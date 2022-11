Эти вечерние привычки мешают вам быть продуктивным на работе

Не переключаться на отдых

Чтобы хорошо отдохнуть, важно полностью отвлечься от работы. По словам Рассела Э. Джонсона, профессора менеджмента Бизнес-колледжа Эли Броула при Университете штата Мичиган, даже если человек не находится в офисе физически, он по-прежнему может думать о работе, что «мешает восстанавливать когнитивные ресурсы».

Например, если перед сном вы проверяете календарь, отправляете письма или просматриваете заметки к проекту, то тратите силы, отложенные на утро. Из-за этого на следующий день вы будете менее производительны.

Джонсон советует сосредоточиться на нерабочих занятиях, например головоломках и видеоиграх. Это также требует внимания и концентрации, но при этом приносит удовольствие и помогает отвлечься. Среди других полезных видов деятельности: хобби, спорт и общение с близкими людьми.

Не разделять рабочую и личную жизнь

Удаленная работа стирает границы между личной и профессиональной жизнью. Иногда их невозможно полностью разделить, но и совмещать не стоит. «Огромное количество отвлекающих факторов сильно мешает достигать целей», — рассказывает коуч для руководителей Эллиот Уайз.

Уайз рекомендует составить график и организовать рабочее место, если это возможно. А по вечерам — отдавать предпочтение семье и прочим личным делам.

«Люди считают, что проводят больше времени с детьми, если не распределяют свое время, — говорит Уайз. — Но на деле они не совсем присутствуют в помещении. При этом они не совсем работают. В конце концов, они неэффективны по обоим направлениям».

Не планировать следующий день

Консультант по продуктивности и основательница CTC Productivity Джен Лейман утверждает, что, прежде чем закончить работу, важно определить три приоритетные задачи на следующий день. «Без этого по вечерам вы будете размышлять над тем, что забыли сделать, а это мешает расслабиться и хорошо выспаться», — говорит она.

Тем, кто работает удаленно по ненормированному графику, Лейман советует отмечать в календаре начало и конец рабочего дня. Так коллеги увидят, что вы работаете по другому расписанию, и не будут ожидать от вас ответа на несрочные вопросы. Это также напоминает вам самим о том, что прошел целый рабочий день и пора заканчивать.

Не заботиться о здоровом сне

Энн Грейди, автор книги Mind Over Moment: Harness the Power of Resilience, советует сформировать привычки для подготовки ко сну. «С когнитивной точки зрения мозг наиболее слаб в первые 30 минут бодрствования и в последние 30 минут перед сном», — рассказывает она.

Сон необходим для психического здоровья человека: во время него наш мозг активно восстанавливает нейроны, поврежденные из-за стресса.

Грейди рекомендует не пользоваться устройствами поздно вечером, чтобы подать мозгу сигнал о том, что пора отдохнуть. Вместо этого лучше почитать книгу, принять ванну, сделать растяжку или провести время с семьей. «Это помогает лучше заснуть и не просыпаться ночью», — говорит она.

