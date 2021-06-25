Российские акселераторы для фудтех-стартапов

Совсем недавно YellowRockets запустила новый акселератор для фудтех-стартапов — Foodtech Russia Accelerator. В честь этого события рассказываем, где технологическим проектам в области еды можно найти экспертизу и инвестиции.

Кого ищут: присоединиться к акселерационной программе могут как проекты с MVP, так и более зрелый бизнес. Фокус — на фудтех-стартапах в сферах производства, продаж и логистики, но организаторы готовы рассмотреть проекты и других направлений.

Возможности: оплачиваемые пилотные проекты с партнерами акселератора, доступ к инфраструктуре партнеров программы, проверка гипотез, трекинг , привлечение инвестиций, запуск и масштабирование продаж.

Даты: заявку на участие в первом потоке можно подать до 30 июля на сайте.

Организаторы: YellowRockets и молочная ассоциация ДАМОЛ, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Партнеры: компания «Далимо», Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, Дрогери Союз, федеральная сеть «СушиВёсла» и фонд «ТилТех Капитал».

Рынок FoodTech является в России одним из самых «горячих» рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания, до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень «голодная» до инноваций. Пандемия показала, что FoodTech-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться Сергей Богданов, CEO YellowRockets

Конкурс-акселератор

Кого ищут: технологические проекты на стадии прототипа, MVP и выше в сферах еды и сельского хозяйства. Номинация «Еда будущего» доступна фудтех-стартапам, которые исследуют и создают альтернативные способы получения протеина, белок из насекомых, растений и бактерий, заменители привычных продуктов.

Возможности: экспертная оценка проектов, участие в мероприятиях, возможность внедрить свое решение, финансирование.

Даты: набор в акселератор уже завершился, за новыми датами можно следить на сайте.

Организатор: компания «Уралхим».

Партнеры: Минпромторг России, Министерство экономического развития РФ, «Сколково» и другие организации.

Кого ищут: стартапы с целеустремленными основателями и инновационными продуктами, готовыми в перспективе к масштабированию.

Возможности: образовательная программа, помощь менторов и экспертов, нетворкинг, грант от партнера.

Даты: акселерационная программа завершилась, однако компания предлагает заполнить анкету на своем сайте и сообщить о новом.

Организатор: компания Mabius.

Партнеры: НМЖК, PepsiCo, «Шоколадница».