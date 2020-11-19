Финтех-стартап Affirm соучредителя PayPal подал заявку на IPO

Компания Affirm подала заявку на размещение акций на IPO и предоставила отчёт о своих финансах, сообщает портал Business Insider.

Стартап Affirm в 2012 году запустил Макс Левчин (родился в СССР, в 16 лет переехал в США). Он был соучредителем системы электронных платежей PayPal, которую в 2002 году за $1,5 млрд приобрёл eBay. До PayPal у Левчина было еще три стартапа, но они не стали прибыльными.

В 2004 году Левчин основал социальную игровую компанию Slide. Через шесть лет её за $182 млн купил Google. Позже Левчин создал HVF, которая и превратилась в финтех-стартап Affirm. Affirm предлагает онлайн-покупателям возможность оплаты товаров в рассрочку с помощью микрозаймов.

Компания планирует разместить свои акции класса A на Nasdaq под тикером «AFRM», запланирован и выпуск акции класса B с правом голоса 15 к 1, что позволит Левчину сохранить контроль над компанией.

Андеррайтерами могут стать Goldman Sachs, Morgan Stanley, Allen & Company и Barclays. По сведениям американских источников, стартап может запросить оценку до $10 млрд, по другим данным Affirm в прошлом году оценивали в $2,9 млрд.

В первичных документах о публичном размещении акций уточняется, что годовая выручка компании почти удвоилась год к году до $509,5 млн. Общая сумма, которую потребители оплатили в Интернете с помощью услуг Affirm, за последний финансовый год увеличилась на 77%, до $4,6 млрд.

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