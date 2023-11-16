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Истории

Инвесторы используют ИИ, чтобы определить эмоциональное состояние CEO

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Алгоритмы способны уловить изменения в настроении, отслеживая перепады в скорости речи, громкости и другие нюансы, незаметные человеческому глазу. И это ценная возможность для инвесторов и менеджеров активов, которые желают знать, как на самом деле настроены руководители компаний. 

Однако этот тренд спровоцировал другую проблему: некоторые CEO начинают вести себя слишком позитивно, чтобы обмануть программу.

Инвесторы используют ИИ, чтобы определить эмоциональное состояние CEO

Это целый тренд: такие компании, как Speech Craft Analytics, разрабатывают алгоритмы обработки естественного языка, которые могут обнаруживать изменения в скорости речи, высоты тона или громкости. Модели даже способны заметить «микровибрации», которые невозможно уловить человеческим ухом, вздохи или заминки в речи, указывающие на неуверенность.

«Идея в том, что аудио улавливает больше, чем текст. Даже если у вас есть сложная семантическая машина, она улавливает только семантику», — объясняет Майк Чен, главный исследователь Robeco, компании по управлению активами. В этом году она начала использовать в своей стратегии анализ речи с помощью ИИ.

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В то же время руководители понимают, что инвесторы пытаются выяснить, что происходит у них в голове, используя технологии. Это приводит к интересному результату.

«Расшифровки оказались невероятно ценными, — рассказывает Инь Ло, руководитель отдела количественных исследований Wolfe Research. — Проблема, с которой сталкиваемся мы и многие другие, заключается в том, что общее настроение становится все более и более позитивным... потому что руководители знают, что их сообщения анализируются».

Хуже того, у технологии, разрабатываемой такими компаниями, как Robeco, есть ахиллесова пята. Инструменту хорошо удается отслеживать эмоциональное состояние руководителя, но не когда в компании появляется новый CEO.

Кроме того, есть проблема предвзятости, которую могут непреднамеренно привнести разработчики алгоритмов.

Некоторые руководители также могут научиться поддерживать позитивный образ, используя голос и определенные манеры поведения. Однако для этого потребуется определенный набор навыков, которыми обладает не каждый CEO.

«Очень немногие умеют хорошо управлять модуляциями голоса, — говорит Дэвид Поуп, главный специалист по анализу данных Speech Craft Analytics. — Гораздо легче тщательно подбирать слова.

Мы учимся делать это с самого детства, чтобы избежать неприятностей».

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

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