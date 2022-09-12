7 трендов в UX- и UI-дизайне в 2023 году

2023 год уже близко, а значит самое время рассмотреть идеи и инновации, которые будут определять способы создания UX- и UI-дизайна в следующем году.

Чтобы сайты и приложения были удобными, производительными и эстетичными, важно учитывать передовые методы в области разработки пользовательского опыта и интерфейса. Возможности современных технологий постоянно расширяются, а вместе с ними появляются и новые направления в цифровом дизайне.

Виртуальная и дополненная реальности

За последнее время виртуальная реальность привлекла к себе много внимания. Причины — стремление Meta* построить собственную метавселенную и пандемия, во время которой мы размышляли над тем, как задействовать VR в повседневной жизни.

В этом году в метавселенной Decentraland впервые прошла Неделя моды. Эти технологии помогают и другим бизнесам, упрощая построение онлайн-сообществ и объединяя лучшее из цифрового и физического миров. Например, AR позволяет декорировать комнату перед покупкой мебели и ускорять сбор заказов на складе, а VR — тренироваться врачам перед реальной операцией.

Фото в тексте: GSFXMentor

С каждым новым витком технологического прогресса дизайнерам следует подумать над тем, как будут реализованы эти взаимодействия и как обеспечивать безопасность пользователей. Для этого нужно рассмотреть следующие вопросы.

Насколько реалистичными должны быть эти ситуации?

Может ли продолжительное ношение гарнитуры вызывать головные боли и ухудшение зрения?

Как создавать решения смешанной реальности, которые можно использовать в течение всего дня без последствий для здоровья?

В будущем эти технологии продолжат развиваться и будут активнее регулироваться.

Анимация

В прошлом создавать анимацию для сайтов и приложений было довольно сложно. Командам разработчиков приходилось постоянно идти на компромиссы между качеством анимации, скоростью сайта и размером приложения.

С тех пор многое изменилось. Благодаря эволюции пропускной способности сети и появлению таких библиотек, как Lottie Files, дизайнеры могут создавать красивые анимации, не жертвуя при этом скоростью и эффективностью.

В будущем анимация, вероятно, распространится еще больше — и будет не только оживлять дизайн, но и упрощать пользовательский опыт, удивляя необычными микровзаимодействиями.

Иммерсивная прокрутка страницы

В создании иммерсивной прокрутки страницы важную роль играет моушн-дизайн. Сегодня многие дизайнеры по-прежнему делают акцент на том, какой порядок контента стоит использовать, чтобы представить истории своих клиентов наиболее понятно для пользователей. Однако видео и анимации было не достаточно, чтобы оживить сайт.

Благодаря Javascript, библиотекам анимации и нативным реализациям (например, методам линейной интерполяции) создавать плавную анимацию и настраивать поведение компонентов при прокрутке стало проще, чем когда-либо. Теперь представление контента может быть более ориентировано на повествование, а дизайнеры обладают полным контролем над тем, как это видят пользователи.

Развитие иммерсивной прокрутки дает много возможностей для создания захватывающих историй. И, вероятно, многие компании воспользуются этим подходом, особенно на целевых страницах.

3D-изображения

Трехмерная графика стала чаще использоваться в социальных сетях. Тем не менее число «корпоративных иллюстраций», столь растраненных с 2020-2021 годов, вероятно, сократится, освободив место для нового направления.

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Сейчас многие сайты и приложения включают живые и красочные изображения, произведения искусства и 3D-объекты, которые дополняют контент. Распространение 3D-объектов, которые неразрывно связаны с виртуальной и дополненной реальностью, должно продолжиться и в 2023 году.

Градиенты

Как социальных сетях, так и в моде все чаще встречаются градиенты. Похоже, 1980-е и 1990-е года возвращаются, а вместе с ними — более яркие цвета и джазовый стиль. В цифровой среде это проявляется различными способами, в том числе через градиенты, брутализм и использование ярких цветовых схем.

Фото в тексте: GSFXMentor

Этот широко признанный в этой году тренд сохранится и в следующем. Мы увидим сайты, упаковки и многое другое в ярких и оптимистичных тонах — это поможет потребителям побороть усталость, вызванную пандемией.

Брутализм

В этом году вернулся брутализм — еще один стиль, популярный в прошлом. Она также должна сохранить свою популярность либо в оригинальном форме, либо в несколько иной разновидности, такой как китч (Kitsch) и необрутализм (Neobrutalism).

Фото в тексте: GSFXMentor

Вместе с волной ностальгии произошел возврат к более простым и менее корпоративным мотивам в веб-дизайне. Возрождаются градиенты и контрастные цвета, а также отсылки к винтажной графике и иллюстрациям в сочетании с фотореалистичными изображениями.

Особенности, сделавшие интернет столь интересным пространством, совершенствуются при помощи лучших UX-практик, чтобы пользователям было максимально удобно взаимодействовать со страницами.

Акцент на здоровье

В период пандемии и нормализации работы из дома многие люди осознали, как важно заботиться о психическом здоровье и общем благополучии. Они поняли, что ставить себя на первое место — это нормально. Как результат — люди стали уделять больше внимания своему психическому и физическому состоянию в повседневной жизни.

Фото в тексте: GSFXMentor

Эта модель поведения, вероятно, отразится на трендах в сфере дизайна. Мы можем увидеть рост использования носимых устройств для отслеживания как психического, так и физического здоровья, а также введение более приглушенных и «успокаивающих» цветовых палитр для электронных дисплеев.

Как это скажется на приложениях, способствующих укреплению здоровья и благополучия? Визуализация и аналитика данных получат большее внимание. Кроме того, могут появиться и новые (вероятно, безэкранные) взаимодействия с развитием таких носимых технологий, как умный текстиль и прочих гаджетов.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Chaosamran_Studio / Shutterstock