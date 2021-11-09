Audi e-tron: герой нашего времени?

Мгновенный разгон, почти бесшумное движение, нулевой уровень выбросов CO₂. Поразительные ощущения от вождения и еще более невероятные от камер вместо зеркал. И если сначала понятно только лишь, что речь идет об электрокаре, то при упоминании камер многие автолюбители узнают и модель.

Итак, сегодня у нас на тесте электрический кроссовер Audi e-tron. Кстати, купить его в России можно официально, в отличии от той же Tesla. Правда, ценник приличный — на момент тест-драйва базовая стоимость электромобиля начиналась с отметки 7 млн 95 тыс. рублей. В нашем варианте было еще допоборудование почти на 1 млн 300 тыс.

Такой, как все

Странно, но многие услышав слова «электрокар» или «электромобиль» представляют чаще всего машину с необычным дизайном. Прям вот чтобы не просто выделялась в потоке парой ярких деталей, а была заметна издалека и, конечно, прохожие и водители должны провожать авто взглядом и удивленно спрашивать «что за тачка?».

Именно такой эффект «вау» от внешности ждали и мои друзья, когда я сказала, что взяла на тест электрический кроссовер. А в итоге приехала я, по их словам, на обычной Audi.

Если не знать, что это «зеленый» автомобиль, то можно подумать, что перед вами один из кроссоверов Audi с буквой Q

Такое ощущение, что дизайнерами Audi нужно было замаскировать электрокар под совершенно обычную и привычную для всех машину. В итоге получился знакомый строгий немецкий экстерьер, при взгляде на который крайне тяжело догадаться, что это автомобиль из будущего. Выбиваются из общего облика лишь необычные зеркала в виде камер, такие тоненькие «ушки на макушке», вместо привычных больших. Но, чтобы их заметить нужно присмотреться. И, к тому же, это опция, так что если хотите выделиться придется еще и доплатить за виртуальные внешние зеркала заднего вида 73 500 рублей.

Картинка с камер-зеркал четкая, дорогу хорошо видно даже в темное время суток и в дождь

А вот прямого бесплатного намека на электрокар — у машины нет выхлопных труб — никто даже не заметил, настолько идеально дизайнеры замаскировали внешность под привычный образ марки.

О том, что перед нами экомашина намекают лишь надписи e-tron, расположенные по периметру. Спереди под номерным знаком, сбоку — рядом с люками, скрывающими разъемы для зарядки.

Внимание на экран

В салоне та же идеология привычного кроссовера. Все органы управления, кнопки и рычаги на своих местах. Никаких тебе футуристичных интерфейсов или броских дизайнерских решений. Все строго, продуманно, современно — ничего лишнего.

Вокруг водителя сплошные экраны — один вместо приборной панели, еще два разместились сбоку друг под другом, здесь спрятано управление бортовым компьютером и климат-контролем. Также есть проекционный дисплей, на него выводится скорость, знаки ограничений со встроенных карт, работа ассистентов и маршрут. Кроме этого, в дверях есть еще два экранчика, куда выводится картинка с камер-зеркал. Среди интересных экранных «фишек» я вот что нашла — изменять температуру в салоне можно не только нажатием на плюс и минус, но и свайпами.

Не меньше в автомобиле и света. Но опять же все продумано до мельчайших деталей. В салоне есть контурная подсветка, цвет можно подобрать под себя или под настроение. Мне особенно понравился зеленый. Также в машине подсвечивается и крепление для ремня безопасности, вроде мелочь, а приятно. Еще один симпатичный штрих – подсветка асфальта надписью e-tron при открытии двери.

«Паркинг» включается кнопкой, она находится на торце рычага переключения режимов движения

Наиболее необычной деталью салона, за исключением экранов-зеркал, я бы назвала рычаг переключения режимов движения. Он выполнен в виде стационарной широкой ручки, на торце которой находится сам рычаг. Для переключения достаточно большим или указательным пальцем чуть сдвинуть рычаг вперед либо назад.

Количество ящиков, отсеков, креплений и портов впечатляет. Конечно, здесь есть и беспроводная зарядка. Для задних пассажиров места достаточно, есть подогрев кресел, раздельная регулировка климата и несколько портов USB.

