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Истории

Audi e-tron: герой нашего времени?

Истории
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Мгновенный разгон, почти бесшумное движение, нулевой уровень выбросов CO₂. Поразительные ощущения от вождения и еще более невероятные от камер вместо зеркал. И если сначала понятно только лишь, что речь идет об электрокаре, то при упоминании камер многие автолюбители узнают и модель.

Audi e-tron: герой нашего времени?

Итак, сегодня у нас на тесте электрический кроссовер Audi e-tron. Кстати, купить его в России можно официально, в отличии от той же Tesla. Правда, ценник приличный —  на момент тест-драйва базовая стоимость электромобиля начиналась с отметки 7 млн 95 тыс. рублей. В нашем варианте было еще допоборудование почти на 1 млн 300 тыс. 

Такой, как все

Странно, но многие услышав слова «электрокар» или «электромобиль» представляют чаще всего машину с необычным дизайном. Прям вот чтобы не просто выделялась в потоке парой ярких деталей, а была заметна издалека и, конечно, прохожие и водители должны провожать авто взглядом и удивленно спрашивать «что за тачка?».

Именно такой эффект «вау» от внешности ждали и мои друзья, когда я сказала, что взяла на тест электрический кроссовер. А в итоге приехала я, по их словам, на обычной Audi. 

Если не знать, что это «зеленый» автомобиль, то можно подумать, что перед вами один из кроссоверов Audi с буквой Q

Если не знать, что это «зеленый» автомобиль, то можно подумать, что перед вами один из кроссоверов Audi с буквой Q

Такое ощущение, что дизайнерами Audi нужно было замаскировать электрокар под совершенно обычную и привычную для всех машину. В итоге получился знакомый строгий немецкий экстерьер, при взгляде на который крайне тяжело догадаться, что это автомобиль из будущего. Выбиваются из общего облика лишь необычные зеркала в виде камер, такие тоненькие «ушки на макушке», вместо привычных больших. Но, чтобы их заметить нужно присмотреться. И, к тому же, это опция, так что если хотите выделиться придется еще и доплатить за виртуальные внешние зеркала заднего вида 73 500 рублей.

Картинка с камер-зеркал четкая, дорогу хорошо видно даже в темное время суток и в дождь

Картинка с камер-зеркал четкая, дорогу хорошо видно даже в темное время суток и в дождь

А вот прямого бесплатного намека на электрокар — у машины нет выхлопных труб — никто даже не заметил, настолько идеально дизайнеры замаскировали внешность под привычный образ марки.

О том, что перед нами экомашина намекают лишь надписи e-tron, расположенные по периметру. Спереди под номерным знаком, сбоку — рядом с люками, скрывающими разъемы для зарядки.

Внимание на экран

В салоне та же идеология привычного кроссовера. Все органы управления, кнопки и рычаги на своих местах. Никаких тебе футуристичных интерфейсов или броских дизайнерских решений. Все строго, продуманно, современно — ничего лишнего.

Вокруг водителя сплошные экраны — один вместо приборной панели, еще два разместились сбоку друг под другом, здесь спрятано управление бортовым компьютером и климат-контролем. Также есть проекционный дисплей, на него выводится скорость, знаки ограничений со встроенных карт, работа ассистентов и маршрут. Кроме этого, в дверях есть еще два экранчика, куда выводится картинка с камер-зеркал. Среди интересных экранных «фишек» я вот что нашла — изменять температуру в салоне можно не только нажатием на плюс и минус, но и свайпами.

Не меньше в автомобиле и света. Но опять же все продумано до мельчайших деталей. В салоне есть контурная подсветка, цвет можно подобрать под себя или под настроение. Мне особенно понравился зеленый. Также в машине подсвечивается и крепление для ремня безопасности, вроде мелочь, а приятно. Еще один симпатичный штрих – подсветка асфальта надписью e-tron при открытии двери.

«Паркинг» включается кнопкой, она находится на торце рычага переключения режимов движения

 «Паркинг» включается кнопкой, она находится на торце рычага переключения режимов движения

Наиболее необычной деталью салона, за исключением экранов-зеркал, я бы назвала рычаг переключения режимов движения. Он выполнен в виде стационарной широкой ручки, на торце которой находится сам рычаг. Для переключения достаточно большим или указательным пальцем чуть сдвинуть рычаг вперед либо назад.

