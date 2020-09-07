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Истории

Малоизвестные сооснователи крупнейших технологических компаний мира

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова
Когда технологическая компания достигает определенного успеха, имена ее основателей часто становятся синонимами бренда. Тем не менее, мы забываем, что Стив Джобс, Трэвис Каланик и Билл Гейтс не создавали Apple, Uber и Microsoft в одиночку. Вспомним людей, которые им в этом помогали.
Малоизвестные сооснователи крупнейших технологических компаний мира

Стив Возняк (Apple)


В 1976 году Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом. Тогда Возняк работал в Hewlett-Packard, где пытался предложить свой дизайн для компьютера. Несколько раз он получал отказ, и тогда Джобс, который работал там летом, предложил ему продать полную сборку другой компании. По мере развития Apple Возняк почувствовал, что акцент на маркетинг мешает ему как инженеру, и в 1985 году ушел из компании, но по-прежнему остается единственным изобретателем нескольких патентов Apple, включая «микрокомпьютер с видеодисплеем».

Позже он основал еще несколько бизнесов, среди которых Electronic Frontier Foundation и Silicon Valley Comic Con. Он входит в совет директоров нескольких компаний, по-прежнему числится в списке сотрудников Apple и остается ее акционером.

Фото: Viappy / Shutterstock

Рональд Уэйн (Apple)

Когда в 1976 году Джобс и Возняк основали Apple, Рональд Уэйн придумал первый логотип и составил партнерское соглашение, обеспечивающее ему 10% в компании. Но уже через 12 дней он решил, что не успевает за темпами Apple, и продал акции за $800.

На данный момент Уэйн написал две книги, имеет десятки патентов и продает золото, редкие монеты и марки в своем доме в Неваде.

Гаррет Кэмп (Uber)

Бывший CEO Uber Трэвис Каланик однажды признался, что автор идеи Uber — Гаррет Кэмп. Кэмп описал Каланику концепцию, известную нам как «совместные поездки»: он хотел создать удобный сервис роскошных автомобилей, который не стоил бы тысячи долларов за вызов. В том же году был запущен UberCab. Кэмп создал прототип, а Каланик был привлечен в качестве «мегасоветника» и стал CEO только в 2010 году, когда из компании ушел Райан Грейвс.

Сейчас Кэмп — инвестор, создатель стартап-студии Expa, которая помогает начинающим предпринимателям выпускать новые продукты. Кроме того, он запустил некоммерческую организацию Camp Foundation. Он работал в совете директоров Uber до марта 2020 года. Ему принадлежит около 4% акций компании.

Эв Уильямс, Ноа Гласс и Биз Стоун (Twitter)

Джек Дорси сыграл огромную роль в развитии Twitter как продукта, но он не был основателем этого бизнеса. Twitter отделился от Odeo, компании по производству подкастов, которую основали Ной Гласс и Эван Уильямс (бывший сотрудник Google, владевший Blogger до того, как его продали Google).

Идея сервиса возникла у Джека Дорси в 2005 году, когда iTunes анонсировала платформу подкастинга для iPod. Гласс работал с Дорси и программистом Флорианом Уэббером над Twitter и придумал название Twttr. В конечном итоге сервис запустился на ноутбуке Гласса IBM Thinkpad.

Еще один бывший сотрудник Google Биз Стоун время от времени помогал команде Twitter и писал некоторые юридические документы. В следующем году Уильямс выкупил компанию Odeo вместе с Twitter у акционеров, переименовал ее в Obvious Corp. (которую, по его словам, он основал вместе со Стоуном) и якобы уволил Гласса. Наиболее распространенная версия — конфликт между Уильямсом и Глассом.

Сегодня Стоун — бизнес-ангел и сооснователь нескольких компаний. Уильямс недолго был CEO Twitter и до сих пор владеет долей в компании, но теперь также является основателем и CEO платформы Medium.

Биз Стоун. Фото: drserg / Shutterstock

Джим Маккелви (Square)

Дорси когда-то писал софт для Маккелви, и после смещения Дорси с поста CEO Twitter, они снова встретились.

«Мы запустили Square, потому что Джим Маккелви, наш сооснователь и мой второй босс (после моей матери!), не мог принять оплату кредитной картой за свою работу», — написал Дорси о Маккелви в письме основателей Square перед тем, как компания стала публичной. Маккелви поделился своей проблемой с Дорси, и они вдвоем придумали идею для Square. Маккелви разработал аппаратное обеспечение и магнитный считыватель, а Дорси написал программу.

