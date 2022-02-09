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Истории

Ученые разработали искусственную зубную эмаль повышенной прочности

Истории
Артём Маилян
Артём Маилян

Редактор рубрики «Истории»

Артём Маилян

Ученые наконец представили миру инженерный аналог зубной эмали. Это биомиметический материал, который точно имитируют состав и структуру твердого минерализованного внешнего слоя биологических зубов. По их словам, он демонстрирует исключительные механические свойства. Результаты исследований опубликованы в журнале Science.

Ученые разработали искусственную зубную эмаль повышенной прочности

Естественная зубная эмаль — тонкий внешний слой наших зубов — является самым твердым биологическим материалом в организме человека.

Она известна высокой жесткостью, твердостью, вязкоупругостью, прочностью и очень устойчива к повреждениям, несмотря на толщину всего в несколько миллиметров.

Необычное сочетание свойств зубной эмали является результатом ее иерархической архитектуры — сложной структуры, состоящей в основном из нанопроволок гидроксиапатита, соединенных между собой аморфной межзерновой фазой, состоящей из замещенного магнием аморфного фосфата кальция.

Однако точное воспроизведение такой иерархической организации в масштабируемом абиотическом комплексе остается сложной задачей.

Хьюэй Чжао и его коллеги показали искусственную эмаль, которая содержит необходимую иерархическую структуру в нескольких масштабах.

Искусственная зубная эмаль была получена с использованием нанопроволок гидроксиапатита с покрытием из аморфной межзерновой фазы, которые были выровнены с помощью двунаправленного замораживания с использованием поливинилового спирта. По словам авторов, это позволило создать структуры с атомной, наномасштабной и микромасштабной организацией, подобной естественной эмали.

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В серии испытаний Чжао и другие специалисты показали, что нанокомпозит искусственной эмали одновременно демонстрирует высокую жесткость, твердость, прочность и вязкоупругость, превосходя свойства естественной эмали и ранее изготовленных материалов.

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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