Что такое баннерная слепота и 9 способов ее преодолеть

Вашу рекламу не замечают? Причина — баннерная слепота. Рассказываем, почему она появляется и как привлечь внимание к баннерам.

Содержание

В любой точке интернета нас встречают рекламные баннеры. Они встроены в шапку и в подвал страницы, втиснуты в контент и полностью перекрывают боковую панель. Но помните ли вы, когда реклама была настолько интересной, чтобы привлечь ваше внимание, не говоря уж о том, чтобы на нее кликнуть?

Большинство пользователей ответят, что никогда. Баннеры стали такой же частью пейзажа, как и деревья, растущие вдоль дороги. Мы их просто не замечаем — и это явление называется баннерной слепотой.

И это противоположность тому, чего хотят рекламодатели. Чтобы кампания была успешной, приходится преодолеть баннерную слепоту. Как это сделать — читайте в материале.

Что такое баннерная слепота?

Посетители сайта сознательно или бессознательно игнорируют все, что выглядит как реклама. Этот феномен — рекламная или баннерная слепота — получил свое название в 1998 году, но сегодня актуален как никогда.

Авторы оригинального исследования обнаружили, что пользователи, которые ищут в сети конкретную информацию, склонны пропускать даже самые заметные объявления и обращать внимание на текст.

Читайте по теме:

Лидогенерация для бизнеса: кого считать лидом и как привлекать

Почему доверие аудитории к классической рекламе снижается и что с этим делать

Nielsen Norman Group подтвердила выводы при помощи тестов, отслеживающих движения глаз. Выяснилось, что пользователи игнорируют все, что похоже на рекламу, или располагается в области, где обычно размещают баннеры.

Почему рекламу могут игнорировать

Этот феномен основан на избирательном внимании: люди замечают только то, что отвечает их целям. Так они могут сохранять фокус и «переварить» бесконечный поток контента на каждой странице.

Легко заметить, что баннеры далеко не всегда соответствуют тому, что нам нужно. Поэтому мы и научились неосознанно определять их и игнорировать их. Вот что может спровоцировать такую реакцию.

Слишком рекламный формат. Прямоугольная форма, яркий фон, кричащий встроенный текст — так выглядят большинство баннеров, и пользователи научились их не замечать.

Прямоугольная форма, яркий фон, кричащий встроенный текст — так выглядят большинство баннеров, и пользователи научились их не замечать. Реклама неправильно таргетирована. То, что нерелевантно, будет проигнорировано.

То, что нерелевантно, будет проигнорировано. Плохое размещение на веб-странице. Интернет-пользователи уже знают, где ожидать рекламу, и если баннер появляется в очевидном месте, на него не обратят внимания.

9 способов снизить баннерную слепоту

Даже небольшие изменения могут сделать рекламу эффективнее. Используйте эти методы, и со временем ваши баннеры будет невозможно упустить из виду.

Сократите шум на странице

Чем больше баннеров, тем выше вероятность, что они будут проигнорированы. Предпочтительнее использовать не программатик-рекламу, а платформу, которая позволит отбирать объявления вручную.

Прежде чем размещать свой баннер, изучите, насколько загружена страница. В первую очередь избегайте ресурсов, которые располагают несколько рекламных блоков прямо в шапке — это сразу активирует баннерную слепоту у посетителя.

Создавайте рекламный контент, который нужен целевой аудитории

Люди реагируют лишь на то, что для них релевантно. Тот, кто ищет запчасти для авто, вряд ли заинтересуется ювелирными изделиями или турпутевками. Но их привлекут автоинструменты и электроника.

Старайтесь предоставить контент, который нужен целевой аудитории, и она вознаградит вас кликами.

Выбирайте необычные стили и форматы

Предсказумые объявления практически наверняка будут проигнорированы. Несмотря на это, многие компании до сих пор выбирают прямоугольники формата 320x250, надеясь добиться необычных результатов, хотя делают то же, что и всегда.

Вот лишь несколько идей, которые помогут выделиться:

использовать белый фон для привлечения внимания,

добавить яркие образы для усиления эмоционального эффекта,

заменить фото забавными иллюстрациями,

выбрать необычные шрифты, которые интересно разглядывать,

использовать сезонные или модные цвета.

Каждая аудитория уникальна, и у нее есть свои ожидания от любимых брендов. Выбирайте стиль, который считаете самым подходящим.

Снижайте баннерную слепоту за счет видео

Даже если посетители намеренно игнорируют баннеры, видеоформат все равно привлечет их внимание. И это позволит не просто вместить текст, но рассказать целую историю. Однако у этого формата есть свои сложности, и одна из них — ограничение по длительности: всего около 6 секунд.

Избегайте стандартных рекламных мест

Неважно, насколько уникален баннер — есть разместить его неправильно, по нему никто не кликнет. Интернет-пользователи уже знают, где обычно располагается реклама, и игнорируют ее.

Это объясняется эвристикой доступности — мы склонны формировать наши убеждения на основе прошлого опыта. Впрочем, это когнитивное искажение можно выгодно использовать в маркетинге.

В то же время нестандартные рекламные места обойдутся дороже.

Два варианта, которые помогут привлечь внимание:

баннер-интерскроллер (интерактивный баннер, размещенный под контентом сайта),

in-image (располагается поверх изображений на сайте).

Используйте активный CTA

Создать впечатление — лишь часть задачи. Важно, чтобы пользователь совершил нужное вам действие. Для этого недостаточно написать «Кликайте сюда». CTA должен быть понятным и мотивирующим, например «Купить по эксклюзивной цене», «Откройте доступ к накоплениям», «Посмотреть новую коллекцию».

Выбирайте нативные баннеры

Если реклама органично вписана в контент, она не воспринимается таковой, и ее с большей вероятностью заметят. Однако не забывайте маркировать ее в соответствии с требованиями законодательства.

Используйте контекстный таргетинг

Метод позволяет показывать баннеры тем, кто заинтересован в ваших продуктах, гарантируя, что реклама появится в нужное время и в нужном месте. Однако для этого потребуется изучить потребности потребителей, на каких площадках они проводят время, и какие поисковые запросы используют.

Читайте по теме:

Как создать баннерную рекламу, которая не будет раздражать аудиторию (и увеличит объем продаж)

Бесполезная аналитика: 5 ошибок российских компаний в работе с данными

Оптимизируйте рекламу для всех платформ

Домашние ПК давно перестали быть единственной точкой доступа в интернет. Ваши баннеры должны одинаково хорошо отображаться на ноутбуках, планшетах и смартфонах, иначе вы рискуете упустить клиентов.

Правильная тактика поможет победить эффект баннерной слепоты, но он имеет тенденцию повторяться. Чтобы ваша реклама оставалась заметной, регулярно проводите тесты и оставайтесь в курсе всех изменений.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash