7 инновационных сфер для запуска технологического бизнеса

В России ежегодно проходит не одно мероприятие, направленное на развитие инноваций. RB.ru рассказывает о нескольких Топ сферах, представленных на конференции Startup Village — и о российских стартапах, которые работают в «Сколково» уже сейчас.

Знания и люди — это главный ресурс и ключевое конкурентное преимущество XXI века. Уникальные разработки и доступ к ним — это оружие компаний в борьбе за место на рынке и важный способ привлечь инвесторов, находящихся в вечном поиске прорывных разработок. А для молодого специалиста образование, связанное с инновационной отраслью — гарантия удачной карьеры.

PropTech

Компенсация углеродных выбросов

Компенсация углеродных выбросов (carbon offsetting) — это технологии, призванные сократить или компенсировать выбросы углекислого газа в среду. Самый простой вариант — покупка так называемых углеродных квот. Другие решения — посадка деревьев, переход на экотехнологии и материалы. Сейчас рынок относительно небольшой, но он активно развивается — только за последние несколько лет, как отмечает S&P Global, объемы рынка углеродных квот выросли втрое. Рост не остановился даже во время пандемии 2020 года. Чем больше конечный потребитель обращает внимание на экологичность продукта, тем активнее компании будут искать способы снизить влияние на природу. Отдельный тренд — появление компаний-консультантов, которые помогают клиентам оценить влияние их бизнеса на окружающую среду и уменьшить его. Это швейцарская South Pole, британская Climate Care, немецкая atmosfair и другие.

Фото: A3pfamily/Shutterstock

В России тренд на сокращение выбросов углерода только набирает обороты. Но компании-консультанты начинают появляться и у нас. Например, консультации по влиянию на окружающую среду уже предоставляет стартап Offsetted. Сначала команда анализирует источники и объем отходов и выбросов с помощью методики на основе GHG Protocol и ISO standards. Затем создается и настраивается мониторинг экологического следа: можно отслеживать его изменение с ростом бизнеса, ставить цели по устойчивому развитию, сокращать объем отходов и выбросов. Показатели по тем элементам, которые нельзя снизить, Offsetted помогает компенсировать, в том числе через инвестиции в сертифицированные экологические проекты. После этого внедряется специальный плагин, рассчитывающий экологический след каждого товара или услуги. С его помощью клиенты могут оплачивать компенсацию, а также рассказывать об этом в соцсетях, одновременно сообщая о бренде и культивируя ответственное потребление.

С Offsetted уже сотрудничают такие бренды как NNedre, Elementaree, Berhasm, Liverobe и другие.

ЗD-печать жилых зданий

Аддитивные технологии уже широко применяется во многих отраслях промышленности, но печать жилых зданий — еще относительно редкое явление. Однако у неё есть большой потенциал: по оценкам экспертов, в ближайшие пять лет среднегодовой темп роста отрасли составит 17%. Главным драйвером станут развивающиеся экономики, прежде всего, Китая, Индонезии и Сингапура — спрос на жилье там сильно превышает предложение. Кроме того, 3D-печать домов позволяет сократить присутствие людей на строительных объектах без остановки самого процесса — а это крайне важно в период продолжающейся пандемии. Другим потенциально интересным рынком является Дубай: там компания DuBox уже напечатала первое здание, а местное правительство планирует довести количество таких строений до 25%.

Основная цель Arkon Construction, с 2020 года являющегося резидентом “Сколково” — создание вертикально интегрированной технологии строительства с помощью 3D-печати. Компания разработала строительный принтер, который может печатать малоэтажные жилые дома, нежилые здания и отдельные элементы. Это позволит ответить на ряд глобальных вызовов как развитых, так и развивающихся регионов, обеспечивая мировой рынок доступной и мобильной автоматизированной технологией строительства жилья.

Биомедтех

Диагностика с помощью ИИ

Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии и правильная диагностика опухоли — одна из наиболее актуальных задач современной медицины. Искусственный интеллект используется в диагностике сравнительно недавно, но уже показывает многообещающие результаты.

Исследованиями в этой области занимаются не только в больницах и университетах. Потенциал ИИ в медицине изучают такие технологические гиганты, как Google, Fujifilm, GE Healthcare, Siemens и другие. Согласно отчёту, в 2019 году объем рынка ИИ-диагностики составлял 288 млн долларов, а в период с 2020 по 2027 прогнозируемый среднегодовой темп роста составит 32,3%. Основным фактором для роста станет цифровизация систем здравоохранения — одним из лидеров в этой области сейчас являются США, а в ближайшие годы рост следует ждать в Китае, ЕС и других странах с развитыми системами здравоохранения.

Фото: Jose Luis Carrascosa/Shutterstock

В России разработки в этой области ведут сразу несколько компаний. Один из резидентов “Сколково”, компания «Медицинские Скрининг Системы» разрабатывает платформу «Цельс» — алгоритм, распознающий патологии и рак на маммограммах и флюорографических снимках. Система уже прошла пилотные испытания: в 13 регионах обработала более 70 тысяч исследований. А совсем недавно, в июне 2021-го, «Цельс» получила регистрационное удостоверение Минздрава. Ещё один сколковский резидент «Интеллоджик» создаёт систему Botkin.AI — платформу для анализа исследований с помощью технологий искусственного интеллекта. Алгоритм Botkin.AI обнаруживает рак молочной железы на ранних стадиях и визуализирует полученные результаты. В феврале 2021 года компания получила сертификат CE Mark и теперь может использоваться в странах ЕС.

Улучшение зрения и слуха

По данным ВОЗ, около 2 млрд жителей планеты страдают от ухудшения зрения либо его потери — при этом у половины этот процесс можно предотвратить или остановить. Распространение сахарного диабета второго типа, который может привести к потере зрения, и общее старение населения в развитых странах делают устройства для улучшения зрения и слуха особенно актуальными. Объем рынка бионического зрения и слуха в 2019 году составил 189 млн долларов и 14 млрд долларов, соответственно. Ожидается, что в ближайшие шесть лет среднегодовой темп роста рынка бионического зрения составит 12,3%, рынка бионического слуха — 7,6%.

Российская компания «Сенсор-Тех» из уже несколько лет разрабатывает технологии помощи незрячим и слабослышащим. Одна из разработок команды из «Сколково» — «Робин» — позволяет незрячим лучше ориентироваться в пространстве: специальное устройство распознает предметы, людей и расстояния до них, предупредит о препятствии и поможет узнать знакомых и друзей. Другая ее разработка, «Чарли», переводит устную речь в текст, позволяя слабослышащим людям прочитать то, что им говорят.

Энерготех

Предупреждение возгораний/пожарная безопасность электросетей

Значительный процент возгораний как в жилых, так и нежилых зданиях вызван неисправностью электропроводки. По данным Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США, это вторая по частоте причина серьезных возгораний в нежилых помещениях. В России же на аварийное состояние проводки приходится до трети всех возгораний по данным МЧС. Страны с развитой инфраструктурой активно ищут способы предотвращения подобных пожаров. Рынок противопожарных технологий оценивают в 95 млрд долларов со среднегодовым темпом роста в 7,1%. В свою очередь рынок решений по борьбе с возгораниями из-за неисправностей в электросетях оценивают в 7 млрд долларов — ожидаемый среднегодовой темп роста тут составляет 10,3%.

Фото: chuyuss/Shutterstock

Одним из наиболее интересных — и при этом доступных — решений по борьбе с этим типом возгораний предлагает сколковская команда «Термоэлектрика». Компания производит спектр устройств для своевременного обнаружения неисправностей. Комплект состоит из термостикеров и газового извещателя, которые определяют перегрев аппаратуры до того, как он приведет к возгоранию.

Другим примером таких технологий может послужить «Тринити Инжиниринг». Разрабатываемые здесь сенсоры собирают, анализируют и передают данные о состоянии воздушных линий в систему мониторинга и диагностики. Это позволяет вовремя обнаруживать замыкания, утечки и другие неисправности сети. Другой продукт компании — индикатор коротких замыканий, который позволяет заблаговременно обнаруживать неполадки и устранять их.

IT

IoT и IoTaaS (Internet of things as a service)

Интернет вещей — уже известная технология и развитый рынок, объем которого составляет 330 млрд долларов. Однако его потенциал по-прежнему огромен: по некоторым оценкам, к 2025 он достигнет 875 млрд долларов. По мере того, как все больше предприятий переходят на автоматизацию процессов, и все больше рядовых потребителей пользуются смартфонами, потребность в IoT-устройствах продолжает расти. Пока основная доля рынка приходится на США, но другие регионы и страны, в особенности Китай, также активно развиваются. Вместе с IoT развивается и IoTaaS — IoT-платформы, распространяемые как услуги.

Один из резидентов Фонда «Сколково», компания Mircod, разрабатывает комплексные проекты по запуску в IoT-продуктов в серийное производство. Автоматизация и объединение процессов сокращают большое количество процессов и исключают необходимость обращения к нескольким поставщикам услуг. Microd работает с международными корпорациями из США, Канады, стран Евросоюза, стран Ближнего Востока, Азии и, конечно, России. Значимая часть разработок компании относится к области медицины и биотехнологий.

Контроль дорожного движения с помощью машинного зрения

Тренд на автоматизацию производства, требования к большей безопасности и контролю производства делают машинное зрение крайне востребованной технологией. Сейчас рынок машинного зрения оценивают в 15,3 млрд долларов — ожидается, что к 2026 году он вырастет до 51 млрд долларов. Особенно интересным выглядит использование машинного зрения для управления автомобильным движением в городах.

Российская «Малленом Технолоджис» для борьбы с заторами на дорогах создает интеллектуальные системы управления дорожным движением. В их основе — продукты на основе нейронных сетей глубокого обучения и технологий машинного зрения. Компания уже вывела на рынок программный модуль «Аведекс», контролирующий транспортные потоки по видео обзорных камер. Использование такой системы позволяет увеличивать среднюю скорость движения транспорта по городу, уменьшать заторы на дорогах и предотвращать дорожно-транспортные происшествия, распознавая и реагируя на потенциально опасные ситуации.