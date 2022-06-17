Зачем бизнес вкладывается в развитие подростков? Мнения предпринимателей и экспертов

Дмитрий Морисон уже больше года занимается пиаром всероссийского движения «Вдохновители». Среди участников много известных предпринимателей, которые хотят помочь найти подросткам свою мечту и место в жизни. Но многие из них и до создания движения так или иначе помогали молодому поколению. Дмитрий узнал, зачем они тратят время и деньги в развитие подростков.

Руслан Байрамов

Руководитель проекта «Этномир», президент международного благотворительного фонда «Диалог культур — единый мир»

«Моя миссия и задача — сделать так, чтобы как можно больше детей смогли найти себя»

Я считаю, что мой жизненный опыт может быть полезен современным подросткам. Это позволит им совершить как можно меньше ошибок и увидеть больше возможностей.

Подростковый возраст очень важен. Это время, когда человек формирует будущую картину мира и определяет свой путь. В этот момент необходимо сконцентрироваться на будущей жизни, на результате.

Чем более широкую картину мира я смогу им показать, тем на более высокую ступень в социальном лифте они смогут запрыгнуть.

Моя миссия и задача — сделать так, чтобы как можно больше детей смогли найти себя, состояться, выбрать свою любимую профессию и достигнуть максимальных результатов; чтобы подростки жили хорошей жизнью, более цельной и глубокой; чтобы были эффективными не только для себя, но и для своего окружения.

Артём Елмуратов

Сооснователь медико-генетического центра Genotek

«Компании «выращивают» будущих идеальных для них сотрудников»

На мой взгляд, многие компании часто вкладывают средства в развитие подростков просто потому, что владельцы и руководители считают это правильным делом.

Однако у такой активности могут быть и бизнес-интересы.

Во-первых, это отличная возможность для долгосрочного создания бренда работодателя.

Во-вторых, сложным технологическим компаниям нужны специалисты с набором скиллов, которым часто не учат в вузах.

Поэтому компании «выращивают» будущих идеальных для них сотрудников сами.

Денис Ефремов

Сооснователь и главный инженер компании «Стратонавтика»

«Дети могут быть хорошими тестировщиками»

Мы ежегодно делаем образовательные проекты для школьников и студентов. Среди участников иногда попадаются очень продвинутые и активные.

С такими мы продолжаем совместную работу и после мероприятия. Они помогают нам улучшить оборудование, поскольку много с ним работали на ивентах. Дети могут быть хорошими тестировщиками, они с высокой долей вероятности находят узкие места, вероятные точки отказа и возможности нестандартного использования оборудования.

Получается, что вклад в развитие таких детей является долгосрочным вложением в наш бизнес. Но лично я, скорее, занимаюсь этим из желания популяризировать и развивать космонавтику среди подростков.

Владимир Жиганов

CEO международной сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия»

«В команде должны быть те, кто говорит с новым поколением на одном языке»

Сейчас собственники бизнеса и топ-менеджеры сфокусированы на действиях, которые позволят их проектам циклично трансформироваться в эпоху постоянной турбулентности.

Мне кажется, что уже через несколько лет четверть сотрудников компаний составит поколение Z. А это — вчерашние студенты и старшеклассники, часть которых уже сейчас формирует абсолютно новый портрет потребителя.

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Чтобы делать правильные, нужные продукты, создавать актуальные проекты, бизнес должен уметь ставить себя на место клиента. Силами только миллениалов сделать это не получится — в команде должны быть те, кто говорит с новым поколением на одном языке и способен уловить запрос.

Зумеры и подрастающие представители поколения Альфа живут совершенно в другой реальности — их взросление сопровождается технологиями с рождения. Уже сейчас при работе с младшим поколением мы понимаем, что они мыслят по-другому, способны внести новое и полезное в устоявшиеся процессы.

У многих из них есть конкретный запрос на стартовую поддержку, и мы стараемся удовлетворить его в меру своих сил. Именно эти молодые люди займут новые профессии, будут способны постоянно переобучаться и работать на большой скорости.

Многие из навыков, которые сейчас востребованы на рынке, невозможно обрести на занятиях в университете, потребности меняются слишком часто. Поэтому одна из актуальных моделей формирования собственной команды — это наставничество и «взращивание» молодых специалистов из тех инициативных ребят, которые готовы и хотят развиваться.

Максим Каплевич

Основатель и управляющий партнёр компании Ecoplatform

«У современных подростков огромное количество стереотипов, с которыми надо помогать бороться»

Когда я учился на экономическом факультете МГУ, к нам приглашённым лектором приходил Сергей Галицкий. На вопрос о том, какие книги на него повлияли, он ответил, что есть только одна книга по бизнесу — биография Стива Джобса от Уолтера Айзексона.

Я осилил за пару дней почти 1000 страниц, и ко мне пришло осознание, что нет ничего невозможного, а все пределы и ограничения живут только в наших головах. Именно поэтому я сразу после окончания университета начал заниматься бизнесом.

