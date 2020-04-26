«Единственное, о чем мы договорились с арендодателем — скидка 20%»: как бизнес решает арендный вопрос

Rusbase поговорил с владельцами компаний из разных отраслей и узнал, удается ли бизнесу получить обещанные льготы. И что об этом думают арендодатели.

Мнение арендаторов

Павел Шинкаренко, основатель сервиса для автоматизации документооборота Solar Staff:

У нас офисы в нескольких странах, и везде пришлось сокращать расходы. Мы уменьшили арендуемые офисные площади в Москве и на Кипре. Это позволило мягче проводить переговоры и договориться с арендодателями об изменении контрактов.

В Москве мы отказались от аренды одного из трех помещений у одного арендодателя. На Кипре мы в процессе переговоров, там мы отказываемся от половины одного из помещений. Офис в Нидерландах решили перенести из Амстердама в пригород, чтобы снизить стоимость аренды.

Роман Хорошев, CEO краудлендинговой платформы JetLend:

Еще в марте мы готовились к расширению в «Москва-Сити». Но в середине месяца стало ясно, что расширение в таких экономических условиях — безумие. Нужно было срочно снижать издержки.

Мы договорились о снижении арендной ставки на 50% с нашим арендодателем — CEO Rooms в башне «Империя». Еще была предварительная договоренность о снижении на 75% в случае введения жесткого карантина. Но в условиях кризиса даже такое снижение мы посчитали недостаточным и решили съехать в офис более низкого класса. Расходы на аренду удалось снизить на 75%.

Максим Морозов, СЕО AI-стартапа Intelligence Retail:

Наш стартап занимается распознаванием товаров на полке. Мы — резиденты «Сколково». Технопарк идет навстречу своим резидентам. Они понимают, что не у всех сейчас есть возможность вовремя платить за аренду. Поэтому по запросу разрешили вносить оплату без соблюдения сроков, предусмотренных договорами субаренды помещений. Скорее всего, мы воспользуемся этой возможностью. Самое важное для нас — сохранить команду.

СЕО Intelligence Retail Максим Морозов

Виктория Пантелеева, основатель интернет-агентства Digital Generation:

Для своего интернет-агентства я арендую офис в гостинице. Сейчас в этом здании нет никого, кроме администрации и охранников. Но когда объявили о карантине, я сразу же связалась с арендодателем.

Оказалось, что в российских реалиях нужно сражаться за то, чтобы не оплачивать неоказанные услуги. Нам отказывались вернуть оплату за апрель или перенести ее на июль. Мы решили отказаться от офиса, если нам не снизят ставку. Упрашивали арендодателя пойти на уступки: писали письма, звонили. После долгих переговоров мы добились только скидки в размере 25%.

Ожидали большего, но рады и этому. Менять офис после отмена режима самоизоляции пока не собираемся. Заранее забрали из офиса принтер, печати, документы и сейчас работаем удаленно.

Никита Цаплин, управляющий партнер IT-компании RUVDS:

Мы уже месяц работаем удаленно. Наша компания арендует офис у частной организации. Поэтому разговоры о каникулах, про которые говорит правительство, к нам не имеют отношения. Сейчас это относится только к тем, кто арендует площади у города. Но нам сделали небольшую скидку и дали рассрочку платежей.

В целом арендодатели не делают больших скидок. Многие компании закрываются, доход собственников зданий уменьшается. Логично, что они будут стараться взять оплату с тех, кто продолжает работать — пусть и удаленно.

Дмитрий Чебанов, генеральный директор кадрового агентства для IT-отрасли Spice IT:

У нас классный большой офис на 300 кв. м. в центре Москвы, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Цветной бульвар». Арендная плата за него — 600 тысяч рублей в месяц. Единственное, о чем мы договорились с арендодателем — скидка 20%.

Считаю, что размер скидки мог бы быть и больше. Хотя могу понять и арендодателя, у которого тоже есть свои расходы.

Еще было предложение от арендодателя на случай, если у нас совсем нет денег — заплатить за апрель из обеспечительного залогового платежа. Он у нас соответствует двум месяцам аренды. Но я не вижу в этом особого смысла: залог все равно придется вносить обратно.

CEO Spice IT Дмитрий Чебанов

Елизавета Осокина, основатель брендингового агентства Osoka Project:

Наш офис в Санкт-Петербурге пустует с середины марта. Мы написали письмо в администрацию бизнес-центра, что находимся в сложной ситуации и хотели бы получить какое-то антикризисное предложение. Предложили по бартеру услуги по брендингу или рекламной коммуникации.

В администрации пообещали проработать этот вариант. Думаю, что после «нерабочих дней», в которые весь наш коллектив работает на удаленке, мы вернемся в наш бизнес-центр.

Наталия Пекшева, генеральный директор компании «Цвет диванов»:

По требованию властей нам пришлось полностью остановить работу розницы. Вслед за Москвой и Московской областью мы получили под копирку написанные постановления по каждой из областей нашего присутствия. И закрыли 200 салонов.

Руководитель компании «Цвет диванов» Наталия Пекшева

Еще за неделю до массового закрытия торговых центров трафик стал резко падать, и мы начали договариваться с арендодателями о льготных условиях. Уже тогда мы столкнулись с крайне нелояльным отношением владельцев и управляющих компаний.