Зарядись по полной

Так как e-tron «зеленый» кроссовер, двигателя у него нет, но есть дополнительный мини-отсек вместо. Именно здесь хранятся три кабеля для подпитки машины энергией: кабель для обычной бытовой розетки 220 В, промышленной 380 В и Mode 3.

Немцы предусмотрели все и сделали в своем экокроссовере целых два разъема для зарядки — по одному с каждой стороны. Удобно и практично.

Со стороны водителя находится разъем для быстрых зарядных станций

Вместо двигателя в e-tron на передней и задней осях стоят два электромотора, суммарная мощность — 408 л. с. Первую «сотню» кроссовер разменивает от 5,7 секунды (в режиме увеличения мощности до 300 кВт) до 6,6 секунды (при мощности 265 кВт). Максимальная скорость модели — 200 км/ч.

Ускоряется электрокар играючи, так, что и водитель, и пассажиры тут же «утопают» в креслах. Ощущения нереальные, заряжаешься этим азартом и хочется сбросить скорость, камеры же кругом, и опять нажать в пол педаль газа, потому что самое интересное в динамике e-tron — ускорения с ходу. Батарея массой 700 кг висит всего в 15 см над землей, из-за чего e-tron устойчив и перемещается почти без кренов.

Кстати, за процессом расхода и потребления энергии можно следить по шкале мощности на приборной панели. При движении в пробке виртуальная стрелка постоянно переходит из режима потребления энергии в режим генерации.

По умолчанию в машине всегда включены ассистенты предупреждения столкновений — они сканируют окружающее пространство на предмет угроз. К примеру, ассистенты предупреждают каждый раз, когда дистанция до других автомобилей становится слишком маленькой. Если кто-то встроится в поток перед вами, e-tron может не только «сообщить» вам об этом звуком и миганием в мониторах-зеркалах, но и резко остановиться. Настолько резко, что однажды в еле движущемся пробочном потоке я была уверена, что в меня сзади въехали, а потом еще и нагло стали медленно объезжать. Второго участника ДТП я остановила, далеко в пробке не уедешь, но каково было мое удивление, когда я увидела, что на кузове нет ни царапины и поняла, что никакого ДТП не было. Ох уж эти «помощники» безопасности, зарядили меня адреналином.

Не менее нереальные ощущения и заряд бодрости от сигналов соседних водителей можно получить и от виртуальных зеркала-камер с дисплеями. Дело в том, что взгляд падает на экраны только после того, как на автомате посмотришь в зеркала-камеры, даже если уже знаешь об этой уникальной черте машины все равно первое время путаешься. Но сколько бы не ругали цифровые зеркала я привыкла к ним достаточно быстро. Хотя не скрою, сначала было прям страшно перестраиваться, особенно после того, как мне несколько раз посигналили соседние водители. Но со временем я привыкла, просто был небольшой период адаптации.

А вот сможет ли электрокар адаптироваться в России и стать героем нашего времени смотрите в видеообзоре в Instagram RB.ru.

Технические характеристики

Модель: e-tron 55 quattro

Максимальная мощность, л.с.: 360

Максимальная мощность (в режиме overboost), л.с.: 408

Максимальный крутящий момент, Н·м: 561

Максимальный крутящий момент (в режиме overboost), Н·м: 664

Максимальная мощность переднего двигателя, л.с.: 184

Максимальный крутящий момент переднего двигателя, Н·м: 309

Максимальная мощность заднего двигателя, л.с.: 224

Максимальный крутящий момент заднего двигателя, Н·м: 355

Емкость аккумуляторной батареи, кВт·ч: 95

Запас хода (WLTP), км: до 436

Максимальная скорость, км/ч: 200

Разгон 0-100 км/ч, с: 6,6

Разгон 0-100 км/ч (в режиме overboost), с: 5,7

Вес литий-ионной АКБ, кг: 700

Объем багажника, л: 660

Максимальный объем багажника, л: 1725

Объем отсека под капотом, л: 60

Длина машины, мм: 4901

Ширина (без зеркал), мм: 1935

Высота, мм: 1629

Колесная база, мм: 2928

Масса, кг: 2565

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Фото: пресс-служба Audi