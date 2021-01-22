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Истории

Чем платежная компания Affirm привлекательна для инвесторов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

14 января финансовая компания Affirm успешно дебютировала на бирже под тикером AFRM. Торги начались с $49 за акцию, и к моменту закрытия их цена достигла $97,24.

Созданная одним из основателем PayPal Максом Левчиным, компания предлагает клиентам услуги по принципу «покупай сейчас, плати потом» (BNPL — buy now pay later)‎. Рассмотрим три фактора, которые гарантируют Affirm успех, а также узнаем, что может помешать ее развитию.
Чем платежная компания Affirm привлекательна для инвесторов

Выгодные условия для клиентов

Affirm предлагает клиентам простое и удобное решение, позволяя им оплатить товар частями. Иногда такие рассрочки даются без процентов, а значит покупателю не придется переплачивать за услуги сервиса. Например, таким образом можно приобрести товары производителя тренажеров Peloton, партнера Affirm, который приносит 20% дохода компании.

Даже при наличии процента по рассрочке (от 0% до 30% годовых), как правило, ставки более выгодны по сравнению с обычными краткосрочными кредитами. Affirm также предлагает простой интерфейс и гибкость условий: пользователи могут зарегистрироваться за считанные минуты и оплачивать кредиты раньше срока.

При этом компания получает доход независимо от того, взымается ли процент по рассрочке. 

  • При его отсутствии Affirm берет процент от суммы сделки (обычно 3-5%) с таких продавцов, как Peloton. В свою очередь, производители одобряют такие условия, так как их расходы компенсируются увеличением продаж дорогих товаров.
  • При включении процента от рассрочки продавцы платят гораздо более низкую ставку за сделку (почти 0%). 

Таким образом Affirm предлагает понятную ценность как для продавцов, так и для покупателей.

Растущий рынок

На данный момент компании, работающие по принципу BNPL, не способны заменить традиционные способы оплаты. Affirm и подобные ему сервисы широко распространены в онлайн-торговле, особенно в таких категориях, как одежда, косметические средства, мебель и электроника. На эти сегменты в США приходится более $500 млрд розничных продаж, примерно 85% из которых составляет офлайн-среда. Инвесторы указывают на то, что это дает Affirm широкие возможности для развития.

Как узнать своего пользователя и заработать на этом деньги

По данным Global Payments Report от Worldpay, быстрее всего сфера BNPL будет развиваться в Северной Америке (233%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (133,3%). Если исходить из этих цифр, то к 2023 году это направление может охватить 3% расходов на электронную торговлю в США и 0,7% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Большие возможности для роста и развития в Америке дают оптимистичные прогнозы для будущего Affirm. В то время как большинство его конкурентов составляют иностранцы, которые сосредоточены на альтернативных рынках, компания концентрируется на США.

Профессиональное руководство

Affirm управляет Макс Левчин, проверенный профессионал с богатым опытом в сфере финансовых услуг. 

  • В 23 года он стал одним из основателей финансового гиганта PayPal, где активно занимался выявлением мошенничества, андеррайтингом и изучением поведения потребителей в сети. Сейчас все эти пункты составляют критически важные компоненты Affirm.
  • После того, как PayPal был продан eBay за $1,5 млрд, Левчин основал социальную сеть Slide. Позднее ее приобрел Google за $182 млн.
  • В 2011 году Левчин запустил стартап-студию HVF, из которой в следующем году вышел Affirm. С тех пор он возглавляет эту компанию.

Остальная команда Affirm также состоит из опытных финансовых специалистов из LendingClub, Square и собственных площадок Ленчина — Slide и PayPal. Кроме того, финансовый директор Джефф Котт пришел в Affirm из Cross River Bank, который является партнером компании.

Профессиональное руководство и правильно подобранный персонал говорят о том, что Affirm готова к успеху на публичных рынках.

Ожесточенная конкуренция

Конкуренты Affirm, среди которых Afterpay, Klarna, Quadpay и Sezzle, также стремятся охватить большую долю BNPL. Акции Afterpay уже продаются на биржах, однако крупнейшим игроком является Klarna: в этой сети уже работают 235 тысяч продавцов, а приложение компании скачали 24 млн раз. Это число в несколько раз превышает показатели Affirm (около 5 млн загрузок).

Данные аналитической компании Second Measure показывают, что Affirm отстает по числу транзакций на клиента, но при этом выигрывает с точки зрения количества сделок на покупателя и средней стоимости операции. В отличие от Afterpay, которая в основном занимается одеждой и косметическими средствами, Affirm предлагает более широкий выбор товаров — от новой камеры и компьютера до велосипеда Peloton.

И хотя на данный момент Affirm справляется с более развитыми соперниками, возможно, в будущем ей придется столкнуться с еще большей конкуренцией. Крупные финансовые и торговые бизнесы также активно развиваются в этом направлении. Такие гиганты, как JPMorgan Chase, Amazon, Apple и PayPal, предлагают свои варианты рассрочек при оформлении заказов. Если другие последуют этому примеру, то ведущие бренды могут быть недоступны для сотрудничества. В этом случае возможности для развития Affirm будут ограничены.

Источник.

Фото на обложке: Krakenimages.com / Shutterstock

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