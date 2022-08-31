UI/UX-дизайнер на производстве: в чем его специфика и как им стать

Профессия дизайнера интерфейсов с каждым годом становится все более востребованной. UI/UX включает все больше сфер, и производство не остается в стороне. Если вы хотите зайти в новую сферу, нужно знать ее особенности — вполне возможно, что работа будет сильно отличаться от той, к которой вы привыкли.
Александр Ивачев, Head of Design НЛМК, рассказал, чего ожидать UI/UX-дизайнерам на производстве и какие требования вам предъявит работодатель.
Содержание:
- UI/UX-дизайнер: что это за профессия?
- Суть работы UI/UX-дизайнера
- Сколько зарабатывает UI/UX-дизайнер в производственных компаниях?
- Можно ли научиться профессии UI/UX-дизайнера самостоятельно?
- Карьерный трек UI/UX-дизайнера в промышленности
UI/UX-дизайнер: что это за профессия?
Для начала стоит внести ясность в терминологию.
UI — user interface, пользовательский интерфейс. Визуальная составляющая дизайна — то, как выглядят сайт, приложение или программа, с которыми работает пользователь. Графическая часть интерфейса: анимация, иллюстрации, слайдеры, стиль, цвета, шрифты.
UX — user experience, пользовательский опыт. Это довольно обширное и комплексное понятие, суть которого можно свести к эмоциям, чувствам и впечатлениям, возникающим у пользователя во время и после работы с интерфейсом. То, как быстро и через сколько шагов пользователь получил желаемый результат.
Например, заказ такси. Раньше машину необходимо было вызывать по телефону. Процесс был сложным: нужно набрать номер, объяснить оператору свое местоположение, продиктовать адрес назначения и ждать, пока оператор перезвонит и назовет номер автомобиля.
Даже при самом успешном раскладе весь процесс занимал много времени, а ведь на каждом этапе могла возникнуть проблема.
Сейчас же заказать такси — это сделать несколько тапов по экрану смартфона. Разблокировать телефон, ткнуть на приложение, нажать «заказать». Пара минут — и машина подана. Приложение само определит локацию пользователя, требуется только ввести адрес и выбрать класс машины.
Пользовательский опыт в двух этих сценариях отличается разительно, с большим перевесом в пользу второго.
В целом UX включает в себя UI. Пользовательский опыт складывается в том числе и из внешнего вида интерфейса. В западной практике вообще нет прямого деления на UX-дизайнеров и UI-дизайнеров. Подавляющее большинство занимаются и тем, и другим: просто кто-то сильнее склоняется в сторону визуала, а кто-то — в аналитику и продумывание Customer Journey Map.
Суть работы UI/UX-дизайнера
Коротко: проектирование пользовательских интерфейсов. На самом деле интерфейсный дизайнер — не столько креативная, сколько аналитическая профессия.
Чтобы опыт пользователя был максимально положительным, важно разработать оптимальную логику и архитектуру интерфейса. То, как расположены главные и второстепенные элементы, какой экран следует за каким, сколько кнопок нужно нажать для получения результата — все это определяет дизайнер.
Он анализирует целевую аудиторию и ее запросы, наблюдает за поведением пользователей при работе с продуктом и строит различные сценарии взаимодействия.
Поэтому суть работы — не просто отрисовать красивые визуальные элементы, подобрать цвета и шрифты. Нужно быть в постоянном контакте с непосредственными пользователями, анализировать их комментарии и пожелания.
А потом на основе полученной информации придумать для людей пути, по которым они будут двигаться внутри интерфейса для решения своей задачи.
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В этом смысле промышленные интерфейсы — большой вызов для дизайнеров. Они перегружены обилием графиков, таблиц, гистограмм, дашбордов и различных данных — и с этим ничего нельзя поделать. При этом информация должна быть легко считываемой и доступной для понимания — от этого зависит, сможет ли пользователь, например, скорректировать программу или вовремя вмешаться в производственный процесс.
В дизайн промышленных систем часто переходят специалисты, которые устали от однотипных задач в дизайне интерфейсов для обычных пользователей (будь то банковское приложение или сайт мобильного оператора).
Промышленность предъявляет к продукту другие требования и ставит перед дизайнером новые проблемы. Например, из-за особенностей освещения в цехах и расположения мониторов нужно делать более контрастные интерфейсы, иначе оператору будет неудобно и он может пропустить важную информацию.
В случае с производственными системами работа дизайнера включает еще больше аналитики.
