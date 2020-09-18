Алкоголь вреден для мозга даже в умеренных количествах — новое исследование

Хорошо известно, что злоупотребление алкоголем вредно для печени. Но это не единственный орган, который находится в зоне риска: пристрастие к спиртному также увеличивает риск развития деменции. А недавнее исследование, опубликованное в Scientific Reports, показало , что даже умеренное употребление алкоголя связано с уменьшением объема мозга.

В этом исследовании ученые выясняли, как алкоголь влияет на мозг. В нем приняли участие 300 человек в возрасте 39-45 лет. Большинство из них сообщили, что употребляют менее 14 единиц алкоголя в неделю, — это порог, который главврач Великобритании не советует превышать, чтобы не нанести вред здоровью. Но даже у этих людей сканирование мозга показало, что общее количество мозговой ткани уменьшилось. Это касается и мужчин, и женщин, другие факторы риска, например, курение, тоже принимались во внимание. Их мозг сравнивали с эталонной моделью среднего объема мозга.

Исследователи не рассматривали отдельно, как потеря мозговой ткани влияет на организм, но любое значительное уменьшение ее объема снижает способность мозга оптимально работать. С возрастом мозг взрослого человека медленно уменьшается. И чем раньше это начнется, тем больше вероятность, что процесс ускорится из-за других заболеваний, например, повышенного давления или диабета.

Известно, что некоторые ранние признаки повреждения мозга можно частично обратить вспять после полного отказа от алкоголя. Восстановление наблюдалось уже спустя шесть недель полного воздержания, преимущественно в лобных долях мозга, которые играют важную роль в регуляции поведения и мышления.

Эти результаты соответствует выводам более раннего исследования, которое показало, что употребление 7-14 единиц алкоголя в неделю коррелировало с уменьшением размера мозга и ухудшением навыков, например, воспроизведению заученных слов по требованию.

Ущерб для лобной доли

Когда мы изучаем влияние алкоголя на мозг, то, конечно, в первую очередь фокусируемся на деменции. Это означает поиск изменений в памяти, ведь такой диагноз ставят, ориентируясь именно на потерю памяти. Но теперь мы знаем, что лобные доли мозга на самом деле повреждаются алкоголем раньше, чем те части мозга, которые связаны с памятью. Лобные доли контролируют нашу личность, поведение и способность гибко мыслить. Эти навыки не оцениваются с помощью тестов, обычно используемых для диагностики деменции.

Даже если мы употребляем алкоголь таким образом, который считается разумным и умеренным, мы можем медленно вредить мозгу. Учитывая это, нам нужно научиться лучше выявлять повреждения на более ранних стадиях. К счастью, так называемый тест из восьми пунктов теперь может обнаруживать начальные когнитивные нарушения, и специалисты по психическому здоровью регулярно его используют, чтобы выявлять повреждения мозга от алкоголя. Есть и другие тесты для проверки работы лобной доли, которые можно проводить при госпитализации или в кабинете терапевта.

Разные поколения пьют по-разному

Алкоголь может повредить мозг самым неожиданным для нас образом. Интересно, что бумеры, то есть люди в возрасте от 55 до 74 лет, сильнее всего подвержены негативному влиянию спиртного по сравнению с предыдущими и последующими поколениями. У них также выше риск развития деменции, чем более молодых возрастных групп.

Если мы хотим решить эту проблему, нам нужно изменить как отношение к алкоголю, так и методы оказания медицинской помощи. Корректировка поведения пожилых людей должна сопровождаться выявлением ранних признаков повреждения мозга у всех, кто употребляет алкоголь.

Есть прогресс в опросе пожилых людей об употреблении алкоголя как в рамках политики общественного здравоохранения, так и в области психического здоровья. Но шага вперед в выявлении повреждений головного мозга пока не произошло. Придавая одинаковое значение как мозгу, так и печени, мы сможем дольше сохранять свое здоровье. У общества есть возможность заботиться об этих жизненно важных органах.

Сокращение количества выпитого или отказ от него вообще может снизить риск повреждения мозга. Но это произойдет только в том случае, если мы также будем поддерживать образ жизни, который включает в себя здоровое питание и физические упражнения.

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