Восемь действий, которые незаметно вредят компьютеру

При правильном обращении техника служит дольше — это особенно справедливо в отношении компьютеров и ноутбуков. Если вам кажется, что устройства ломаются чаще, чем следовало бы, возможно, причина этого кроется в следующих восьми привычках.

Оставлять ноутбук на поверхности с ворсом

Тепло — смертельный враг компьютера. Когда он перегревается, процессор начинает медленнее работать, чтобы снизить температуру, а сам компьютер даже может выключиться. Если он долго работает при высокой температуре, это сокращает срок службы процессора, вентиляторов и батареи — не говоря уже о том, что устройство начинает шуметь и сильно нагреваться.

Для стационарного компьютера решение довольно простое — убедитесь, что к нему поступает достаточно воздуха, а вентиляторы справляются с охлаждением. Компьютер не стоит держать в тесном кабинете и других жарких помещениях. Возможно, необходимо убрать пыль с помощью специального пылесоса. Если вы разгоняете производительность компьютера, следите за напряжением и температурой процессора.

Ноутбуки требуют больше внимания. Их легко переносить с места на место, и поэтому может появиться привычка ставить ноутбук на одеяло или другую поверхность с ворсом, которая не пропускает воздух под устройство и, возможно, через него (например, если одеяло закрывает вентиляционные отверстия). Старайтесь располагать ноутбук на плоских поверхностях (так, чтобы его ножки немного приподнимали устройство над столом) или хотя бы убедитесь, что его не закрывает одеяло или другой предмет, блокирующий поток воздуха. Отличный выход — подставка под ноутбук.

Не чистить компьютер от грязи, пыли, жидкостей

Все компьютеры собирают пыль, поэтому со временем их детали начинают нагреваться, а вентиляторы — хуже работать. Чтобы этого избежать, нужно регулярно очищать устройства.

Усугубить проблему способны табачный дым и мех животных. Если вы ставите ноутбук на пол, в него может попасть еще больше пыли, волос и грязи, а ковер на полу иногда блокирует вентилятор. Лучше помещать устройство на стол или подставку. Кроме того, следует убедиться, что на вентиляционных отверстиях стоят фильтры.

Не стоит есть или пить рядом с компьютером. Хотя бы постарайтесь делать это аккуратнее — крошки в клавиатуре могут повлиять на работу отдельных клавиш. А пролитый кофе способен мгновенно уничтожить ноутбук.

Чистящие средства также бывают вредны. Например, не рекомендуется протирать экран жидкостью для чистки стекол — лучше распылить мягкое средство для мониторов на тряпку из микрофибры и с ее помощью убрать загрязнения. При этом важно не переборщить с количеством чистящей жидкости.

Небрежно обращаться с ноутбуком

Если стационарный компьютер находится в покое, то к ноутбукам мы относимся намного беспечнее: некоторые люди переносят их за крышку, поднимают экран со слишком большим усилием, бросают на диван с другого конца комнаты и даже используют ноутбук как подставку для напитков.

Чем больше мы эксплуатируем ноутбук, тем больше вероятность его повредить. В лучшем случае сломается шарнир экрана или поцарапается корпус. Если у ноутбука стандартный крутящийся жесткий диск, а не SSD, как можно аккуратнее перемещайте его.

Неправильно заряжать старый аккумулятор

Даже если сейчас батареи ноутбука хватает на восемь часов работы, это не значит, что так будет всегда. Со временем аккумуляторы неизбежно изнашиваются, но этот процесс можно замедлить.

Чтобы продлить срок службы батареи, лучше понемногу ее разряжать и часто заряжать. Конечно, не стоит слишком переживать по этому поводу — если вы находитесь в самолете и вам нужно работать, ничего страшного не случится, если батарея разрядится полностью.

Если батарея разбухла и давит на корпус ноутбука, создавая зазор между панелями, нужно немедленно прекратить использование устройства и как можно скорее заменить батарею, соблюдая технику безопасности.

Фото: Mihai Simonia / Shutterstock

Пренебрегать техникой безопасности в отношении электричества

Компьютер использует много электроэнергии, и он уязвим к ее перепадам. Напряжение электросети может временно повыситься, когда вы включите в сеть другое высокопроизводительное устройство или если энергосеть в вашем районе неустойчива. Обезопасить компьютер поможет специальный стабилизатор напряжения. Его рекомендуется заменять каждые три-пять лет. Он не защитит от высоковольтных скачков (например, молнии), но справится с небольшими повышениями и продлит срок жизни компьютера.

Если вы готовы потратить больше денег, купите источник бесперебойного питания. Он поможет сохранить данные на компьютере даже при внезапном отключении энергии.

Блок питания ноутбука требует еще больше внимания, потому что его легче повредить. После этого он не только станет ненадежным, но еще и сможет вызвать пожар. Выключая блок питания, всегда тяните за вилку, а не за провод, и не сворачивайте его слишком туго.

Давить на кабели и порты

Сломанный USB-порт — не такая серьезная проблема, как неисправное зарядное устройство, но ее тоже лучше избегать. Если флешка не вставляется, не стоит прилагать усилие. Также не нужно сгибать устройство внутри порта — так повредится и флешка, и порт.

Если вы постоянно сгибаете кабель, он может сломаться внутри. Храните его подальше от животных и детей, которые могут прогрызть пластик, и не скручивайте провода слишком туго.

Тратить время на ненужные сервисы

Во времена Windows XP, когда компьютеры были медленнее, а выбор комплектующих — меньше, удаление ненужных файлов с компьютера могло значительно ускорить его работу. Однако многие программы для очистки бесполезны — они просто пугают пользователя, чтобы он купил платную версию.

Более того, некоторые утилиты могут быть даже вредными. Они удаляют нужные записи реестра, вызывая сбои в работе компьютера. А новые приложения, якобы защищающие персональные данные на Windows 10, могут конфликтовать с некоторыми программами. В результате пользователь не понимает, почему компьютер плохо работает.

Если вы хотите почистить жесткий диск, используйте встроенную функцию Windows «Очистка диска». А если компьютер работает медленно, попробуйте убрать программы из автозагрузки или перезагрузить его — если это не поможет, возможно, пора обновить комплектующие.

Не использовать антивирус

Даже проверенные сайты могут быть заражены вредоносными программами. Обезопасьте себя, установив антивирус.

Кроме этого, не забывайте регулярно обновлять ПО (как Windows, так и прочие программы), использовать надежный менеджер паролей (вместо одного пароля для всех сайтов) и научитесь выявлять фишинговые ссылки. Не используйте пиратские программы (они часто содержат вирусы) и защитите домашний Wi-Fi с помощью пароля.

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Фото на обложке: Olga Danylenko / Shutterstock