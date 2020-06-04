Истории
Как переключать музыку на AirPods и AirPods Pro с помощью двойного касания
Истории
Александра Степанова
Владельцам AirPods или AirPods Pro необязательно доставать смартфон для переключения песен — достаточно дважды коснуться одного из наушников или нажать на него. Вот как настроить эту функцию на разных моделях AirPods.
Как переключать музыку на AirPods и AirPods Pro с помощью двойного касанияАлександра Степанова
Инструкция для AirPods первого и второго поколения
- Откройте меню «Настройки» на вашем устройстве Apple.
- Выберите раздел Bluetooth.
- Выберите свои AirPods из списка доступных Bluetooth-устройств, коснувшись значка i.
- Выберите наушник, который будет управлять воспроизведением музыки.
- Выберите опцию «Следующая композиция», если она не отмечена по умолчанию.
Инструкция для AirPods Pro
- Откройте меню «Настройки» на вашем устройстве Apple.
- Выберите раздел Bluetooth.
- Выберите свои AirPods из списка доступных Bluetooth-устройств, коснувшись значка i.
- В строке «Нажать и удерживать AirPods» выберите левый или правый наушник. В AirPods Pro переключать треки можно не двойным прикосновением к наушнику, а длительным нажатием на него.
- Выберите опцию «Следующая композиция», если она не отмечена по умолчанию.
Фото на обложке: Ivan_Shenets / Shutterstock
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