У современных подростков огромное количество стереотипов, предубеждений и клише, с которыми надо помогать бороться. Чем раньше, тем лучше. Таким образом постепенно сформируется талантливая бизнес-среда, от которой выиграет любой бизнес.

Елена Константинова

Создатель и CEO проекта Aerospace-Agro

«Если показать подростку, что бизнес — это перспективно, шансы в будущем получить заинтересованных в развитии своего дела ребят гораздо выше»

Бизнесу необходимо вкладывать в развитие молодого поколения как никому другому, потому что в перспективе от этого зависит его успех. Никто не отменяет постоянной необходимости найма крутых специалистов, разбирающихся в твоей отрасли.

Если смотреть более глобально, то бизнес — это один из ключевых винтов в экономике. Обеспечивая интерес мотивированных специалистов, мы можем быть хоть немного уверены в том, что у предпринимательской среды в России есть перспектива и рост на конкурентных новых рынках.

Если сегодня показать подростку, что бизнес — это не опасно, а реально, перспективно и интересно, то в будущем шансы получить заинтересованных в развитии собственного дела ребят гораздо выше.

Анна Мещерякова

Сооснователь и CEO компании «Третье Мнение»

«Личные убеждения и усиление HR-привлекательности компании»

Помимо того, что бизнес-воспитание подростков соответствует моим личным убеждениям, участие в подобных проектах помогает усилить HR-привлекательность организации, способствует привлечению более подготовленных специалистов.

И в целом повышается лояльность к бренду компании, её общественная значимость и популярность.

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Никита Никишкин

CEO компании Ubirator

«Знания и привычки, переданные детям, мы передаём и их родителям»

Я считаю, что каждое следующее поколение должно быть лучше и умнее предыдущего. И сделать свой вклад в это мечтает каждый предприниматель.

Ещё один аспект такой просветительской деятельности в том, что дети могут стать проводниками позитивных изменений для своих родителей. У них более гибкий подвижный ум, они быстрее учатся и впитывают знания. Позитивно воздействуя на детей, мы воздействуем и на их родителей.

Например, мы в компании с самого первого дня существования уделяем отдельное внимание проектам, направленным на экопросвещение школьников. Я считаю, что знания и привычки, переданные детям, мы передаём и их родителям.

Михаил Палей

Сооснователь Всероссийского движения «Вдохновители»

«Часто для подрастающего поколения хочется сделать что-то хорошее, когда у самого есть дети»

Чаще всего это какой-то личный мотив. В нашем случае, с «Вдохновителями», это некий элемент служения, когда человек хочет сделать что-то хорошее и через подростков улучшить окружающий мир. Также накопленный опыт и знания нужно куда-то передавать, делиться с будущим поколением, получать лояльных и классных менти Подопечных..

И ещё такое часто бывает, когда у предпринимателя есть дети. Когда ты становишься отцом или матерью, то к детям начинаешь относиться по-особому и хочешь действительно делать для них что-то хорошее.

Анна Сиднякова

Эксперт по выстраиванию внутренних коммуникаций

«Важно передать подросткам хорошие ценности и показать возможности»

Большие корпорации и бизнес инвестируют в подростков, в первую очередь, из-за кадрового дефицита. Студентов уже на всех не хватает. Цель простая — подготовить себе специалистов и отобрать самых талантливых.

Со школы можно начинать точечную профориентацию в тех областях, где бизнесу быстрее всего необходимо подготовить резерв. Компании запускают специальные учебные программы, которые весьма привлекательны для ребят — это элемент конкурентной борьбы за кадры и правильное позиционирование бизнеса.

Реже — это социальная направленность и вклад в будущее страны. Так, например, в «Спортмастер» существует программа для сотрудников компании, целью которой является оздоровление нации, в том числе через популяризацию здорового образа жизни для детей и поддержку детского спорта.

Я как раз отношусь к тем представителям бизнеса, которым важно будущее России. Важно передать подросткам хорошие ценности и показать возможности.

Олег Тарасов

Создатель стартапа по подготовке к ЕГЭ «ЕГЭпрорыв.рф»

«Подростки могут иметь огромный потенциал, и для его раскрытия может быть достаточно всего лишь одной встречи с успешным предпринимателем»

Подростки сейчас активны, заряжены энергией и мотивацией. Они по-своему смотрят на мир, быстрее адаптируются к новым вызовам, активней осваивают современные информационные технологии. Большинство подростков понимает, что их жизнь, благополучие и успех зависят только от них самих.

Но если в мегаполисах, крупных городах для молодёжи проходит много мероприятий разного формата чуть ли не каждый день, то в регионах, особенно в районных центрах и сёлах, ситуация сильно отличается.

Для многих отсутствует пример для вдохновения. Многие никогда не покидали свой родной регион, а некоторые — свой небольшой город/посёлок. И для них сценарий жизни — это окончить школу, поступить в местный колледж или вуз, а потом устроиться на работу в родном населённом пункте.

