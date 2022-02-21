«Каждый участник должен испытывать драйв от проекта»: как стартапу и инвестору выстраивать продуктивные отношения?

На примере «Альфа Партнер» рассказываем, в чем именно заключаются эти изменения и как фаундерам не ошибиться с выбором инвестора.

Компания «Альфа Партнер» с 2017 года инвестирует в финтех-проекты. Ее основатель Александр Непомнящий отметил такую тенденцию в сфере корпоративных инвестиций: по его наблюдениям, в России появляется все больше инвесторов, которые развивают новые подходы в работе и формируют современную культуру в отношениях между инвесторами и стартапами.

Команда «Альфа Партнер» за пять лет прошла путь от небольшого стартапа до компании, которая сейчас сама помогает предпринимателям в финтехе и смежных областях создавать и развивать проекты.

За это время команде удалось определиться с приоритетными направлениями работы (речь о сервисах, услугах и продуктах для микрофинансового рынка) — это разработка необходимого ПО, скоринг и антифрод, лидогенерация, коллекшн и фондирование МФО. Благодаря этому компания сформировала сильный портфель активов.

«Меня часто спрашивают, в чем же секрет, ведь и в сложный 2020 год нам удалось не просто сохранить, но и приумножить свой результат, — рассказывает Александр Непомнящий. — Мы стараемся выстраивать со стартапами партнерские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии, вовремя оказывать поддержку в виде консультации, общения и совместного поиска решения сложных вопросов. Именно такие отношения были и остаются у нас с нашими инвесторами, которые в свое время поверили в нас. Каждый участник должен испытывать драйв от проекта, иначе зачем это начинать?»

В прошлом году «Альфа Партнер» объявила о скаутинге финтех-проектов. В результате компания получила большое количество заявок от амбициозных и прогрессивных команд. В 2022-ом общий объем инвестиций «Альфа Партнера» будет составлять почти $4 млн, причем большая часть пойдет на зарубежные финтех-проекты.

«Пока не буду раскрывать всех подробностей, но одно могу сказать с уверенностью — реализация задуманного существенно усилит наши позиции по всем активам компании. И команду, и меня лично это очень вдохновляет», — поделился Александр Непомнящий.

При рассмотрении потенциальных стартапов «Альфа Партнер» в первую очередь придерживается здравого смысла, а также оценивает, насколько предложенное решение может усилить компанию в других ее бизнесах.

Перед отправлением заявки в «Альфа Партнер» фаундеру необходимо:

рассказать про команду проекта, ее профессионализм, компетенции, мотивацию в достижении результата;

представить свое видение перспектив проекта и насколько он соответствует тенденциям, которые сейчас заметны в мире;

показать текущее и потенциальное финансовое состояние: доходы, расходы, движение денег, пассивы и активы.

Но самое главное, что необходимо сделать каждому стартапу еще до того, как обратиться за финансовой поддержкой, — это изучить информацию о потенциальном инвесторе, его опыте и на каких проектах сконцентрирован фокус его внимания. «Придерживайтесь этих простых правил, и вероятность найти именно своего инвестора возрастет кратно», — советует Александр Непомнящий.