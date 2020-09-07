Малоизвестные сооснователи крупнейших технологических компаний мира

Когда технологическая компания достигает определенного успеха, имена ее основателей часто становятся синонимами бренда. Тем не менее, мы забываем, что Стив Джобс, Трэвис Каланик и Билл Гейтс не создавали Apple, Uber и Microsoft в одиночку. Вспомним людей, которые им в этом помогали.

Стив Возняк (Apple)

В 1976 году Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом. Тогда Возняк работал в Hewlett-Packard, где пытался предложить свой дизайн для компьютера. Несколько раз он получал отказ, и тогда Джобс, который работал там летом, предложил ему продать полную сборку другой компании. По мере развития Apple Возняк почувствовал, что акцент на маркетинг мешает ему как инженеру, и в 1985 году ушел из компании, но по-прежнему остается единственным изобретателем нескольких патентов Apple, включая «микрокомпьютер с видеодисплеем».

Позже он основал еще несколько бизнесов, среди которых Electronic Frontier Foundation и Silicon Valley Comic Con. Он входит в совет директоров нескольких компаний, по-прежнему числится в списке сотрудников Apple и остается ее акционером.

Фото: Viappy / Shutterstock

Рональд Уэйн (Apple)

Когда в 1976 году Джобс и Возняк основали Apple, Рональд Уэйн придумал первый логотип и составил партнерское соглашение, обеспечивающее ему 10% в компании. Но уже через 12 дней он решил, что не успевает за темпами Apple, и продал акции за $800.

На данный момент Уэйн написал две книги, имеет десятки патентов и продает золото, редкие монеты и марки в своем доме в Неваде.

Гаррет Кэмп (Uber)

Бывший CEO Uber Трэвис Каланик однажды признался, что автор идеи Uber — Гаррет Кэмп. Кэмп описал Каланику концепцию, известную нам как «совместные поездки»: он хотел создать удобный сервис роскошных автомобилей, который не стоил бы тысячи долларов за вызов. В том же году был запущен UberCab. Кэмп создал прототип, а Каланик был привлечен в качестве «мегасоветника» и стал CEO только в 2010 году, когда из компании ушел Райан Грейвс.

Сейчас Кэмп — инвестор, создатель стартап-студии Expa, которая помогает начинающим предпринимателям выпускать новые продукты. Кроме того, он запустил некоммерческую организацию Camp Foundation. Он работал в совете директоров Uber до марта 2020 года. Ему принадлежит около 4% акций компании.

Эв Уильямс, Ноа Гласс и Биз Стоун (Twitter)

Джек Дорси сыграл огромную роль в развитии Twitter как продукта, но он не был основателем этого бизнеса. Twitter отделился от Odeo, компании по производству подкастов, которую основали Ной Гласс и Эван Уильямс (бывший сотрудник Google, владевший Blogger до того, как его продали Google).

Идея сервиса возникла у Джека Дорси в 2005 году, когда iTunes анонсировала платформу подкастинга для iPod. Гласс работал с Дорси и программистом Флорианом Уэббером над Twitter и придумал название Twttr. В конечном итоге сервис запустился на ноутбуке Гласса IBM Thinkpad.

Еще один бывший сотрудник Google Биз Стоун время от времени помогал команде Twitter и писал некоторые юридические документы. В следующем году Уильямс выкупил компанию Odeo вместе с Twitter у акционеров, переименовал ее в Obvious Corp. (которую, по его словам, он основал вместе со Стоуном) и якобы уволил Гласса. Наиболее распространенная версия — конфликт между Уильямсом и Глассом.

Сегодня Стоун — бизнес-ангел и сооснователь нескольких компаний. Уильямс недолго был CEO Twitter и до сих пор владеет долей в компании, но теперь также является основателем и CEO платформы Medium.

Биз Стоун. Фото: drserg / Shutterstock

Джим Маккелви (Square)

Дорси когда-то писал софт для Маккелви, и после смещения Дорси с поста CEO Twitter, они снова встретились.

«Мы запустили Square, потому что Джим Маккелви, наш сооснователь и мой второй босс (после моей матери!), не мог принять оплату кредитной картой за свою работу», — написал Дорси о Маккелви в письме основателей Square перед тем, как компания стала публичной. Маккелви поделился своей проблемой с Дорси, и они вдвоем придумали идею для Square. Маккелви разработал аппаратное обеспечение и магнитный считыватель, а Дорси написал программу.

