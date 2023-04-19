9 стартапов, которые создают ИИ-инструменты для кинопроизводства

В подборке — 9 быстрорастущих ИИ-компаний, которые привлекли капитал за последние годы.

Разработчики ИИ для киноиндустрии привлекают миллионы от инвесторов. Они используют технологии, чтобы быстрее и дешевле создавать спецэффекты, например омолаживать актеров и восстанавливать фильмы.

Deep Voodoo (Великобритания)

Год запуска: 2020.

Финансирование: $20 млн.

Стартап основали Трей Паркер и Мэтт Стоун — создатели мультсериала «Южный парк».

В начале 2020 года Паркер и Стоун разрабатывали технологию дипфейков для собственного фильма. Затем началась пандемия, работа была приостановлена, и они переключились на дипфейк-инструменты для киноиндустрии.

В декабре Deep Voodoo получил первые внешние инвестиции — $20 млн в раунде, который возглавили Connect Ventures, Creative Artists Agency и New Enterprise Associates. Ранее стартап финансировался за счет независимой компании Паркера и Стоуна Park County.

Deep Voodoo показал возможности своего инструмента для замены лиц в видео с Кендриком Ламаром, в котором рэпер превращается в актера О. Джей Симпсона, баскетболиста Коби Брайанта и других знаменитостей.

Компания направит привлеченные средства на разработку технологии дипфейков, синтетических медиа и сервисов для создания визуальных эффектов.

Deepdub (Израиль)

Год запуска: 2019.

Финансирование: $20 млн.

Стартап дублирует фильмы и сериалы с помощью генеративного ИИ.

В прошлом году Deepdub привлек $20 млн в раунде серии A, который возглавил Insight Partners. Среди его бизнес-ангелов — бывший исполнительный директор HBO Max Кевин Рейли и бывший исполнительный директор Fox и Endemol Shine Эмилиано Калемзук (оба входят в консультативный совет).

Deepdub стала первой компанией, которая с помощью ИИ дублировала целый фильм на латиноамериканский испанский язык. В 2021 году она заключила партнерство с Topic.com, в рамках которого будет переводить зарубежные сериалы на английский. Компания сообщает, что работает с несколькими голливудскими студиями, но не раскрывает их названий.

По словам директора по доходам Deepdub Оза Краковски, компания также разрабатывает платформу, которая позволит авторам и корпорациям локализовать свой контент.

DGene (Китай)

Год запуска: 2016.

Финансирование: $41,3 млн.

В 2021 году компания привлекла $20 млн в серии А под руководством Alibaba, что помогло ей расшириться в США. DGene возглавляют Джейсон Янг (CTO), изучавший компьютерные науки в МТИ, а также специалист по визуальным эффектам Хелена Пакер (старший вице-президент), которая работала над такими фильмами, как «Люди Икс 2», «Мачо и ботан» и «Война Чарли Уилсона».

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В том же году DGene открыла студию в Батон-Руж, штат Луизиана, где с помощью ИИ создает голограммы для дополненной и виртуальной реальности, голографических дисплеев и других целей.

DGene также предлагает ИИ-инструменты, которые позволяют восстанавливать старые фильмы и телешоу, чтобы размещать их на стриминговых платформах.

MARZ (Канада)

Год запуска: 2018.

Финансирование: $4,8 млн.

VFX-студия MARZ (Monsters Aliens Robots Zombies) работала над такими проектами, как сериалы «Ванда/Вижн» от Marvel и «Тень и кость» от Netflix. Она также создала Вещь, бестелесную руку из популярного сериала «Уэнсдэй», спин-оффа «Семейки Аддамс» от Netflix.

В 2021 году MARZ привлекла около $5 млн в раунде серии A, который возглавил Round13 Capital. В нем также участвовали Rhino Ventures и Harlo Equity Partners.

Помимо VFX-сервисов, в июне MARZ планирует запустить Vanity AI, свой первый ИИ-инструмент для создания визуальных эффектов. Студия также работает над сервисом для синхронизации дубляжа, который, по мнению COO Мэтта Панусиса, поможет медиакомпаниям переводить больше зарубежного контента.