Сегодня Маккелви входит в совет директоров Square. С момента основания Square он создал еще две компании: LaunchCode и Invisibly. 

Мартин Эберхард, Марк Тарпеннинг, Ян Райт и Джей Би Штробель (Tesla)

Есть две версии того, как появилась Tesla:

  • Компания была создана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Им понадобился крупный инвестор, чтобы провести раунд А. Затем к команде присоединились Ян Райт и Джей Би Штробель — и Эберхард успешно передал Tesla Илону Маску в 2004 году.
  • По версии Маска, и он, и команда Tesla Motors хотели сделать коммерчески успешным электрический родстер tZero. Его производитель, AC Propulsion, отказался выпустить продукт на рынок и вместо этого представил Маска и Tesla Motors. В итоге образовалась та Tesla, которую мы знаем сегодня.

Так или иначе, Маск провел два раунда финансирования и возглавил третий, прежде чем в 2006 году был представлен первый серийный автомобиль Tesla Roadster. И Эберхард, и Тарпеннинг ушли после того, как в 2007 году Эберхард лишился должности CEO. Когда следующий CEO покинул свой пост, его сменил Маск.

Затем Эберхард подал в суд на Маска и Tesla, обвинив их в клевете и нарушении контракта и утверждая, что компания пыталась «переписать историю», отняв у него статус основателя. В конце концов он отозвал иск. Теперь у Tesla пять официальных основателей.

После Эберхард и Тарпеннинг вместе работали над рядом других проектов, связанных с электротранспортом, в том числе Volkswagen и SF Motors. Серез год после перехода в Tesla Райт ушел и основал компанию Wrightspeed, которая проектирует электрические детали для грузовиков. Джей Би Штробель был CTO Tesla до июля 2019 года.

Бобби Мерфи (Snap)

Основатели Snap встретились во время учебы в Стэнфордском университете и вместе создали прототип приложения, которое заставляло бы фотографии исчезать после отправки. Прежде чем был запущен Snapchat, Мерфи работал по 18 часов в день над кодом прототипа и устроился в регистрационную компанию Revel Systems на базе iPad. Он остается CTO Snap и написал большую часть кода для сегодняшнего приложения Snapchat.

Оба соосноватлея Snap обладают почти равным капиталом ($4,6-4,8 млрд по состоянию на сентябрь 2020 года, пишет Forbes), но Мерфи предпочитает быть менее публичным, чем Шпигель.

Реджи Браун (Snap)

У Шпигеля и Мерфи изначально был третий партнер — Реджи Браун. Он обратился к Шпигелю с идеей приложения. Шпигель обратился к Мерфи, потому что ни он, ни Браун не умели писать код. По имеющимся сведениям, у них было неписаное соглашение о долевом владении и прибыли: Шпигель — CEO, Мерфи — CTO и Браун — CMO. 

Браун придумал логотип приложения и его первоначальное название Picaboo. Но через несколько месяцев после запуска Snapchat в iTunes партнеры решили, что вклад Брауна в качестве CMO недостаточен, и якобы изменили пароли на серверах и учетных записях стартапа.

В 2013 году Браун подал в суд на двух бывших друзей за нарушение контракта, и через год они пришли к мирному соглашению. Snapchat опубликовал заявление, в котором говорится, что Браун действительно был автором идеи, ему выплатили $157,5 млн. С тех пор о Брауне ничего не слышно.

Пол Аллен (Microsoft) 

Билл Гейтс и Пол Аллен подружились в старших классах и основали Microsoft в 1975 году. Аллен придумал название (первоначально Micro-Soft), а затем заключил сделку с IBM, что привело к взлету компании.

Аллен ушел из Microsoft в 1982 году, когда ему поставили диагноз лимфома Ходжкина. Умер в возрасте 65 лет. Аллен был филантропом и пожертвовал за свою жизнь более $2 млрд. 

Пол Аллен. Фото: Kim Kulish / Getty Images

Марк Рэндольф (Netflix)

Марк Рэндольф и Рид Хастингс познакомились, когда Pure Atria, основателем и CEO которой был Хастингс, приобрела компанию, где работал Рэндольф. Хастингс назначил Рэндольфа вице-президентом по корпоративному маркетингу, но вскоре Pure Atria была приобретена компанией Rational Software.

