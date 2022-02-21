Хакатоны и конкурсы: зачем UX/UI-дизайнеру нужно место в жюри или среди экспертов

Как дизайнерам попробовать себя в роли жюри или эксперта — рассказывает Алексей Комаров, ведущий UX/UI-дизайнер IBM Russia и руководитель факультета дизайна в «Среде обучения», участник экспертных советов и жюри конкурсов международного и федерального уровня.

Участие в различных конкурсах, хакатонах и программах в составе экспертов или жюри может оказаться очень полезным и для профессионального развития, и для пополнения вашей команды перспективными участниками, хорошо показавшими себя на соревнованиях.

Содержание:

Кто есть кто: менторы, эксперты и жюри

На конкурсах и хакатонах можно встретить менторов, экспертов и жюри.

Ментор — это специалист, который закрепляется за определенной командой или участником на время проведения мероприятия. К нему можно обращаться за консультацией в любое время, обсуждать с ним идеи, устраивать брейнштормы, показывать промежуточные результаты.

— это специалист, который закрепляется за определенной командой или участником на время проведения мероприятия. К нему можно обращаться за консультацией в любое время, обсуждать с ним идеи, устраивать брейнштормы, показывать промежуточные результаты. Эксперт — это независимый специалист, профессионал в определенной области. Для примера возьмем хакатон, задача которого — создать мобильное приложение для здорового образа жизни. Отраслевым экспертом на этом конкурсе может быть диетолог, который знает все про пищевые добавки и программы питания. Техническим экспертом на том же хакатоне может быть разработчик или дизайнер интерфейсов. К отраслевым и техническим экспертам обычно обращаются за консультацией на чекпоинтах, чтобы получить взгляд со стороны.

— это независимый специалист, профессионал в определенной области. Для примера возьмем хакатон, задача которого — создать мобильное приложение для здорового образа жизни. Отраслевым экспертом на этом конкурсе может быть диетолог, который знает все про пищевые добавки и программы питания. Техническим экспертом на том же хакатоне может быть разработчик или дизайнер интерфейсов. К отраслевым и техническим экспертам обычно обращаются за консультацией на чекпоинтах, чтобы получить взгляд со стороны. Жюри — это группа специалистов, ответственных за выявление победителей и присуждение призов. В зависимости от тематики конкурса, в составе жюри могут быть представители одной области или нескольких. Например, на конкурсе дизайнеров в жюри присутствуют дизайн-директора, арт-директора и ведущие дизайнеры. Если это хакатон, то жюри может состоять не только из дизайнеров, но и из разработчиков вместе с представителями бизнеса.

Все чаще организаторы мероприятий не разделяют эти роли: жюри может быть подписано экспертным советом, а эксперт называться ментором.

Источник: «Цифровой прорыв»

Независимо от роли основной профиль деятельности влияет на то, чем специалист будет заниматься во время мероприятия. Например, ментор-разработчик делает ревью кода, а дизайн-ментор этим не занимается. Мне ближе область дизайна, поэтому я расскажу, какие обязанности есть у специалиста из этой области.

UX/UI-дизайнер в роли эксперта помогает командам и индивидуальным участникам продумать стратегию, проработать интерфейсную составляющую своего решения и подготовить презентацию.

Опытные дизайнеры легко справляются с этими шагами, потому что это часть нашего повседневного рабочего процесса. Просто нужно проверить, не забыли ли они впопыхах что-то важное.

С новичками и не дизайнерами — разработчиками или аналитиками сложнее: если мероприятие подразумевает командное участие и в команде нет дизайнера, стоит подсказать им ресурсы с готовыми графическими решениями, шаблоны для проектирования, проверить логику и эстетику разрабатываемого интерфейса, подсветить слабые места.

В роли жюри дизайнер уже не помогает участникам найти решение, а оценивает финальный результат.

Источник: «Цифровой прорыв»

Как происходит оценка участников

Стоит уточнить, что любая оценка всегда субъективная и зависит от многих факторов:

количества участников;

времени на принятие решения;

предметной области;

трендов;

качества презентации;

и многого другого, значение имеет даже время суток.

Существует несколько вариантов оценки решений, чтобы результат получился максимально объективным. Все зависит от формата, который выбрали организаторы соревнования.

Самый простой вариант — когда оценку ставит жюри в конце мероприятия по результатам презентации. Обычно каждый из членов жюри индивидуально выставляет балл, после чего формируется рейтинг участников по сумме набранных баллов и победитель определяется с помощью позиции в этом рейтинге.

Если возникают спорные моменты, например, несколько участников набрали одинаковый балл, то решение принимается в формате дискуссии.

Иногда перед финальной оценкой также выставляют оценки за промежуточные чекпоинты. Это делают эксперты, после чего формируется список полуфиналистов, которые уже презентуют свою работу жюри для получения итоговой оценки.

Бывает, что оценки от экспертов и оценки от жюри учитываются отдельно и выводят итоговую среднюю.

К чему такие сложности? Жюри не всегда может быстро оценить всю суть решения, потому что время на просмотр работ ограничено.

Также случается, что само по себе решение посредственное, но харизма докладчика и стиль презентации привлекают, поэтому жюри может бессознательно завысить балл, не разобравшись в деталях.

У экспертов обратная ситуация: так как они проводят больше времени с участниками, у них может появиться предвзятое отношение как в отрицательном, так и в положительном смысле, поэтому их оценки также не гарант справедливости.