Metaphysic (Великобритания)

Год запуска: 2021.

Финансирование: $7,5 млн.

Стартап известен своими дипфейками Тома Круза, которые завирусились в TikTok. Он также привлек к себе внимание на проекте «Америка ищет таланты» (America’s Got Talent): его участники выступали в виде телеведущего Саймона Коуэлла, других судей конкурса и даже Элвиса Пресли — их дипфейки транслировались в реальном времени на экране.

В январе 2022 года Metaphysic привлек $7,5 млн от Section 32, 8VC, TO Ventures, Winklevoss Capital и блогера Логана Пола. В январе 2023 года стартап заключил партнерство с агентством по поиску талантов CAA, в рамках которого будет разрабатывать генеративные ИИ-инструменты и сервисы для клиентов.

По словам CEO Metaphysic Томаса Грэма, технология компании может втрое удешевить создание спецэффектов.

Neosapience (Южная Корея)

Год запуска: 2017.

Финансирование: $26,8 млн.

Стартап, основанный экс-инженерами Qualcomm, предлагает Typecast — голосовую и видеоплатформу на базе ИИ, которая озвучивает текст для виртуальных актеров. Neosapience также создал видеоаватар, который, по его словам, отличается реалистичностью и адаптивностью.

Цель Neosapiens — сотрудничать с развлекательными компаниями, чтобы создавать закадровые голоса для документальных фильмов и озвучивать ИИ-актеров.

В апреле стартап привлек $21,5 млн и теперь расширяется в США. Neosapiens нанял бывшего руководителя по развитию бизнеса Warner Bros. Discovery Тони Шина и работает над доказательством концепции с крупной анимационной студией из Голливуда.

Respeecher (Украина)

Год запуска: 2018.

Финансирование: $1,5 млн.

Стартап использует архивные записи и ИИ, чтобы воссоздавать голоса актеров для фильмов и видеоигр. Respeecher омолодил голос Джеймса Эрла Джонса для роли Дарта Вейдера в сериале «Оби-Ван Кеноби» от Disney+, а также работал с Lucasfilm над голосом Люка Скайуокера в сериале «Книга Бобы Фетта».

Помимо этого, стартап воссоздал голос Ричарда Никсона для короткометражного фильма In Event of Moon Disaster, за который получил премию «Эмми».

Respeecher привлек $3 млн от Ff Venture Capital, Acrobator Ventures и других компаний.

Runway (США)

Год запуска: 2018.

Финансирование: $95,5 млн.

Runway предлагает пакет программ для редактирования видео, которые позволяют выполнять различные задачи, например менять объекты на экране. В число ее клиентов входят студии и продюсерские компании, такие как Harbour Picture Company и The Mill. Инструменты Runway использовались при создании сцены с камнями в фильме «Все везде и сразу».

Среди инвесторов компании — Felicis, Coatue и Amplify. В декабре она привлекла $50 млн в серии C.

По словам основателя и CEO Криса Валенсуэлы, Runway стремится сделать создание контента доступным для всех.

Wonder Dynamics (США)

Год запуска: 2016.

Финансирование: $11,5 млн.

Wonder Dynamics основана экспертом по визуальным эффектам Николой Тодоровичем и актером Таем Шериданом, который известен по фильмам «Люди Икс» и «Первому игроку приготовиться».

В Wonder Dynamics вложились несколько знаменитых инвесторов. В декабре 2021 года она привлекла $9 млн в серии А от Epic Games, Samsung и других компаний. Ранее в том же году она закрыла посевный раунд в размере $2,5 млн.

Цель основателей — удешевить создание крупных фильмов с помощью ИИ и визуальных эффектов. Ее первый продукт — Wonder Studio, веб-платформа на базе ИИ, которая позволяет создавать фильмы с CGI-персонажами.

Пока она находится в бета-версии, но ее уже используют братья Руссо в своем предстоящем фильме «Электрический штат» (Electric State), где главные роли сыграют Милли Бобби Браун и Крис Пратт.

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