Сегодня Маккелви входит в совет директоров Square. С момента основания Square он создал еще две компании: LaunchCode и Invisibly.

Мартин Эберхард, Марк Тарпеннинг, Ян Райт и Джей Би Штробель (Tesla)

Есть две версии того, как появилась Tesla:

Компания была создана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. Им понадобился крупный инвестор, чтобы провести раунд А. Затем к команде присоединились Ян Райт и Джей Би Штробель — и Эберхард успешно передал Tesla Илону Маску в 2004 году.

По версии Маска, и он, и команда Tesla Motors хотели сделать коммерчески успешным электрический родстер tZero. Его производитель, AC Propulsion, отказался выпустить продукт на рынок и вместо этого представил Маска и Tesla Motors. В итоге образовалась та Tesla, которую мы знаем сегодня.

Так или иначе, Маск провел два раунда финансирования и возглавил третий, прежде чем в 2006 году был представлен первый серийный автомобиль Tesla Roadster. И Эберхард, и Тарпеннинг ушли после того, как в 2007 году Эберхард лишился должности CEO. Когда следующий CEO покинул свой пост, его сменил Маск.

Затем Эберхард подал в суд на Маска и Tesla, обвинив их в клевете и нарушении контракта и утверждая, что компания пыталась «переписать историю», отняв у него статус основателя. В конце концов он отозвал иск. Теперь у Tesla пять официальных основателей.

После Эберхард и Тарпеннинг вместе работали над рядом других проектов, связанных с электротранспортом, в том числе Volkswagen и SF Motors. Серез год после перехода в Tesla Райт ушел и основал компанию Wrightspeed, которая проектирует электрические детали для грузовиков. Джей Би Штробель был CTO Tesla до июля 2019 года.

Бобби Мерфи (Snap)

Основатели Snap встретились во время учебы в Стэнфордском университете и вместе создали прототип приложения, которое заставляло бы фотографии исчезать после отправки. Прежде чем был запущен Snapchat, Мерфи работал по 18 часов в день над кодом прототипа и устроился в регистрационную компанию Revel Systems на базе iPad. Он остается CTO Snap и написал большую часть кода для сегодняшнего приложения Snapchat.

Оба соосноватлея Snap обладают почти равным капиталом ($4,6-4,8 млрд по состоянию на сентябрь 2020 года, пишет Forbes), но Мерфи предпочитает быть менее публичным, чем Шпигель.

Реджи Браун (Snap)

У Шпигеля и Мерфи изначально был третий партнер — Реджи Браун. Он обратился к Шпигелю с идеей приложения. Шпигель обратился к Мерфи, потому что ни он, ни Браун не умели писать код. По имеющимся сведениям, у них было неписаное соглашение о долевом владении и прибыли: Шпигель — CEO, Мерфи — CTO и Браун — CMO.

Браун придумал логотип приложения и его первоначальное название Picaboo. Но через несколько месяцев после запуска Snapchat в iTunes партнеры решили, что вклад Брауна в качестве CMO недостаточен, и якобы изменили пароли на серверах и учетных записях стартапа.

В 2013 году Браун подал в суд на двух бывших друзей за нарушение контракта, и через год они пришли к мирному соглашению. Snapchat опубликовал заявление, в котором говорится, что Браун действительно был автором идеи, ему выплатили $157,5 млн. С тех пор о Брауне ничего не слышно.

Пол Аллен (Microsoft)

Билл Гейтс и Пол Аллен подружились в старших классах и основали Microsoft в 1975 году. Аллен придумал название (первоначально Micro-Soft), а затем заключил сделку с IBM, что привело к взлету компании.

Аллен ушел из Microsoft в 1982 году, когда ему поставили диагноз лимфома Ходжкина. Умер в возрасте 65 лет. Аллен был филантропом и пожертвовал за свою жизнь более $2 млрд.

Пол Аллен. Фото: Kim Kulish / Getty Images

Марк Рэндольф (Netflix)

Марк Рэндольф и Рид Хастингс познакомились, когда Pure Atria, основателем и CEO которой был Хастингс, приобрела компанию, где работал Рэндольф. Хастингс назначил Рэндольфа вице-президентом по корпоративному маркетингу, но вскоре Pure Atria была приобретена компанией Rational Software.

