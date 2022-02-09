Ученые разработали искусственную зубную эмаль повышенной прочности

Ученые наконец представили миру инженерный аналог зубной эмали. Это биомиметический материал, который точно имитируют состав и структуру твердого минерализованного внешнего слоя биологических зубов. По их словам, он демонстрирует исключительные механические свойства. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Естественная зубная эмаль — тонкий внешний слой наших зубов — является самым твердым биологическим материалом в организме человека.

Она известна высокой жесткостью, твердостью, вязкоупругостью, прочностью и очень устойчива к повреждениям, несмотря на толщину всего в несколько миллиметров.

Необычное сочетание свойств зубной эмали является результатом ее иерархической архитектуры — сложной структуры, состоящей в основном из нанопроволок гидроксиапатита, соединенных между собой аморфной межзерновой фазой, состоящей из замещенного магнием аморфного фосфата кальция.

Однако точное воспроизведение такой иерархической организации в масштабируемом абиотическом комплексе остается сложной задачей.

Хьюэй Чжао и его коллеги показали искусственную эмаль, которая содержит необходимую иерархическую структуру в нескольких масштабах.

Искусственная зубная эмаль была получена с использованием нанопроволок гидроксиапатита с покрытием из аморфной межзерновой фазы, которые были выровнены с помощью двунаправленного замораживания с использованием поливинилового спирта. По словам авторов, это позволило создать структуры с атомной, наномасштабной и микромасштабной организацией, подобной естественной эмали.

В серии испытаний Чжао и другие специалисты показали, что нанокомпозит искусственной эмали одновременно демонстрирует высокую жесткость, твердость, прочность и вязкоупругость, превосходя свойства естественной эмали и ранее изготовленных материалов.

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