В 40 магазинах нам категорически отказали в скидках. В большинстве ТЦ предложили лишь небольшое сезонное снижение ставок — в районе 10%. Когда я читала ответы арендодателей на наши запросы, я была поражена неадекватной оценкой реальной ситуации и нежеланием идти к партнерству.

Сейчас правительство официально урегулировало ситуацию: арендодателям придется принять условия простоя. Но проблема в том, что представители ТЦ залегли на дно. До многих мы не можем ни достучаться, ни дозвониться, не можем дать официальный ход нашим запросам.

Видимо, разборки с арендой перенесутся на «после карантина», и нас ждет очень турбулентный период. Мы уже решили закрыть 16 магазинов. Это либо очень низкорентабельные площадки, либо точки в нелояльных торговых центрах, где мы идем на принцип.

У «Цвета диванов» были периоды, когда приходилось волевым решением резко сокращать количество площадок. Потом мы опять наращивали масштаб. Пройти таким путем еще раз нам легче, чем «кормить» пустующие торговые центры.

Мнение арендодателей

Мария Бокова, управляющий партнер сети коворкингов Cabinet Lounge:

Довольно скоро после введения ограничений в стране мы начали получать запросы от арендаторов на предоставление льгот. К сожалению, некоторые арендаторы съехали.

Коворкинг Cabinet Lounge. Фото: Facebook

Ситуация для нас крайне тяжелая: сначала отмена массовых мероприятий в марте, затем — удаленная работа и каникулы на месяц за счет работодателя.

С одной стороны, мы сами арендатор, которому не идет на встречу лендлорд, так как юридически форс-мажор не наступил, и пользоваться помещением можно. С другой стороны, мы еще арендодатель, к которому клиенты обращаются с просьбой о скидках. Мы стараемся идти навстречу — чтобы сохранить клиентов, которые еще не съехали.

Никакие льготы, объявленные государством, не подходят для коворкингов. Организации, которые занимаются недвижимостью, не входят в список отраслей, пострадавших от пандемии.

Ingka Centres, владелец торговых центров «МЕГА» в России:

Ingka Centres не берет арендную плату и сервисный сбор с арендаторов, которые закрылись в соответствии с распоряжениями органов власти. Мы следим за развитием ситуации и работаем над комплексом мер, которые позволят поддержать бизнес наших арендаторов в это непростое время. Оценивать влияние пандемии на бизнес пока преждевременно.

Алина Каланда, управляющий партнер сети коворкингов CEO Rooms:

CEO Rooms работает в экономике совместного потребления, самоизоляция негативно повлияла на все компании в этой сфере: каршеринги, фитнес-клубы, коворкинги.

За первую половину апреля количество резидентов на площадках в среднем упало на 89%, сократился приток новых клиентов. Отдельные продукты, например, конференц-залы, пришлось убрать из линейки, другие мы постарались переформатировать.

Скидки и рассрочки для обратившихся к нам за помощью резидентов во многом зависят от условий, которые нам дают наши арендодатели. Для нашего бизнеса заемные средства практически недоступны из-за отсутствия ликвидного обеспечения. Государство только вырабатывает адекватные меры реагирования и неизвестно, насколько затянется процесс. В таких условиях мы и ведем переговоры с собственниками помещений, в которых находятся наши коворкинги.

Мы стараемся договориться об арендных каникулах, скидках или отсрочках, чтобы зеркально помочь резидентам пережить кризисное время. Мы предложили скидку в размере 20% на все продукты, а также отсрочку заезда после окончания режима самоизоляции.

Еще мы создали безопасные рабочие места и смарт-офисы c бесконтактным доступом, антивирусной обработкой и обеззараживающими средствами. Мы ограничили количество людей на площадках и переделали переговорные в изолированные помещения для индивидуальной работы и видеозвонков.

Коворкинг CEO Rooms в «Москва-Сити»

Пока мы не видим оттока клиентов, но не исключаем такую возможность, если режим самоизоляции затянется.

Владимир Дорофеев, исполнительный директор и управляющий партнер сети коворкингов «Практик»:

В зависимости от локации мы полностью отказались от мест и расторгли договоры примерно от 20% до 35% резидентов. Еще часть из них сократила количество арендуемых рабочих мест, в том числе крупные компании. Сам факт полного простоя в апреле приведет к пересчету уже внесенных платежей за этот месяц в пользу последующих.

Мы будем предлагать льготные условия арендаторам, но в каком размере — станет ясно после конкретизации по режиму карантина в мае.

Светлана Постникова, руководитель сети коворкингов #tceh:

Еще до введения повсеместного режима самоизоляции мы предоставили скидку и отсрочку платежа для наших резидентов. Некоторые клиенты не продлили резидентство на апрель, но это связано с общими ограничениями передвижений

Коворкинг #tceh

Пока можно говорить только о первых и очевидных признаках кризиса: снижении загрузки и количества клиентов. Полноценно оценить влияние кризиса можно будет после снятия основных ограничений.

Наиболее показательными будут летние месяцы, когда компании начнут возвращаться к офлайн-деятельности. Мы рассматриваем ситуацию как возможность для развития, пробуем расширить онлайн-присутствие, экспериментируем с новыми форматами.

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