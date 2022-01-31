Портрет покупателя и карта его пути: как составить и пользоваться?

Публикуем отрывок из книги, в котором рассказывается о том, как использовать в бизнесе портрет клиента и сценарий его взаимодействия с торговым оператором. В материале вы также найдете шаблон для составления карты пути покупателя.

В книге «Retailing для русскоговорящих: управление предприятием розничной торговли» Максим Тверской, предприниматель с тридцатилетним стажем и двадцатилетним опытом работы в ритейле, делится с читателями своими взглядами на торговлю как на единую и целостную систему.

Рисуем портрет покупателя Нужно ли сегментировать покупателей и зачем это делать? Ответ утвердительный, ведь «всем дать» принципиально невоз­можно. Существует бесконечное множество принципов сегмен­тации, из которых каждый предприниматель выбирает наиболее подходящие для его конкретного бизнеса. Общая проблема состоит в том, что ритейлеры не имеют воз­можности сегментировать потребителей так, как это делают про­изводители, и поэтому вынуждены в своем большинстве прибегать к широкому, а не точечному позиционированию. Тейн Г., Брэдли Д. Торговые войны: Битва за успех на прилавках и онлайн / Пер. с англ. А. Андреева. — М.: Альпина Паблишер, 2013. Это связано с тем, что количество покупателей внутри торгового ареала принципи­ально меньше потенциальных покупателей какого-либо товара вообще. Следствием этого является необходимость говорить не об одном портрете целевого покупателя, а о некотором семействе. Итак, портрет покупателя — это идеализированный образ по­купателя в ядре нашей целевой аудитории. Целевая аудитория — это потенциальные и действующие поку­патели наших продуктов (формата, товаров и услуг), объединенные в группы по характеризующим их признакам. Цель создания портретов — синхронизация знаний о покупате­ле и свойств проектируемого формата. От понимания возможных типов «болей» покупателя зависит многое: от позиционирования формата до наполняемости блоков товарных категорий. Глубокое понимание целевого покупателя позволит принимать эффектив­ные управленческие решения относительно ассортимента — какие товары следует вводить или выводить; интерфейса — где откры­вать новые магазины, как представлять товар и лучше коммуни­цировать с покупателями и т. д. Понимание отношения покупателя к процессу приобретения и использования товаров и услуг дает возможность построить карту его клиентского пути.

Не буду излишне теоретизировать на эту тему, а в качестве практического примера расскажу о том, как мы собрали в еди­ную систему несколько важных для нас принципов сегментации покупателей.

На основе этой системы мы разработали портреты наших покупателей, которые за десяток с лишним лет своего су­ществования настолько вжились в управленческую ткань нашей компании, что, оставаясь неизменными по своей сути, пережили за эти годы уже целых три рестайлинга.

Две стартовые, но ключевые идеи, которые мы реализовали в нашем кейсе: целевых покупателей несколько, и каждый из пор­третов визуализирован.

Это означает, что каждый из портретов покупателя имеет сво­его «физического двойника» — имя и фотографию, что позволяет идентифицировать портрет в процессе коммуникаций внутри компании. Каждый сотрудник предприятия и наших партнерских магазинов знает, кто такие Алла, Андрей, Игорь и другие и чем они отличаются друг от друга.

Это позволяет специалистам различных подразделений находиться в пространстве единого контекста.

Мы разделили покупательские портреты на розничные и опто­вые. Розничный покупатель чаще ведом эмоциями, поведение оп­тового покупателя более рационально. Суперзадача — определять, кто есть кто. Решая проблемы розничного покупателя, подчерки­вать неценовые выгоды, а оптовикам предложить специальные цены (классика ценовой дискриминации).

Розничных покупателей мы разделили по их положению на кривой жизненного цикла домохозяйства — начальный, основной и завершающий этап.

Оптовых — по сегменту, в котором работает клиент: профессио­нальный, коммерческий или общественный.

Очень полезно было выделить портреты тех покупателей, ко­торые приобретают товары предварительного выбора. Решения о покупке таких товаров принимаются совместно членами до­мохозяйства.

Мы также отделили товары DIY от товаров Household, товары для ремонта от товаров для дома.

Что мы не сделали — не стали сегментировать покупателей по доходам, подразумевая, что мы ориентируемся на средний сегмент. Задачу ассортиментной диверсификации для разных по благосо­стоянию покупателей мы решаем путем представления товаров нескольких ценовых сегментов внутри товарных категорий.

Мы не акцентируемся на социально-демографических факто­рах. Наши портреты не имеют гендерной принадлежности, воз­раста, национальности, социального статуса, религиозных убе­ждений и пр.

Да, на фотографическом портрете человека, который делает ремонт своими руками (у нас его зовут Андрей), изображен мужчина.

При этом мы считаем, что если, к примеру, проходной выключатель покупает девушка и она в состоянии его заменить (мне, как выпускнику энергетического института, легко предста­вить такую картину, у нас девчонки составляли половину группы и очень даже неплохо разбирались в теме), то ее покупательский портрет полностью соответствует портрету «Андрей».

И наоборот, живущий один молодой мужчина, который приобретает, допустим, утюг, — это по нашей терминологии «Алла».

В следующей таблице сведены воедино портреты наших покупателей, применяемые в сети супермаркетов товаров для дома, ремонта и сада «Кенгуру».

Тип коммерческого взаимодействия Имя портрета Основные характеристики Розничные по­купатели B2C Алена Занимается обустройством дома на этапе формирования домохозяйства Алла Занимается обустройством дома в середи­не жизненного цикла Галина Петровна Занимается обустройством дома на завер­шающем этапе домохозяйства Андрей Делает ремонт своими руками Дементьевы Семья, ведущая домохозяйство в начале его жизненного цикла. Решение о покупке принимают совместно Ивановы Семья, ведущая домохозяйство в середине его жизненного цикла. Решение о покупке принимают совместно Оптовые по­купатели B2B Игорь- ремес­ленник Профессиональный сегмент. Использует покупки в своей профессиональной дея­тельности. Предприниматель. Оказывает услуги, выполняет работы за деньги Игорь- предприни­матель Профессиональный сегмент. Использу­ет покупки в своей профессиональной деятельности. Менеджер. Организовывает работу других людей Василий Коммерческий сегмент. Использует продук­ты компании для дальнейшей перепродажи Альбина Николаевна Общественный сегмент. Использует по­купки в своей профессиональной деятель­ности. Наемный сотрудник

На следующем рисунке портреты покупателей изображены относительно стандартной кривой жизненного цикла домохозяйства (согласно базовому методу сегментации).