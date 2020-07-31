Перезагрузить карьеру: 6 профессий, которые точно останутся востребованными

Но получать второе высшее, чтобы сделать рывок в карьере, нет необходимости. Для освоения нового навыка с нуля достаточно 1,5 года обучения . Совместно с онлайн-школой Skillfactory мы отобрали шесть профессий для тех, кто владеет анализом данных. Такие специалисты еще долго останутся востребованными на рынке труда.

В ближайшее десятилетие анализ данных станет основой для многих профессий — как в технической, так и в гуманитарной сфере. По подсчетам IBM, спрос на аналитиков данных ежегодно будет увеличиваться в среднем на 12%. Это касается всех сфер: от маркетинга и управления до медицины и сельского хозяйства.

Медицина

R&D-менеджер здравоохранения

Согласно докладу компании-разработчика программного обеспечения Dimension Insight, анализ данных уже активно используется в сфере здравоохранения. Примерно 60% американских медицинских компаний собираются увеличить бюджет на аналитику более чем на 15%. По результатам исследования были определены направления, остро нуждающиеся в дата-сайентистах: эффективность медпомощи (60%), повышение качества лечения (28%), улучшение здоровья населения (22%). Подобная тенденция наблюдается и в остальных странах мира.

В медицине возрастает спрос на сотрудников, владеющих анализом данных. Одна из новых профессий в этой сфере — R&D-менеджер здравоохранения. Это специалист, в задачи которого входит создание команды профессионалов для реализации перспективных коммерческих проектов, а также координация их совместной деятельности. Сотрудник формирует и координирует команду экспертов (врачей, инженеров, ученых, разработчиков). Он служит связующим звеном между разными центрами (исследовательскими, лечебно-диагностическими, профилактическими), обеспечивая их бесперебойную коммуникацию.

Будущую востребованность профессии подтверждает отчет исследовательской компании Grand View Research. К 2025 году рынок аналитики в сфере здравоохранения будет на подъеме — его предварительно оценивают в $54 млрд.

Пример, где видна работа R&D-менеджера здравоохранения — Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), реализованная в Москве. ЕМИАС объединяет в единое инфополе все данные столичных поликлиник, обрабатывает их для диагностики, терапии, статистики и других задач. Связующее звено, «цифровой мозг» — Ситуационный центр Департамента здравоохранения. Организация не только контролирует работу поликлиник, но анализирует показатели.

Строительство

Проектировщик инфраструктуры «умного» дома

На строительство приходится 13% мирового ВВП. Это «неповоротливая» отрасль, но в неё все активнее внедряются технологические инновации. Информационное моделирование (BIM-технологии), облачное управление, энергосбережение, использование «зеленых» возможностей — все это приводит к развитию новых профессий и специализаций строителей и архитекторов. Расширяются и задачи проектировщиков — они создают доступную среду (оптимизация пространства для особых групп населения), инфраструктуру «умного» города, 3D-печати. В основе этих профессий лежит работа с данными

По оценке Strategy Analytics, интеллектуальные системы используют уже более 200 млн домохозяйств, а 2023 году их число может вырасти до 300 млн. В одном умном доме в среднем устанавливают 21 интеллектуальное устройство (6,4 млрд в мире). Поэтому настройку таких систем в скором времени будут доверять проектировщикам-профессионалам.

Уже сейчас, кроме DIY-комплектов, устройства из которых пользователи могут самостоятельно разместить у себя дома, становятся популярны системы Custom Install. Их установкой и проектировкой занимаются только специалисты. Эти устройства не автономные, а проектируются на этапе строительства здания, ведь они требуют интеграции с системами безопасности здания, учета ресурсов, экстренной помощи. Они обменивается информацией между собой и с внешними сервисами, собирают статистику о работе «умного» дома. Грамотная настройка требует обработки массива данных о доме, устройствах, системе, жильцах. И, чем индивидуальнее проект, тем больший бюджет выделяют на работу и тем сложнее работа IoT-проектировщика.

Охрана предприятий

Аудитор комплексной безопасности

Непродуманная работа службы безопасности на предприятии ведет к существенной потере прибыли. Новые угрозы (например, становящиеся все более опасными кибератаки) увеличивают риски. Официальный отчет о киберпреступности за 2019 год, опубликованный Cybersecurity Ventures, сообщает: атаки хакеров в мире происходят каждые 14 секунд, и частота растет. Задачи для охраны предприятия, учитывая новые угрозы и развитие технологий, расширяются.

Оценить риски и спрогнозировать возможные угрозы (аварии и ЧС) на конкретном объекте производства, обеспечить комплексную защиту бизнеса способен аудитор комплексной безопасности. Этот специалист должен будет взять возникшую ситуацию под контроль и сделать всё возможное, чтобы свести к минимуму потери, которые в перспективе может понести компания. Такие специалисты используют методы и инструменты аналитики, контролируя «умные» устройства.