Рэндольф был первым CEO Netflix. Он дал название компании, разработал бренд и интерфейс. Сначала Хастингс собирался стать инвестором и членом совета директоров, но все чаще приходил в офис, и в 1999 года занял пост CEO. Рэндольф сконтрировался на разработке продукта.

Рэндольф оставался в совете директоров до 2003 года. Также он был членом совета директоров и основателем ряда компаний, включая Looker, а также экспертом по вопросам предпринимательства и инноваций.

Макс Левчин, Люк Носек и Кен Хауэри (PayPal)

Питер Тиль познакомился с Максом Левчиным, когда тот читал лекцию в Стэнфорде, и они начали вместе создавать цифровой кошелек. Люк Носек учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне вместе с Левчиным, где они вместе работали над созданием медиакомпании, а Кен Хауэри был завербован Тилем после окончания Стэнфорда. 

Тиль, Левчин и Носек основали Confinity: компанию, которая производила программное обеспечение, проводившее платежи между портативными устройствами в 1998 году. Тиль был CEO, а Левчин — CTO. Носек был вице-президентом по маркетингу, стратегии и развитию бизнеса, а Кен Хауэри — CFO. Их продукт назывался PayPal.

В 2000 году основатель X.com Илон Маск решил приобрести Confinity и почти сразу же сменил Тиля на посту CEO, а компанию переименовал в PayPal, Inc. После того как в 2002 году eBay ее, купил большая часть основателей PayPal ушла.

Хауэри был директором eBay по корпоративному развитию, но в конце концов вернулся к Тилю в 2004 году, чтобы стать вице-президентом по частным инвестициям в Clarium Capital Management. Вместе с Тилем и Носеком он создал Founders Fund. Сейчас Хауэри — посол США в Швеции.

Носек покинул Founders Fund в 2017 году, чтобы основать свой инвестиционный фонд Gigafund, ориентированный на SpaceX. В 2004 году Левчин основал социальную игровую компанию Slide. В 2010 году Google купил ее за $182 млн. Позже Левчин основал HVF, которая превратилась в финансовую технологическую компанию Affirm. Он был членом совета директоров ряда компаний, включая Yelp и Evernote.

Макс Левчин. Фото: Steve Jennings / Getty Images

Дастин Московиц, Крис Хьюз, Эндрю МакКоллум и Эдуардо Саверин (Facebook)

Пять основателей Facebook вместе учились в Гарвардском университете. Цукерберг, который был вдохновителем этого проекта, нанял для работы соседей по комнате и двух друзей. Саверин был первым инвестором Facebook. 

Чтобы помочь развитию сайта thefacebook.com (так он тогда назывался), Московиц выучил язык PHP за пару дней и стал первым CTO компании. Хьюз был пресс-секретарем, бета-тестером, специалистом по связям с общественностью, представителем службы поддержки клиентов и всем остальным, что касалось пользователей. 

Эндрю Макколлум разработал первый логотип Facebook и работал над программой обмена файлами Facebook под названием Wirehog, которая так и не была внедрена. После запуска сайта в 2004 году Цукерберг, Хьюз и Московиц отправились в Пало-Альто. Цукерберг и Московиц решили бросить Гарвард, чтобы сфокусироваться на бизнесе, а Хьюз присоединился к ним, когда закончил учебу в 2006 году.

Пока они были в Пало-Альто, Цукерберг сократил долю акций Саверина до 10%, посчитав его вклад недостаточным. Саверин подал в суд на Facebook и в итоге получил 4% акций компании и сегодня живет в Сингапуре.

Макколлум ушел в 2006 году и в настоящее время является CEO интернет-телекомпании Philo. Хьюз покинул Facebook в 2007 году, чтобы участвовать в президентской кампании Барака Обамы и заниматься общественными проектами. Московиц ушел из Facebook в 2008 году, чтобы стать сооснователем приложения Asana.

Дастин Московиц. Фото: Kimberly White / Getty Images

Майк Кригер (Instagram)

Instagram обычно ассоциируется с Кевином Систромом, но Майк Кригер работал в компании еще тогда, когда Instagram назывался Burbn. Когда Систром нанял Кригера, они решили убрать большую часть функций сервиса и сосредоточиться на обмене фотографиями.

В апреле 2012 года Facebook приобрел Instagram за $1 млрд. В 2018 году Систром и Кригер внезапно объявили, что покидают должности CEO и CTO и ушли из компании.

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Фото на обложке: Unsplash

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