В кабмине предложили добавлять в кредитную историю рассрочки от 50 тыс. рублей

В правительстве предложили установить лимит в 50 тыс. рублей на покупки в рассрочку через BNPL-сервисы (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») до передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ). Об этом говорится в отзыве на законопроект о BNPL-сервисах, отзыв есть у «Ведомостей». Сейчас в законопроекте установлен лимит в 15 тыс. рублей.

Зачем это нужно? Потолок предлагается установить с 1 января 2026 года, но не ранее, чем законопроект вступит в силу. Повышение лимита в правительстве объяснили «динамикой ценообразования, уровнем доступности товаров и услуг и конкуренции на потребительском рынке».

Другие меры. Кабмин также предложил разрешить оплату в рассрочку в иностранных магазинах. Это позволит покупателям свободно выбирать товары и услуги, не сталкиваясь с ограничениями из-за происхождения продавца, пояснил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Текущая версия законопроекта запрещает оплачивать через BNPL-сервисы товары магазинов без российского юрлица или ИП.

Называть конкретный лимит для покупок в рассрочку пока рано, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, порог должен позволять без ограничений приобретать недорогие товары. Но с определенного показателя речь идет уже о достаточно высоком уровне долга, и нужно оценивать риски возврата и уровень долговой нагрузки заемщика, добавил он. Ранее Аксаков сообщал, что порог могут поднять до 60 тыс. рублей.

Что думают участники рынка? Представитель принадлежащего «Яндексу» сервиса «Сплит» назвал лимит в 50 тыс. рублей «хорошим компромиссом». Но такого порога будет недостаточно для оплаты путешествий и образовательных курсов, отмечает он. Маркетплейсы прошлой осенью просили чиновников увеличить лимит до 100 тыс. рублей, а также учитывать категории товаров при покупках в рассрочку.

Объем российского рынка BNPL-сервисов в 2024 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом, с 180 млрд рублей до 300 млрд рублей, согласно данным «Т-Банка». По мнению его аналитиков, рост рынка связан с увеличением числа магазинов, подключающих возможность оплаты частями. В 2025 году оборот рынка может составить 400 млрд рублей, прогнозировали в банке.

Фото на обложке: Unsplash