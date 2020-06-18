Покупаем игровой компьютер: о чем нужно помнить

Когда-то приобрести игровой ПК могли только люди, у которых денег было больше, чем времени, но сейчас все изменилось. Цены упали настолько, что собственная сборка уже не так выгодна, как раньше: покупая готовый компьютер, мы платим чуть больше, но зато получаем такие бонусы, как техподдержка, гарантия и скидки. Вот какими вопросами стоит задаться перед покупкой игрового ПК.

Сейчас подходящее время для покупки?

Наступит ли когда-нибудь подходящее время, чтобы приобрести игровой компьютер? Он может стоить столько же, сколько подержанный автомобиль (при этом не доставит вас в место назначения), и оказаться таким же привередливым, как большое комнатное растение (при этом не будет очищать воздух). В отличие от большинства комнатных растений, игровые ПК могут прослужить вам около десяти лет, если вы правильно инвестируете время и деньги.

Продавцы игровых ПК неохотно раскрывают, почему они стоят в пределах $700-3000. Мы тратим эти деньги не только на то, чтобы играть в игры последнего поколения в разрешении 4K или получить конкурентное преимущество в точности стрельбы мышью и клавиатурой. Игровые ПК — это социальная игровая среда. Они дают доступ к целой экосистеме, в которую входят MMORPG (например, World of Warcraft), соревновательные шутеры (Counter-Strike: Global Offensive), MOBA (League of Legends) и такие игровые приложения, как Discord и Steam.

Игровые ПК — это каналы для пассивного общения, способ оставаться на связи со старыми друзьями или заводить новых. В изоляции трудно не чувствовать себя одиноким, и для многих компьютер — основной способ связи с миром.

«Мы видим, что количество времени, которое люди проводят за играми и количество тех, кто играет, растет на десятки процентов, — говорит главный менеджер Intel по настольным компьютерам Фрэнк Сокки. — Игры поддерживают связь между людьми. Хотя вы чувствуете себя изолированным дома, вы остаетесь социально активным — можно транслировать игру, использовать элементы социальных сетей для отправки голосовых и текстовых сообщений в игре. Иногда игру запускают, не чтобы играть. А чтобы пообщаться и снова встретиться».

Как ведут себя цены?

COVID-19 повлиял на большую часть производственного мира. Многие производители компонентов для ПК расположены в Китае, который сильно пострадал от пандемии. По данным аналитической компании Canalys, в этому году поставки компьютеров уменьшились на 8% — это самое большое падение с 2013 года.

С другой стороны, и AMD, и Intel утверждают, что цены на ПК и комплектующие стабильны. «Мы не заметили большой волатильности за пределами типичной ценовой конкуренции, к которой мы привыкли в нашей отрасли», — говорит Фрэнк Азор, главный архитектор игровых решений AMD.

«Цены довольно стабильны, но это не значит, что они не будут периодически расти, в зависимости от производителя», — говорит Сокки из Intel. Это подтверждают данные с PCPartPicker.com: хотя в прошлом году видеокарты подорожали, с тех пор они в целом оставались на одном уровне. Цены на мониторы и источники питания немного выросли, а на процессоры — менялись и в большую, и в меньшую сторону.

Владелец PCPartPicker.com Филип Кармайкл высказывает ту же мысль: «Цены остаются довольно стабильными. Однако мы наблюдаем значительное снижение доступности. Очень много деталей отсутствуют на складе, поэтому получить конкретную марку или модель комплектующих может быть непросто».

Что можно делать на игровом ПК?

Очевидный ответ: «Играть в видеоигры». Но у этих компьютеров много иных, недооцененных достоинств.

Давайте сначала поговорим об играх. Провести карантин в темной комнате за клавиатурой с радужной подсветкой, играя в League of Legends и поедая замороженную пиццу — отличное решение. В этом суть компьютерных игр — хардкорное оборудование, на котором запущена хардкорная игра. Большинство геймеров высокого класса и профессиональных киберспортсменов выбирают игровые ПК, потому что они обычно дают большую точность и меньше лагов.

Мир многопользовательских онлайн-игр сейчас более инклюзивен, чем когда-либо. Игровые компании наконец поняли: сделав сценарии легче для новичков, они смогут продавать больше игр и предметов внутри них. Этот циничный расчет принес пользу многочисленным новичкам-геймерам, которым было интересно проверить, почему Overwatch или Fortnite вызвали такой ажиотаж. Пороги входа в игру становятся все ниже, многие платформы становятся бесплатными и предлагают бесплатные пробные версии. Так что сейчас самое подходящее время для знакомства с соревновательными многопользовательскими играми. Кроме того, начинающих игроков делят по уровню навыков, чтобы они боролись с другими новичками, пока не выйдут на следующий этап.

