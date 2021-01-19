Проводим виртуальную презентацию для инвесторов: ключевые уроки для стартапов

Привлечь средства на раннем этапе развития компании может быть непросто. А пандемия и сокращение глобального финансирования еще больше усложнили этот процесс. Основатель San Diego Angel Conference Мисти Раск рассказал о том, как 2020 год изменил инвестиционную среду, и поделился уроками, которые пригодятся стартапам в текущем году.
Глобальная пандемия началась за несколько дней до проведения San Diego Angel Conference (SDAC), основателем которой является Раск. На этой конференции 53 бизнес-ангела выбирают среди 100 стартапов претендента на получение $200 тысяч финансирования. В одно мгновение организаторам пришлось переработать формат всего мероприятия, которое планировалось целый год. Они обнаружили, что при переходе на удаленный формат некоторые привычные элементы все же сохранились, а потенциальные проблемы превратились в возможности.
И вот какие уроки они извлекли.
Расширение охвата
Предприниматели, лично представляющие свой проект перед аудиторией, — основополагающий аспект мероприятия по сбору средств. Однако во время пандемии виртуальные презентации стали новой нормой.
У такого подхода есть множество отдельных проблем. Чтобы выступление было максимально убедительным, важно проявить свои навыки повествования и установить связь с аудиторией — чего намного сложнее добиться виртуально. Дополнительные трудности могут создать проблемы с интернет-соединением и посторонний шум в помещении.
Тем не менее предприниматели адаптировались. Они смогли представить убедительные презентации и продемонстрировали устойчивость к быстрым изменениям — навык, необходимый для любого владельца бизнеса.
Кроме того, виртуальный формат имеет и свои преимущества, а именно позволяет охватить более широкую аудиторию. Таким образом Zoom может стать не просто временным решением проблемы, а эффективным инструментом для привлечения предпринимателей по всему миру.
Акцент на ценность стартапа
В 2021 году способы построения отношений будут совершенно иными. Обычно у предпринимателей и инвесторов было много возможностей для личных встреч. Это давало преимущество харизматичным и общительным владельцам бизнеса, способным расположить к себе и создать атмосферу взаимопонимания.
При дальнейшем использовании онлайн-платформ личные знакомства и способность устанавливать связи отойдут на второй план. Большее внимание будет уделяться характеристикам, таким как размер рынка и динамика продаж. Преимущества будут у тех предпринимателей, которые смогут подчеркнуть сильные стороны своего бизнеса и выделиться среди других в виртуальном пространстве.
Развитие новых тенденций
В период пандемии в отдельных отраслях возникли новые тренды, на которых стоит сосредоточиться предпринимателям в 2021 году.
В разгар 2020 года инвесторы направляли большую часть средств на предметы первой необходимости, такие как вода, продукты питания и здравоохранение. Этот период подчеркнул необходимость внедрять инновации в этих областях.
К моменту масштабного распространения вакцин, люди проведут в удаленном формате уже больше года, изменив систему обучения и способы продаж. Инвесторы уже делают свои ставки и уделяют больше внимания следующим направлениям:
- инструменты для совместной работы;
- образовательные технологии;
- программное обеспечение, стимулирующее цифровую трансформацию для малого и среднего бизнеса.
Главный вопрос лишь в том, какие изменения останутся с нами навсегда, а какие вернутся к прежней норме.
Акцент на устойчивость
Стойкость и лидерские качества приобрели еще большее значение для ангелов-инвесторов в 2020 году. Предприниматели, которые эффективно управляли своими компаниями в условиях пандемии, будут выделяться среди других и в текущем году.
Такие навыки, как устойчивость, решение трудностей и адаптация к непредвиденным изменениям, необходимы каждому владельцу бизнеса. Инвесторы будут уделять этому особое внимание.
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