Для кого-то «поступление в вуз» — это вообще лотерея: повезёт — получится уехать в крупный центр или даже в Москву, не повезёт — не получится. А ведь в регионах, в сёлах, не очень большие зарплаты.

При этом подростки могут иметь огромный потенциал. И для его раскрытия может быть достаточно всего лишь одной встречи с успешным предпринимателем, специалистом — встречи без заготовленных вопросов и отрепетированных ответов, без пафосных речей и без наигранного интереса.

Это должна быть честная, открытая встреча, на которой молодёжи важно показать, что можно жить по-другому. Можно реализовывать свой потенциал, свои самые безумные идеи и при этом улучшать жизнь вокруг себя, создавая своё дело и увеличивая бюджет своего региона.

А где-то нужно финансово помочь для раскрытия потенциала подростков. Например, мы с коллегами решили запустить «Фонд поддержки талантливой молодёжи из сельской местности». Идея крайне проста: найти самых активных, целеустремлённых школьников из сёл и деревень и поддержать их в виде стипендии на протяжении учебного года.

Одновременно с этим показать им примеры успешных предпринимателей, кто также родом из глубокой провинции, но добился выдающихся результатов.

Сейчас стипендиальную программу мы запускаем в Рязанской области. И мы верим, что эта стипендия позволит участникам проекта попробовать реализовать свои мечты, может быть, даже запустить первый маленький бизнес. И что самое главное — такой подросток станет примером для своих сверстников.

Максим Чернин

Сооснователь и член совета директоров медицинской компании «Доктор рядом»

«У нового поколения склад ума стал гораздо более предпринимательским и клиентоориентированным»

Бизнес последнее время активно вкладывается в развитие молодёжи по нескольким причинам.

Во-первых, в условиях обострившейся конкуренции за новые кадры (а сегодня молодые специалисты играют всё более ключевую роль, особенно в технологических компаниях) компании стараются привлечь талантливых ребят, начав выстраивать взаимодействие с ними как можно раньше — ещё до их выхода из вуза.

Запуск профильных классов, курсов и кафедр даёт возможность компаниям отслеживать трек развития будущих кандидатов и выбирать себе лучших из них, при этом уже с наличием необходимых профильных компетенций.

Вторая причина — у нашего нового поколения склад ума стал гораздо более предпринимательским и клиентоориентированным.

А поскольку для многих (прежде всего цифровых) продуктов потребителями являются сами представители молодёжи, то вполне логично участие сверстников в разработке этих решений: иногда они лучше любого опытного маркетолога могут внести свою лепту в подготовку и запуск успешного продукта для таких же, как они сами.

И ещё немаловажной составляющей является проявление элементов импакт-подхода в деятельности некоторых предприятий: инвестируя время, ресурсы и усилия в развития молодёжи, они понимают, что делают важный вклад в будущее страны и считают эти шаги значимым аспектом своей миссии и своей системы корпоративных ценностей.

Владимир Остроменский

Главный врач и исполнительный директор сети «Клиника Фомина» (Москва), заведующий кафедрой акушерства и гинекологии «Академии медицинского образования им. Ф.И. Иноземцева» (Санкт-Петербург)

«Благодаря вкладу в подростков компании формируют приверженность бренду»

Вкладываясь в развитие подростков, в первую очередь компании формируют приверженность к бренду. Для любого бизнеса важны последователи, амбассадоры.

Формирование узнаваемости бренда, знакомство с философией компании и её ценностями рождает последователей. Не только в качестве клиентов как настоящих, так и будущих, но и в качестве сотрудников компании, которые искренне будут желать присоединиться к команде.

Кроме того, решается вопрос необходимости свежего, нестандартного взгляда на текущие процессы, поиск новых идей и путей развития. Подростки умеют находить непредсказуемые пути решения проблем.

Алексей Чумаков

Сооснователь импакт-сообщества «Хедлайнеры»

«Если не вкладываться в подростков, то в будущем нам не на кого будет положиться»

Чаще всего большой бизнес вкладывается в развитие подростков ради популяризации бренда в глазах молодого поколения. Так дети будут охотнее пользоваться продуктами компании, а в будущем могут рассматривать её как работодателя.

Среди крупного бизнеса всегда есть конкуренция за подростков. Например, «Яндекс» работает со школами: формирует и свой бренд, и потенциальную рабочую силу, которая может прийти в корпорацию.

Мне больше нравятся социально ответственные компании, которые прекрасно понимают, что бизнес-среду завтра будет формировать молодая кровь. И если мы не будем все вместе вкладываться в подростков, отдавать им что-то, делиться, то нам не на кого будет положиться.

Мы понимаем, что подростки — это ускоренная адаптация ко всему. Они все классные, крутые и т. д. А если мы на это сразу накладываем какую-то навыковую, опытную историю, то получаем готовые кадры, которые меняют страну и мир.

Фото на обложке: Shutterstock / Ollyy