Количество ящиков, отсеков, креплений и портов впечатляет. Конечно, здесь есть и беспроводная зарядка. Для задних пассажиров места достаточно, есть подогрев кресел, раздельная регулировка климата и несколько портов USB.

Зарядись по полной

Так как e-tron «зеленый» кроссовер, двигателя у него нет, но есть дополнительный мини-отсек вместо. Именно здесь хранятся три кабеля для подпитки машины энергией: кабель для обычной бытовой розетки 220 В, промышленной 380 В и Mode 3.

Немцы предусмотрели все и сделали в своем экокроссовере целых два разъема для зарядки — по одному с каждой стороны. Удобно и практично.

Со стороны водителя находится разъем для быстрых зарядных станций

Со стороны водителя находится разъем для быстрых зарядных станций

Вместо двигателя в e-tron на передней и задней осях стоят два электромотора, суммарная мощность — 408 л. с. Первую «сотню» кроссовер разменивает от 5,7 секунды (в режиме увеличения мощности до 300 кВт) до 6,6 секунды (при мощности 265 кВт). Максимальная скорость модели — 200 км/ч.

Ускоряется электрокар играючи, так, что и водитель, и пассажиры тут же «утопают» в креслах. Ощущения нереальные, заряжаешься этим азартом и хочется сбросить скорость, камеры же кругом, и опять нажать в пол педаль газа, потому что самое интересное в динамике e-tron — ускорения с ходу. Батарея массой 700 кг висит всего в 15 см над землей, из-за чего e-tron устойчив и перемещается почти без кренов.

Кстати, за процессом расхода и потребления энергии можно следить по шкале мощности на приборной панели. При движении в пробке виртуальная стрелка постоянно переходит из режима потребления энергии в режим генерации.

По умолчанию в машине всегда включены ассистенты предупреждения столкновений — они сканируют окружающее пространство на предмет угроз. К примеру, ассистенты предупреждают каждый раз, когда дистанция до других автомобилей становится слишком маленькой. Если кто-то встроится в поток перед вами, e-tron может не только «сообщить» вам об этом звуком и миганием в мониторах-зеркалах, но и резко остановиться. Настолько резко, что однажды в еле движущемся пробочном потоке я была уверена, что в меня сзади въехали, а потом еще и нагло стали медленно объезжать. Второго участника ДТП я остановила, далеко в пробке не уедешь, но каково было мое удивление, когда я увидела, что на кузове нет ни царапины и поняла, что никакого ДТП не было. Ох уж эти «помощники» безопасности, зарядили меня адреналином.

Не менее нереальные ощущения и заряд бодрости от сигналов соседних водителей можно получить и от виртуальных зеркала-камер с дисплеями. Дело в том, что взгляд падает на экраны только после того, как на автомате посмотришь в зеркала-камеры, даже если уже знаешь об этой уникальной черте машины все равно первое время путаешься. Но сколько бы не ругали цифровые зеркала я привыкла к ним достаточно быстро. Хотя не скрою, сначала было прям страшно перестраиваться, особенно после того, как мне несколько раз посигналили соседние водители. Но со временем я привыкла, просто был небольшой период адаптации.

А вот сможет ли электрокар адаптироваться в России и стать героем нашего времени смотрите в видеообзоре в Instagram RB.ru.

Технические характеристики

Модель: e-tron 55 quattro

Максимальная мощность, л.с.: 360

Максимальная мощность (в режиме overboost), л.с.: 408

Максимальный крутящий момент, Н·м: 561

Максимальный крутящий момент (в режиме overboost), Н·м: 664

Максимальная мощность переднего двигателя, л.с.: 184

Максимальный крутящий момент переднего двигателя, Н·м: 309

Максимальная мощность заднего двигателя, л.с.: 224

Максимальный крутящий момент заднего двигателя, Н·м: 355

Емкость аккумуляторной батареи, кВт·ч: 95

Запас хода (WLTP), км: до 436

Максимальная скорость, км/ч: 200

Разгон 0-100 км/ч, с: 6,6

Разгон 0-100 км/ч (в режиме overboost), с: 5,7

Вес литий-ионной АКБ, кг: 700

Объем багажника, л: 660

Максимальный объем багажника, л: 1725

Объем отсека под капотом, л: 60

Длина машины, мм: 4901

Ширина (без зеркал), мм: 1935

Высота, мм: 1629

Колесная база, мм: 2928

Масса, кг: 2565

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Фото: пресс-служба Audi

 

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