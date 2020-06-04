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Как переключать музыку на AirPods и AirPods Pro с помощью двойного касания

Истории
Александра Степанова
Александра Степанова

Редактор

Александра Степанова

Владельцам AirPods или AirPods Pro необязательно доставать смартфон для переключения песен — достаточно дважды коснуться одного из наушников или нажать на него. Вот как настроить эту функцию на разных моделях AirPods.

Как переключать музыку на AirPods и AirPods Pro с помощью двойного касания

Инструкция для AirPods первого и второго поколения

  1. Откройте меню «Настройки» на вашем устройстве Apple.
  2. Выберите раздел Bluetooth. 
  3. Выберите свои AirPods из списка доступных Bluetooth-устройств, коснувшись значка i. 
  4. Выберите наушник, который будет управлять воспроизведением музыки.
  5. Выберите опцию «Следующая композиция», если она не отмечена по умолчанию. 

Инструкция для AirPods Pro

  1. Откройте меню «Настройки» на вашем устройстве Apple.
  2. Выберите раздел Bluetooth. 
  3. Выберите свои AirPods из списка доступных Bluetooth-устройств, коснувшись значка i. 
  4. В строке «Нажать и удерживать AirPods» выберите левый или правый наушник. В AirPods Pro переключать треки можно не двойным прикосновением к наушнику, а длительным нажатием на него.
  5. Выберите опцию «Следующая композиция», если она не отмечена по умолчанию.

Источник.

Фото на обложке: Ivan_Shenets / Shutterstock

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