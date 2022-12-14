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Истории

Ученые создали нанопокрытие, которое устранит запотевание очков

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Каждый, кто когда-либо носил очки, знает, как неприятно, когда они запотевают. К счастью, эту проблему вскоре может решить идея исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Нанопокрытие нагревает стекло почти на 8°C, поглощая большое количество инфракрасного излучения — это позволяет сохранять ясное видение в условиях повышенной влажности.

Ученые создали нанопокрытие, которое устранит запотевание очков

Нанопокрытие, толщина которого составляет 10 нм, состоит из золота, размещенного между двумя слоями оксида титана. Они не только усиливают тепловой эффект за счет светопреломления, но и защищают золото от износа.

В отличие от традиционных подходов, предусматривающих распределение воды при помощи гидрофильных молекул, такая конструкция полностью предотвращает конденсацию. К тому же она не будет перегреваться в теплую погоду, так как излучение не попадает на другую сторону.

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Покрытие создано с помощью распространенных в производстве методов, таких как вакуумное осаждение из паровой фазы в условиях чистой комнаты. Другими словами, для его изготовления компаниям, возможно, даже не придется обновлять производственные линии.

Фото в тексте: Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Золото, входящее в состав нанопокрытия, не сильно повысит стоимость очков, так как добавлено в небольшом количестве (его слой примерно в 12 раз тоньше, чем обычное сусальное золото). Тем не менее команда планирует изучить использование и других металлов.

Разработка может снизить запотевание не только очков, но и лобовых стекол автомобилей. Ее будущие реализации также могут пригодиться для зеркал, окон и многих других прозрачных поверхностей, которым нужно поддерживать тепло.

Исследователи уже подали заявку на патент, но пока ни одна компания не заинтересовалась изобретением.

Источник.

Фото на обложке: kepazuria / Shutterstock

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