FIFA 20, GTA V и Minecraft: «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные игры среди россиян
Эксперты «Яндекс.Маркета» изучили спрос россиян на игровые консоли и компьютерные игры. Rusbase ознакомился с результатами исследования.
В исследовании использовались данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 8 июня 2019 года по 7 июня 2020 года.
По данным «Яндекс.Маркета», чаще всего россияне интересовались экшеном — 35% пользовательских переходов пришлось на игры такого жанра. Еще были востребованы игры в спортивном жанре и шутеры.
Топ-10 самых популярных игр года среди россиян:
- FIFA 20;
- Red Dead Redemption 2;
- Grand Theft Auto V;
- Minecraft;
- Death Stranding;
- Days Gone;
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
- Spider-Man (2018);
- FIFA 19;
- God of War.
Как отметили эксперты «Яндекс.Маркета», режим самоизоляции вызвал рост спроса на товары для геймеров: консоли, ноутбуки, игровые кресла, мыши, очки виртуальной реальности. Особый ажиотаж в этом году пришелся на начало апреля.
В топ-3 наиболее популярных приставок вошли модели от Sony. На первом месте — Sony PlayStation 4 Pro. Также в пятерке лучших — гибридная консоль Nintendo Switch, и стационарные приставки Xbox.
Те, кто предпочитают играть на компьютере, чаще всего за последний год выбирали игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505. Средняя стоимость ноутбука — 60 тысяч рублей.
Наиболее популярной моделью в категории «Очки виртуальной реальности» стал шлем Oculus Rift S. Второе место занял шлем PlayStation VR (CUH-ZVR2) от Sony, третье — очки виртуальной реальности для смартфона VR Box VR 2.0.
Фото: icemanphotos / Shutterstock
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