Но только 8% компаний опасаются действий хакеров. Среди руководителей 33% считают, что опасны неосторожные действия персонала. Поэтому аудитор комплексной безопасности контролирует и внутренние, и внешние процессы компании. В том числе, с помощью поведенческой аналитики отслеживают аномалии в данных корпоративной сети.

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Искусство

Арт-оценщик

Анализ данных и искусство несовместимы? Профессия арт-оценщика убеждает в обратном. Этот специалист дает оценку как новым форматам искусства (стрит-арту, перфомансу, science-арту), так и более традиционным произведениям, используя научные методики и оперируя большими объемами данных. К примеру, аукционный дом Sotheby’s прогнозирует цену на произведения искусства с помощью индекса Мея — Мозеса. Опираясь на цифры и графики, арт-оценщики убеждают, что пришло время покупать тот или иной объект искусства. Научная методика придумана несколько десятилетий назад, и она не единственная.

Арт-оценщику важно опираться на аналитические навыки, ведь колебания цен на произведения искусства ничем не уступают волнениям фондового рынка. При этом спрос на искусство даже более устойчив, а суммы, которыми оперируют коллекционеры и аукционные дома, превосходят самые смелые ожидания. Пример — сделка на рекордные $110 млн, оформленная во время публичного аукциона в Нью-Йорке. Столько японский миллиардер Юсаку Маэдзава заплатил за картину Жана-Мишеля Баския.

Специалистов этой профессии готовят в университетах Великобритании и США. Для анализа арт-оценщик использует различные параметры: информацию об истории объекта, жанр, сделки, покупательскую способность. Так, французская компания Artprice собирает информацию с 6,3 тыс. мировых аукционов и периодически сводит в публичные отчеты. Аналитика позволяет дать оценку разным форматам произведений искусства.

Сельское хозяйство

Агроинформатик

С развитием аграрного сектора поля и пастбища все чаще заменяют «умные» фермы. Подходы к земледелию и животноводству, требующие физический труд, уходят в прошлое, а на сельскохозяйственных предприятиях работает все больше роботов под управлением небольших команд людей. Разработчики беспилотных технологий активно вкладываются в агросектор, предлагая дроны для работы в поле. Идея проста: обследовать посевы, определяя проблемные места (наличие вредителей, изменение цвета листьев и прочее).

Появление роботов — не прихоть современного мира, а необходимость. ООН сообщает: чтобы прокормить население планеты, производство пищи нужно увеличить на 70%. Простым фермерам это не под силу, но им на помощь приходят роботы и дроны. С этим связано и появление новой профессии — агроинформатик.

Такой специалист занимается автоматизацией сельского хозяйства. Например, созданием алгоритмов на основе большого количества информации, которые позволяют более эффективно выращивать урожай. Растет спрос на агроинформатиков — агросфера входит в число отраслей, где ожидается высокий процент замещения персонала на автоматизированные устройства. Схожие тенденции замечают и в логистике, которая непосредственно связана с аграрным трудом.

Устойчивое развитие

Экоаналитик

Осознанность компаний выходит на новый уровень, а вместе с этим растет и спрос на представителей новой профессии — экоаналитиков. Производители предпринимают шаги по снижению углеродного следа и налаживанию экологичных бизнес-процессов. Пример — мировые гиганты Unilever и Apple. Первый пообещал до 2030 года снизить воздействие на окружающую среду в два раза. Второй недавно отчитался, что все заводы компании получили сертификат нулевого показателя отходов Zero Waste to Landfill.

Экоаналитик помогает достичь заметных результатов в снижении пагубного воздействия производства на окружающую среду. Сотрудник анализирует большой объем данных: заключения экологической экспертизы, оценку безопасности условий труда, анализ условий на предприятии экостандартам.

Экоаналитик — новая профессия, поэтому конкуренция на рынке труда пока отсутствует. Переквалифицироваться могут опытные экологи, освоив умение работать с аналитической информацией. Задача такого специалиста — доказать, что большой бизнес может быть успешным и одновременно экологичным. Это необходимость: компаниям, не уменьшающим негативное воздействие на внешнюю среду, уже ограничивают доступ к рынку капиталов (и долговому, и акционерному).

Где научиться анализу данных

Все перечисленные профессии скоро будут на слуху. В этих специалистах уже заинтересованы — работодателями часто выступают технологические международные компании. Но основа этих профессий — аналитика данных — навык, которому учат не везде и не всегда качественно.

Хороший способ стать одним из самых востребованных специалистов в современных реалиях — курс по анализу данных от Skillfactory. Он длится 18 месяцев, и за этот срок преподаватели обучат дата-аналитике даже тех, у кого нет опыта в этой сфере.

В ходе курса больше внимания уделяется практике, а не теории. А с первых недель студента поддерживает тьютор, который помогает определить карьерные цели. Закончив курс, выпускник получает возможность найти работу — в этом ему помогают преподаватели и партнеры школы.

Аналитика — востребованный навык, который будет нужен в большинстве новых высокооплачиваемых профессий. Освоив его раньше других, вы получите явное конкурентное преимущество на рынке труда.