицинских целях, питаясь от внешнего магнитного поля.

Роботизированные лекарства Rani Therapeutics

Эти фиолетовые капсулы разработаны компанией Rani Therapeutics. После проглатывание они проходят через желудок и кишечник, вводя лекарства, например инсулин, в стенки кишечника, где отсутствуют острые болевые рецепторы.

Фото в тексте: Rani Therapeutics

Все эти системы, похоже, сталкиваются с одними и теми же проблемами. Например, для них трудно подобрать источник питания. Достаточно маленьких батарей, которые позволили бы хранить энергию в таких роботах, пока не существует. А значит, эти устройства либо не могу работать долго, либо нуждаются в тросе или каком-либо беспроводном источнике энергии.

Кроме того, из-за маленького размера они не могут использовать и питать полноценный искусственный разум. ПО, которое можно встраивать в таких роботов, не делает их полностью автономными. К примеру, RoboBee может знать, как управлять крыльями, но не выберет направление полета самостоятельно.

Микророботы уверенно движутся к массовому использованию. Однако для этого, вероятно, потребуется не менее десяти лет.

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Фото на обложке: AlesiaKan / Shutterstock