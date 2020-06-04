Россияне стали больше тратить на игры на самоизоляции — исследование

Россияне стали тратить на игры больше и чаще, а зрители стримов активнее донатить. Об этом говорят результаты исследования компании Qiwi, с которыми ознакомился Rusbase.

Qiwi провела исследование трат жителей России на игры и игровой контент в период самоизоляции с марта до конца мая. Еще компания изучила донаты — пожертвования зрителей стримов — с крупнейших стриминговых платформ.

По данным Qiwi, за время самоизоляции россияне потратили на игры на 71% больше, чем за период с марта по май в прошлом году.

Количество транзакций также возросло. В мае рост количества транзакций составил +31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Qiwi прогнозируют продолжение тренда и в летние месяцы.

Средний чек на игровой контент за весну 2020 года вырос на 44%. Лидером по размеру среднего чека стал Красноярский край — за период с марта по май он составил 643 рубля.

Самыми «играющими» регионами России весной стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский край, Краснодарский край, Ростовская область, Свердловская область и Нижегородская область.

С марта по май пользователи«Qiwi Кошелька» отправили на 12% больше пожертвований, чем годом ранее, в денежном выражении.