Объем работы в промышленных компаниях велик, особенно если на предприятии долгое время не занимались редизайном интерфейсов, а на разных этапах производства используются разные решения — тогда команде дизайнеров необходимо не просто улучшить или упростить какой-то интерфейс, а заняться улучшением логики и внешнего вида всех программных продуктов.
Мы уже два года разрабатываем корпоративную дизайн-систему, на сегодня создали более 600 компонентов. Одни и те же универсальные элементы используются как детали конструктора — дизайнеры и разработчики могут собирать интерфейсы из готовых блоков.
Такое решение позволяет экономить на создании дизайна и на фронтенд-разработке: компоненты не нужно изобретать заново.
Плюс такого подхода — преемственность. Люди привыкают к внешнему виду одного интерфейса, и при переходе в другой цех или к другой производственной системе им не нужно переучиваться и осваивать софт с нуля.
Сколько зарабатывает UI/UX-дизайнер в производственных компаниях?
Дизайнер уровня Junior может рассчитывать на зарплату 60–90 тыс. рублей, Middle (опыт работы — от года до трех) — 100–150 тыс., а Senior (опыт — от пяти до десяти лет) — от 160 до 200 тыс. и выше.
Можно ли научиться профессии UI/UX-дизайнера самостоятельно?
Самый оптимальный вариант обучения — онлайн-курсы по профессии UI/UX-дизайнер. Они есть во многих онлайн-университетах. Программы таких курсов вполне подробны, дают много теоретических знаний и возможностей для практики. При этом обучение можно растягивать по времени и подгонять под свой график.
Большой плюс таких курсов — к концу обучения у вас уже будет портфолио из нескольких проектов.
При этом в интернете можно найти огромное количество бесплатных обучающих материалов — и видео, и текстовых. Поэтому профессию можно освоить, не потратив ни копейки. Главное — иметь мотивацию, чтобы самостоятельно разобраться с траекторией обучения и выстроить структуру.
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На первом этапе портфолио совсем не обязательно должно состоять из реальных проектов: его можно наполнить концептами, то есть предложениями по улучшению или изменению уже существующих интерфейсов.
Следующий этап обучения — стажировки. Большое число компаний, работающих в сфере IT или имеющих крупные IT-отделы, предоставляют начинающим дизайнерам возможность набраться опыта в реальных кейсах. Некоторые стажировки даже оплачиваются — это очень хорошая возможность развить скиллы и подзаработать.
Карьерный трек UI/UX-дизайнера в промышленности
Мало чем отличается от обычного карьерного трека в IT.
- Сначала стандартный путь: Junior — Middle — Senior, после чего дизайнер может стать лидом и управлять небольшой командой.
- Следующие шаги — арт-директор и Head of design.
- На верхних уровнях карьерного пути есть возможность перейти в IT-менеджмент и начать управлять не только дизайн-командами, но и разработкой.
Навыки UI/UX-дизайнера
В проектах, к которым подключен такой специалист, нужно создавать:
- Адаптивные интерфейсы;
- Кликабельные прототипы;
- Интерактивные анимации интерфейсов;
- Вайрфреймы;
- Информационную архитектуру веб-систем;
- CJM-продукты;
- Гайдлайны для дизайна веб-систем и мобильных приложений;
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Пользовательские сценарии.
При этом важно уметь:
- Коммуницировать со всеми участниками команды;
- Проектировать интерфейсы;
- Тестировать прототипы на потенциальных пользователях;
- Анализировать пользовательские запросы.
Конечно, это не весь пул навыков, работа будет связана со смежными областями. Поэтому, к примеру, знание принципов фронтенд-разработки тоже не будет лишним.
Плюсы профессии
- Работа над сложными проектами и продуктами, ощущение важности и значимости своей работы;
- Высокая востребованность на рынке;
- Возможность удаленной работы;
- Перспективная, актуальная профессия;
- Возможность видеть результат своего труда.
Минусы профессии
- Высокая ответственность за результат работы;
- Необходимость постоянно коммуницировать с людьми, субъективность и сложность контактов с людьми;
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Высокая многозадачность и необходимость параллельно заниматься несколькими процессами, быстро переключаясь с одной задачи на другую.
В целом UX-дизайнер в промышленности решает сложные и интересные задачи, которые в итоге помогают сделать процесс производства более эффективным, при этом результат работы воплощается в реальных проектах.
Сегодня это перспективная профессия, и можно прогнозировать, что потребность в UX-дизайнерах, в том числе в производственных компаниях, в ближайшие годы будет только возрастать.
Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff
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