Владельцам AirPods или AirPods Pro необязательно доставать смартфон для переключения песен — достаточно дважды коснуться одного из наушников или нажать на него. Вот как настроить эту функцию на разных моделях AirPods.

Как переключать музыку на AirPods и AirPods Pro с помощью двойного касания