При сопоставлении двух оценок от независимых групп, шансов получить справедливый результат по отношению ко всем участникам уже больше.

В зависимости от тематики соревнования, критерии оценки могут формироваться по-разному, но есть ряд общих:

Соответствие решения поставленной задаче. Участники могут не так понять или намеренно отойти от исходных условий. Даже если решение работает, в нем нет смысла, так как оно уже не связано с обозначенной проблемой, с которой пришли инициаторы соревнования. Исследование и анализ. Трудно придумать что-то новое, большинство идей — это синтез уже существующих решений. Будет плюсом, если до того, как придумывать решение, участники посмотрят на существующие наработки в этой области, возьмут лучшее из них и не будут совершать ошибок, которые уже известны. Креативность. Этот пункт объединяет сразу несколько аспектов. Сама идея решения обозначенной проблемы может быть необычной, инновационной для этой области. Бывает и наоборот: идея не новая, но ее реализация необычна. UX и UI. Под этими терминами скрывается логичность поведения цифрового продукта и его эстетическая привлекательность. Даже для решения, интерфейсом которого служит командная строка, следует продумать способы взаимодействия и формат отображения информации. Прототип. Под прототипом могут понимать разное. Если, например, соревнование подразумевает участие не только дизайнера, но и команды разработки, тогда ожидают увидеть MVP, реализованный в коде. Если же соревнование рассчитано исключительно на дизайнеров — будут ждать интерактивный прототип на основе макетов, который динамически изменяется при взаимодействии с ним. Презентация. Здесь учитывается качество итоговой презентации, то, как выступили участники и ответили на вопросы. Все ли было понятно или выступление состояло из несвязных фраз: вдруг были представлены некачественные презентационные материалы, и поэтому понять суть решения не получилось.

Иногда к критериям добавляют размер итогового продукта для влияния на итоговый балл.

Оценка работы эксперта: как это выглядит

На некоторых соревнованиях также существует оценка работы экспертов. Обычно ее выставляют участники, которые были закреплены за экспертом, и другие эксперты друг другу. В критерии могут входить несколько пунктов:

Коммуникативные навыки. В этот пункт закладывается оценка умения эксперта находить контакт с участниками и другими экспертами. Способность отвечать на вопросы или совместно со всеми находить ответ. Способность решать конфликтные ситуации и не забывать во время беседы про других, давать возможность высказаться всем. Аргументация своей позиции. Иногда участники соревнования могут явно идти не туда со своим решением. Это случается из-за неопытности, невнимательности или отсутствия знания предметной области задачи, над которой они работают. Долг эксперта — вовремя подсветить пробелы в решении и подтолкнуть участников в нужном направлении. Не стоит подсказывать, лучше сформулировать вопрос и прокомментировать ответ участников с помощью фактов и статистических данных, которые явно дадут понять упущения в решении. Взаимодействие с участниками на чекпоинтах и в остальное время. В некоторых соревнованиях подразумевается работа с участниками только в рамках чекпоинта. Но обычно ее недостаточно, потому что индивидуальных участников или команд может быть много, трудно за 10-15 минут оценить всю глубину предлагаемого решения. Поэтому все чаще встречается смешанный формат: на чекпоинтах участники демонстрируют свои решения, а уже после этого обсуждают вопросы с экспертами в индивидуальном порядке по мере необходимости.

Методы оценки могут быть любыми:

вопросы с вариантом ответа «да» или «нет»;

шкала с баллами;

поля для комментариев;

комбинация вышеперечисленных пунктов.

Благодаря этому эксперты гарантированно получают обратную связь и понимают свои зоны роста. К тому же, на некоторых соревнованиях существует рейтинг экспертов. Тем, кто попадает в его верхние позиции, организаторы предоставляют памятные призы и возможность участвовать в партнерских мероприятиях.

Источник: Volvo Cars Digital Challenge

Как попасть в состав

Стать ментором или членом жюри на конкурсах может высококвалифицированный специалист в своей области, неважно, дизайн ли это, разработка или продуктовый менеджмент.

Предположим, мероприятие организует компания, в которой вы работаете. Число мест в составе экспертов и жюри ограничено, поэтому чем больший вклад вы делаете в развитие бизнеса, тем выше вероятность, что пригласят именно вас.

Профессиональные достижения обязательно будут учитываться, потому что подобные мероприятия — это внешняя история и компании важно, чтобы среди экспертов и жюри были ее лучшие представители.

Если в мероприятии участвуют эксперты из разных компаний, то имеет значение не только ваш внутренний вклад в определенную организацию, но и активность во внешнем сообществе: если вы участвуете в конференциях, преподаете или занимаетесь менторством, это будет плюсом.

Если вы подтверждаете свою экспертизу на внешних площадках, организаторы конкурсов не оставят это без внимания и с большей вероятностью пригласят вас к участию в их мероприятии как признанного эксперта.

Источник: Стартап-хакатон 1221

Зачем все это

Кроме обратной связи, которую получают эксперты, участие в таких конкурсах повышает профессиональный статус и узнаваемость личного бренда. Во время мероприятия можно познакомиться с новой предметной областью и завести полезные знакомства на будущее.

Лучших участников конкурса можно пригласить продолжить сотрудничество: не нужно тратить лишнее время на собеседования и тестовые задания. И, если это заранее оговорено, наработки и идеи участников можно переиспользовать в своей работе.

Участие в конкурсах не подразумевает оплаты, это волонтерская активность. Во многих компаниях этот опыт поспособствует продвижению карьеры.