Рэндольф был первым CEO Netflix. Он дал название компании, разработал бренд и интерфейс. Сначала Хастингс собирался стать инвестором и членом совета директоров, но все чаще приходил в офис, и в 1999 года занял пост CEO. Рэндольф сконтрировался на разработке продукта.

Рэндольф оставался в совете директоров до 2003 года. Также он был членом совета директоров и основателем ряда компаний, включая Looker, а также экспертом по вопросам предпринимательства и инноваций.

Макс Левчин, Люк Носек и Кен Хауэри (PayPal)

Питер Тиль познакомился с Максом Левчиным, когда тот читал лекцию в Стэнфорде, и они начали вместе создавать цифровой кошелек. Люк Носек учился в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне вместе с Левчиным, где они вместе работали над созданием медиакомпании, а Кен Хауэри был завербован Тилем после окончания Стэнфорда.

Тиль, Левчин и Носек основали Confinity: компанию, которая производила программное обеспечение, проводившее платежи между портативными устройствами в 1998 году. Тиль был CEO, а Левчин — CTO. Носек был вице-президентом по маркетингу, стратегии и развитию бизнеса, а Кен Хауэри — CFO. Их продукт назывался PayPal.

В 2000 году основатель X.com Илон Маск решил приобрести Confinity и почти сразу же сменил Тиля на посту CEO, а компанию переименовал в PayPal, Inc. После того как в 2002 году eBay ее, купил большая часть основателей PayPal ушла.

Хауэри был директором eBay по корпоративному развитию, но в конце концов вернулся к Тилю в 2004 году, чтобы стать вице-президентом по частным инвестициям в Clarium Capital Management. Вместе с Тилем и Носеком он создал Founders Fund. Сейчас Хауэри — посол США в Швеции.

Носек покинул Founders Fund в 2017 году, чтобы основать свой инвестиционный фонд Gigafund, ориентированный на SpaceX. В 2004 году Левчин основал социальную игровую компанию Slide. В 2010 году Google купил ее за $182 млн. Позже Левчин основал HVF, которая превратилась в финансовую технологическую компанию Affirm. Он был членом совета директоров ряда компаний, включая Yelp и Evernote.

Макс Левчин. Фото: Steve Jennings / Getty Images

Дастин Московиц, Крис Хьюз, Эндрю МакКоллум и Эдуардо Саверин (Facebook)

Пять основателей Facebook вместе учились в Гарвардском университете. Цукерберг, который был вдохновителем этого проекта, нанял для работы соседей по комнате и двух друзей. Саверин был первым инвестором Facebook.

Чтобы помочь развитию сайта thefacebook.com (так он тогда назывался), Московиц выучил язык PHP за пару дней и стал первым CTO компании. Хьюз был пресс-секретарем, бета-тестером, специалистом по связям с общественностью, представителем службы поддержки клиентов и всем остальным, что касалось пользователей.

Эндрю Макколлум разработал первый логотип Facebook и работал над программой обмена файлами Facebook под названием Wirehog, которая так и не была внедрена. После запуска сайта в 2004 году Цукерберг, Хьюз и Московиц отправились в Пало-Альто. Цукерберг и Московиц решили бросить Гарвард, чтобы сфокусироваться на бизнесе, а Хьюз присоединился к ним, когда закончил учебу в 2006 году.

Пока они были в Пало-Альто, Цукерберг сократил долю акций Саверина до 10%, посчитав его вклад недостаточным. Саверин подал в суд на Facebook и в итоге получил 4% акций компании и сегодня живет в Сингапуре.

Макколлум ушел в 2006 году и в настоящее время является CEO интернет-телекомпании Philo. Хьюз покинул Facebook в 2007 году, чтобы участвовать в президентской кампании Барака Обамы и заниматься общественными проектами. Московиц ушел из Facebook в 2008 году, чтобы стать сооснователем приложения Asana.

Дастин Московиц. Фото: Kimberly White / Getty Images

Майк Кригер (Instagram)

Instagram обычно ассоциируется с Кевином Систромом, но Майк Кригер работал в компании еще тогда, когда Instagram назывался Burbn. Когда Систром нанял Кригера, они решили убрать большую часть функций сервиса и сосредоточиться на обмене фотографиями.

В апреле 2012 года Facebook приобрел Instagram за $1 млрд. В 2018 году Систром и Кригер внезапно объявили, что покидают должности CEO и CTO и ушли из компании.

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