Прежде чем решиться на покупку, стоит подумать, в какие игры вы планируете играть и где купить их за меньшие деньги. Большинство игр доступны для ПК, кроме игр Nintendo и разнообразных инди-игр в Steam и Itch.io. Тем не менее, покупка игрового компьютера не будет обоснована, если вы в основном играете в однопользовательские AAA-игры . Хотя ПК устаревают гораздо медленнее, чем консоли Sony, Nintendo или Microsoft, их стоимость довольно высока. Плюс однопользовательских игр с высокими требованиями в том, что оборудование можно обновлять по мере совершенствования игровых технологий, хотя Сокки из Intel утверждает, что в среднем геймеры обновляют системы каждые два года.

Игровой ПК — это не просто устройство для гейминга, это целая развлекательная система. Компьютер можно поставить в гостиной и смотреть с него Netflix. На вечеринке можно включить на нем музыку. Можно подключить к нему контроллеры и прямо с дивана запускать такие игры, как Gang Beasts, Sonic All Stars Racing или Wizard of Legend. Игровые ПК универсальны.

Такой компьютер также станет надежным домашним офисом. Если удастся побороть искушение открыть игру Magic: The Gathering Arena во время утренней встречи в Zoom, мощный игровой ПК повысит производительность на удаленке. Кроме того, периферийные устройства сделают обстановку намного лучше, чем в офисе.

Купить готовую сборку или собрать игровой ПК самостоятельно?

Всякий раз, когда мы говорим о покупке игрового ПК, то обязательно слышим в ответ: «Почему бы не собрать его самостоятельно? Это, вероятно, дешевле, и можно получить лучшие характеристики». Похоже на правду. Мы сами можем изучить, какая видеокарта позволит выставить максимальные настройки в любимых играх, какой корпус будет выглядеть на столе идеально и какие светодиоды будут сочетаться с игровым креслом. Если вы не против того, чтобы потратить время и энергию, стоит последовать этому совету.

Однако покупка готового игрового ПК имеет те же преимущества, что и покупка любого другого продукта по сравнению с самостоятельной сборкой. Мы получаем то, за что платим, а также дополнительные услуги: техподдержку, возможность замены неисправной детали и, конечно же, экономию времени и энергии. В общем, если идея создать свой ПК вас не вдохновляет или вам не хочется тратить на это время — не стесняйтесь покупать готовую сборку.

Возможно, придется заплатить побольше. Главное — убедиться, что это делается для экономии времени, а не ради красивого логотипа.

Так что же купить?

Когда-то игровые ПК были слишком дорогими — до такой степени, что даже с учетом упомянутых выше преимуществ не имело смысла платить кому-то за сборку. Однако ситуация изменилась: цены на готовые ПК стали ближе к ценам на компоненты, а выбор расширился.

Что выбрать — игровой компьютер или ноутбук? Джесс Грей, тестировщик Wired, поясняет: «Я думаю, что сейчас нет смысла иметь и игровой ноутбук, и игровой компьютер. Похоже, что для большинства пользователей компьютер удобнее, так что это способ сэкономить деньги. В целом сейчас проще, чем когда-либо купить хороший игровой компьютер менее чем за $1 тысячу, и для большинства людей это отличный вариант. Не беспокойтесь о собственной сборке: экономия не так велика, как раньше, и готовый компьютер доставит меньше проблем (и, вероятно, будет выглядеть лучше), чем все, что вы соберете сами», — говорит она.

Но что делать, если вы действительно хотите игровой ноутбук — или вы часто путешествуете и хотите брать любимые игры с собой? Грей объясняет: «Я предпочитаю игровой ноутбук, потому что люблю играть на диване без привязки к столу. Мне также нравится иметь игровой ноутбук, который будет выполнять функции рабочего (например, Razer Blade 15 или даже XPS 15), потому что я не люблю менять устройства». Тем не менее, будьте готовы к переплате и недостаткам мощного ноутбука в виде дополнительного веса и избыточного нагревания.

А как насчет периферии?

Периферийные устройства — это скользкая дорожка, ступив на которую, можно потратить немало денег.

Часть игровой культуры ПК — это шикарные аксессуары: клавиатуры, мыши, гарнитуры, коврики для мыши, микрофоны, стулья и веб-камеры со светодиодами. И, к счастью, сегодня есть более эстетичные варианты, чем гладкая черная фурнитура с инопланетно-зелеными светящимися огнями. У Razer есть великолепная линейка устройств Quartz в конфетно-розовых тонах. Secretlab продает самые разные игровые стулья, некоторые с картинками из Overwatch, Game of Thrones и комиксов. Filco предлагает механические клавиатуры в приятных ретро-цветах, таких как желто-серый и бело-зеленый.

Но здесь стоит определить лимиты, иначе на своей сборке можно потратить лишнюю тысячу долларов.

Какая у вас цель? Если вы хотите быть топовым геймером, то монитор с высокой частотой обновления, хорошая мышь и большой коврик для мыши — то, что вам нужно. Если это должно выглядеть мило — обратите внимание на клавиатуры. А если игровой ПК используется как домашний офис во время карантина, то ваша спина скажет спасибо за инвестиции в эргономичное игровое кресло.

При этом единственные вещи, которые вам точно пригодятся после покупки игрового ПК, — это клавиатура, мышь и монитор. И, возможно, сетевой кабель.

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