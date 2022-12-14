Ученые создали нанопокрытие, которое устранит запотевание очков

Каждый, кто когда-либо носил очки, знает, как неприятно, когда они запотевают. К счастью, эту проблему вскоре может решить идея исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Нанопокрытие нагревает стекло почти на 8°C, поглощая большое количество инфракрасного излучения — это позволяет сохранять ясное видение в условиях повышенной влажности.

Нанопокрытие, толщина которого составляет 10 нм, состоит из золота, размещенного между двумя слоями оксида титана. Они не только усиливают тепловой эффект за счет светопреломления, но и защищают золото от износа.

В отличие от традиционных подходов, предусматривающих распределение воды при помощи гидрофильных молекул, такая конструкция полностью предотвращает конденсацию. К тому же она не будет перегреваться в теплую погоду, так как излучение не попадает на другую сторону.

Покрытие создано с помощью распространенных в производстве методов, таких как вакуумное осаждение из паровой фазы в условиях чистой комнаты. Другими словами, для его изготовления компаниям, возможно, даже не придется обновлять производственные линии.

Фото в тексте: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Золото, входящее в состав нанопокрытия, не сильно повысит стоимость очков, так как добавлено в небольшом количестве (его слой примерно в 12 раз тоньше, чем обычное сусальное золото). Тем не менее команда планирует изучить использование и других металлов.

Разработка может снизить запотевание не только очков, но и лобовых стекол автомобилей. Ее будущие реализации также могут пригодиться для зеркал, окон и многих других прозрачных поверхностей, которым нужно поддерживать тепло.

Исследователи уже подали заявку на патент, но пока ни одна компания не заинтересовалась изобретением.

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