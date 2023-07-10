Как стартапы применяют ИИ для борьбы с мусором

Мусор — проблема для всего человечества. По данным Всемирного банка, в 2020 году было произведено около 2,24 млрд т твердых отходов, а к 2050 году эта цифра может вырасти до 3,88 млрд т. Очистить нашу планету уже помогает искусственный интеллект — вот лишь несколько примеров его применения.

Британский стартап Greyparrot разместил камеры примерно в 50 предприятиях по переработке отходов в Европе. Затем с помощью ИИ он в реальном времени анализирует, что проходит по конвейерной ленте.

Несмотря на то что за последний год нейросети стремительно развивались, их по-прежнему трудно обучить распознавать мусор. «После того как такой продукт, как бутылка Coca Cola, попадает в мусорное ведро, он будет смятым, раздавленным и грязным, что усложняет задачу с точки зрения ИИ», — рассказывает основательница Greyparrot Микела Дракман.

Greyparrot использует ИИ и камеры, чтобы отслеживать, что проходит по конвейерным лентам. Фото в тексте: Greyparrot

Сейчас системы Greyparrot ежегодно отслеживают 32 млрд объектов, превратившихся в отходы. Компания также создала огромную цифровую карту отходов, которая может быть полезна как перерабатывающим предприятиям, так и регуляторам.

«Это позволяет регулирующим органам лучше понять, что происходит с материалом и какие материалы представляют собой проблему, а также влияет на дизайн упаковки», — говорит Дракман.

Она надеется, что крупные бренды и другие производители начнут использовать данные компаний, подобных GreyParrot, и в будущем создадут более многоразовые продукты.

Трой Своуп руководит компанией Footprint, нацеленной на улучшение упаковки. Footprint сотрудничала с супермаркетами, а также с Gillette, которой помогла заменить пластиковую упаковку для бритвенных станков на ту, что изготовлена из растительного волокна.

В публикации на сайте Footprint Своуп утверждает, что единственный способ выйти из пластикового кризиса — перестать зависеть от этого материала.

Британская компания Polytag помогает ритейлерам узнать, в каком количестве перерабатываются их пластиковые бутылки. Для этого она наносит на них ультрафиолетовые метки, невидимые человеческому глазу.

УФ-метки Polytag видны, только если направить на них ультрафиолетовый свет. Фото в тексте: Polytag

Когда бутылки поступают на определенные заводы по переработке, машина Polytag считывает эти метки. Затем количество бутылок в реальном времени загружается в облачное приложение, доступное клиентам Polytag.

Компания уже сотрудничала с британскими ритейлерами Co-Op и Ocado.

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К 2025 году в магазинах и других общественных местах Великобритании планируют установить специальные автоматы, куда можно будет сдавать использованные пластиковые и металлические бутылки. Это должно упростить переработку отходов и привлечь к этому больше людей.

Однако найти безопасный для планеты способ избавиться от мусора по-прежнему непросто — практически каждый год появляется новый тренд, который подрывает эти усилия.

Последний пример — электронные сигареты или вейпы, в особенности одноразовые. Они состоят из множества материалов: пластика, металлов, литиевой батареи, а некоторые даже оснащены светодиодами и микропроцессорами. В результате появляется большое количество электронных отходов, которые трудно перерабатывать.

Дракман считает, что нам нужно изменить мышление: «Вместо того чтобы решать, как их перерабатывать, нужно спросить, почему у нас вообще есть одноразовые вейпы?».

Она добавляет: хотя на промышленности и политиках лежит большая ответственность за то, чтобы сделать продукты более пригодными для переработки и повторного использования, в этом должны участвовать и потребители. И самый большой шаг с их стороны — «потреблять меньше».

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney