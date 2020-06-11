FIFA 20, GTA V и Minecraft: «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные игры среди россиян

Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос россиян на игровые консоли и компьютерные игры. Rusbase ознакомился с результатами исследования.

В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года.

По данным «Яндекс.Маркета», чаще всего россияне интересовались экшеном — 35% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра. Еще были востребованы игры в спортивном жанре и шутеры.

Топ-10 самых популярных игр года среди россиян:

FIFA 20;

Red Dead Redemption 2;

Grand Theft Auto V;

Minecraft;

Death Stranding;

Days Gone;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Spider-Man (2018);

FIFA 19;

God of War.

Как отметили эксперты «Яндекс.Маркета», режим самоизоляции вызвал рост спроса на товары для геймеров: консоли, ноутбуки, игровые кресла, мыши, очки виртуальной реальности. Особый ажиотаж в этом году пришелся на начало апреля.

В топ-3 наиболее популярных приставок вошли модели от Sony. На первом месте — Sony PlayStation 4 Pro. Также в пятерке лучших — гибридная консоль Nintendo Switch, и стационарные приставки Xbox.

Те, кто предпочитают играть на компьютере, чаще всего за последний год выбирали игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505. Средняя стоимость ноутбука — 60 тысяч рублей.

Наиболее популярной моделью в категории «Очки виртуальной реальности» стал шлем Oculus Rift S. Второе место занял шлем PlayStation VR (CUH-ZVR2) от Sony, третье — очки виртуальной реальности для смартфона VR Box VR 2.0.

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