Как связаны блокчейн и искусственный интеллект — две главные технологии Web3?

Безопасность данных, токенизация и децентрализованное ИИ-управление — как блокчейн и искусственный интеллект помогают друг другу развиваться.

Искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн — две главных технологии на данный момент. Кажется, что они находятся в совершенно разных сферах, но именно их сочетание позволяет двигать новую цифровую экономику вперед, приближая наступление Web3. Рассказываем, что связывает ИИ и распределенные реестры.

Точки соприкосновения

Одним из ключевых преимуществ технологии блокчейн является ее способность обеспечивать целостность и безопасность данных. Так получилось, что массивы данных — это то, вокруг чего крутятся все ИИ-разработки. Получается, что использование блокчейна позволяет создавать более защищенные и надежные платформы для обмена информацией.

Сочетание ИИ и блокчейна также решает проблему прозрачности нейросетей. Сейчас пользователи не имеют доступа к данным, на которых обучался тот или иной сервис. Иными словами, только разработчикам известно, почему ChatGPT считает что-то хорошим, а что-то плохим.

Запись процессов обучения нейросетей в блокчейн смогла бы сделать сервисы более прозрачными: в таком случае заинтересованные стороны получили бы возможность проводить аудиты и проверки алгоритмов для понимания решений нейросети и ее принципа работы.

Еще одна точка соприкосновения ИИ и блокчейна — стимулирование пользователей участвовать в развитии искусственного интеллекта. Токенизация процесса подразумевает вознаграждения в виде токенов для людей, которые предоставляют вычислительные мощности, обучают модели или делятся данными.

Наконец, построенные на блокчейне DAO могут использоваться для принятия решений при управлении искусственным интеллектом. Таким образом пользователи смогли бы решать, какие данные стоит использовать для обучения ИИ, а какие нет.

Примеры использования

Уже сейчас некоторые компании успешно совмещают ИИ и блокчейн. Например, еще несколько лет назад Walmart и IBM объединились с целью создания системы отслеживания поставок еды на базе блокчейна и искусственного интеллекта.

Блокчейн в здравоохранении обеспечивает защиту частной информации пациентов и безопасный обмен медицинскими записями. Эти данные могут быть использованы искусственным интеллектом для разработки персонализированных схем лечения и улучшения диагностики.

Одной из HealthTech-платформ на основе блокчейна является Medicalchain, которая позволяет проводить анализ здоровья. При этом, пользователи сервиса имеют полный контроль над своими медицинскими данными, записанными в блокчейн.

Помимо этого, две технологии сочетает и сервис криптоаудитов Quantstamp. Компания использует ИИ для выявления уязвимостей в смарт-контрактах, а также противодействия мошенникам в индустрии.

Блокчейн может использоваться и автопилотируемым транспортом. В таком случае технология нужна для обеспечения децентрализованного и безопасного обмена данными между управляемыми при помощи ИИ автомобилями. Уже сейчас этим занимается MOBI, создавая экосистему автопилотируемых автомобилей на основе блокчейна.

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Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney