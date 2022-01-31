Портрет покупателя и карта его пути: как составить и пользоваться?

В книге «Retailing для русскоговорящих: управление предприятием розничной торговли» Максим Тверской, предприниматель с тридцатилетним стажем и двадцатилетним опытом работы в ритейле, делится с читателями своими взглядами на торговлю как на единую и целостную систему.
Публикуем отрывок из книги, в котором рассказывается о том, как использовать в бизнесе портрет клиента и сценарий его взаимодействия с торговым оператором. В материале вы также найдете шаблон для составления карты пути покупателя.
Рисуем портрет покупателя
Нужно ли сегментировать покупателей и зачем это делать?
Ответ утвердительный, ведь «всем дать» принципиально невозможно. Существует бесконечное множество принципов сегментации, из которых каждый предприниматель выбирает наиболее подходящие для его конкретного бизнеса.
Общая проблема состоит в том, что ритейлеры не имеют возможности сегментировать потребителей так, как это делают производители, и поэтому вынуждены в своем большинстве прибегать к широкому, а не точечному позиционированию.
Это связано с тем, что количество покупателей внутри торгового ареала принципиально меньше потенциальных покупателей какого-либо товара вообще. Следствием этого является необходимость говорить не об одном портрете целевого покупателя, а о некотором семействе.
Итак, портрет покупателя — это идеализированный образ покупателя в ядре нашей целевой аудитории.
Целевая аудитория — это потенциальные и действующие покупатели наших продуктов (формата, товаров и услуг), объединенные в группы по характеризующим их признакам.
Цель создания портретов — синхронизация знаний о покупателе и свойств проектируемого формата. От понимания возможных типов «болей» покупателя зависит многое: от позиционирования формата до наполняемости блоков товарных категорий.
Глубокое понимание целевого покупателя позволит принимать эффективные управленческие решения относительно ассортимента — какие товары следует вводить или выводить; интерфейса — где открывать новые магазины, как представлять товар и лучше коммуницировать с покупателями и т. д.
Понимание отношения покупателя к процессу приобретения и использования товаров и услуг дает возможность построить карту его клиентского пути.
Не буду излишне теоретизировать на эту тему, а в качестве практического примера расскажу о том, как мы собрали в единую систему несколько важных для нас принципов сегментации покупателей.
На основе этой системы мы разработали портреты наших покупателей, которые за десяток с лишним лет своего существования настолько вжились в управленческую ткань нашей компании, что, оставаясь неизменными по своей сути, пережили за эти годы уже целых три рестайлинга.
Две стартовые, но ключевые идеи, которые мы реализовали в нашем кейсе: целевых покупателей несколько, и каждый из портретов визуализирован.
Это означает, что каждый из портретов покупателя имеет своего «физического двойника» — имя и фотографию, что позволяет идентифицировать портрет в процессе коммуникаций внутри компании. Каждый сотрудник предприятия и наших партнерских магазинов знает, кто такие Алла, Андрей, Игорь и другие и чем они отличаются друг от друга.
Это позволяет специалистам различных подразделений находиться в пространстве единого контекста.
Мы разделили покупательские портреты на розничные и оптовые. Розничный покупатель чаще ведом эмоциями, поведение оптового покупателя более рационально. Суперзадача — определять, кто есть кто. Решая проблемы розничного покупателя, подчеркивать неценовые выгоды, а оптовикам предложить специальные цены (классика ценовой дискриминации).
Розничных покупателей мы разделили по их положению на кривой жизненного цикла домохозяйства — начальный, основной и завершающий этап.
Оптовых — по сегменту, в котором работает клиент: профессиональный, коммерческий или общественный.
Очень полезно было выделить портреты тех покупателей, которые приобретают товары предварительного выбора. Решения о покупке таких товаров принимаются совместно членами домохозяйства.
Мы также отделили товары DIY от товаров Household, товары для ремонта от товаров для дома.
Что мы не сделали — не стали сегментировать покупателей по доходам, подразумевая, что мы ориентируемся на средний сегмент. Задачу ассортиментной диверсификации для разных по благосостоянию покупателей мы решаем путем представления товаров нескольких ценовых сегментов внутри товарных категорий.
Мы не акцентируемся на социально-демографических факторах. Наши портреты не имеют гендерной принадлежности, возраста, национальности, социального статуса, религиозных убеждений и пр.
Да, на фотографическом портрете человека, который делает ремонт своими руками (у нас его зовут Андрей), изображен мужчина.
При этом мы считаем, что если, к примеру, проходной выключатель покупает девушка и она в состоянии его заменить (мне, как выпускнику энергетического института, легко представить такую картину, у нас девчонки составляли половину группы и очень даже неплохо разбирались в теме), то ее покупательский портрет полностью соответствует портрету «Андрей».
И наоборот, живущий один молодой мужчина, который приобретает, допустим, утюг, — это по нашей терминологии «Алла».
В следующей таблице сведены воедино портреты наших покупателей, применяемые в сети супермаркетов товаров для дома, ремонта и сада «Кенгуру».
|Тип коммерческого взаимодействия
|Имя портрета
|Основные характеристики
|Розничные покупатели
|B2C
|Алена
|Занимается обустройством дома на этапе формирования домохозяйства
|Алла
|Занимается обустройством дома в середине жизненного цикла
|Галина Петровна
|Занимается обустройством дома на завершающем этапе домохозяйства
|Андрей
|Делает ремонт своими руками
|Дементьевы
|Семья, ведущая домохозяйство в начале его жизненного цикла. Решение о покупке принимают совместно
|Ивановы
|Семья, ведущая домохозяйство в середине его жизненного цикла. Решение о покупке принимают совместно
|Оптовые покупатели
|B2B
|Игорь- ремесленник
|Профессиональный сегмент. Использует покупки в своей профессиональной деятельности. Предприниматель. Оказывает услуги, выполняет работы за деньги
|Игорь- предприниматель
|Профессиональный сегмент. Использует покупки в своей профессиональной деятельности. Менеджер. Организовывает работу других людей
|Василий
|Коммерческий сегмент. Использует продукты компании для дальнейшей перепродажи
|Альбина Николаевна
|Общественный сегмент. Использует покупки в своей профессиональной деятельности. Наемный сотрудник
На следующем рисунке портреты покупателей изображены относительно стандартной кривой жизненного цикла домохозяйства (согласно базовому методу сегментации).
Карта пути покупателя
Customer journey map, или карта пути покупателя, — это визуализация сценария взаимодействия покупателя с торговым оператором. Является внутренним документом ритейлера, предназначена для прогнозирования, проектирования и оптимизации покупательского пути посредством улучшения технологических процессов торгового оператора путем определения и «расшивки» их узких мест.
Очевидно, что у каждого торгового оператора существует как минимум несколько портретов типовых покупателей, а путь каждого из них зависит от множества факторов. Поэтому при построении карты покупательского пути речь всегда идет о создании некоего семейства из множества — нескольких десятков или сотен — карт.
Так же как и создание самого портрета, генерация карт пути покупателя — исключительно творческий процесс. Не существует «правильных» карт, каждый торговый оператор имеет индивидуальную специфику и свой подход к решению этой задачи. Здесь я делюсь своим взглядом на проблему.
Вообще, карта покупательского пути отображает все этапы взаимодействия покупателя с торговым оператором, начиная с осознания «боли» и заканчивая действиями после покупки товара.
Началом отсчета, «точкой входа» для составления карты является портрет покупателя. Разные покупатели могут действовать по различным сценариям.
Второй стартовый признак — «боль» покупателя, или ответ на вопрос: какой проблемой инициируется взаимодействие покупателя с торговым оператором?
Шаблон карты приведен на следующем рисунке. Сама карта состоит из строк и столбцов.
Столбцами являются этапы «до покупки» и составляющие части классической пятиступенчатой модели «осознание потребности — поиск информации — анализ альтернатив — процесс оформления покупки — фулфилмент — действия после покупки». Я уже говорил о том, что мне нравится котлеровский термин «адвокация», и для решения наших задач предлагаю использовать его.
Перейдем к строкам.
В первой отражены действия покупателя на каждом из этапов. Вообще, их сценарий определяется тем, в какой тип (от первого до десятого) по типу необходимого товара или услуги попадает тот товар, который нужен для «излечения» указанной «боли». Например: тип 5 — товар ситуационного спроса в кластере товаров поиска.
Вторая строка — действия торгового оператора в зависимости от сценария, связанного с тем или иным типом.
Далее с помощью проведения полевых исследований или путем «кабинетного анализа» определяем эмоции покупателя от взаимодействия с торговым оператором на каждом этапе (например, используя шкалу оценки от 1 до 10) и интуитивно понятными символами отражаем это в нашей карте.
На основе покупательского опыта выявляем проблемы торгового оператора при взаимодействии с покупателем (строка 4) и возможные пути их решения (строка 5).
Фото на обложке: Shutterstock / Peera_stockfoto
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