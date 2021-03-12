Как Bentley отпраздновала столетие бренда

В 2019 году Bentley Motors роскошно отпраздновала свое столетие: компания провела целый ряд впечатляющих и незабываемых мероприятий. Расскажем о них подробнее.

Уолтер Уоэн Бентли основал легендарный бренд в 1919 году. Он решил создать быструю машину, которая станет лучшей в своем классе. Исходя из этой идеи он открыл компанию, которая привлекла дальновидных инвесторов, героев автоспорта, любителей приключений и предпринимателей по всему миру.

Несмотря на то, что компания зародилась 100 лет назад, сегодня она продолжает развитие в том же духе. Bentley постоянно исследует инновационные материалы и новейшие инженерные решения, а также думает о том, как наследие бренда связывает прошлых, текущих и будущих владельцев их продукта.

Перенесемся на 100 лет вперед в 2019 год: современный бренд Bentley сталкивается с трудностями. Конкуренция в сфере роскошных автомобилей растет, а Bentley по-прежнему стремится привлечь современных покупателей.

Чтобы стильно отпраздновать свое столетие и привлечь внимание поклонников, СМИ и владельцев автомобилей, команда организаторов разработала ряд программ, которые показали, что представляет собой современный бренд, а также продемонстрировали тонкости создания каждого автомобиля.

Кампания, посвященная юбилею бренда, должна была найти отклик у его разнообразной аудитории, содержать отсылки к его 100-летней истории и в то же время оставаться современной и обращенной в будущее. Задача заключалась не только в том, чтобы отпраздновать памятную дату, но и бросить вызов предрассудкам о бренде в США.

На автомобильном фестивале Monterey Car Week (MCW), который проходит в Монтерее, штат Калифорния, было проведено несколько мероприятий. Основным центром для них стал специально построенный Home of Bentley. Чтобы попасть туда, не нужно было входить в VIP-список. В отличие от других брендов класса люкс, представленных на MCW, Bentley приветствовала каждого посетителя.

Выставка Home of Bentley стала идеальным местом для покупателей и представителей СМИ, а также их друзей и членов семьи. Там они смогли насладиться фирменным гостеприимством Bentley, а также погрузиться в истории о секретах мастерства и технологиях необычных автомобилей. Кроме того, гости смогли создать прототип своего следующего автомобиля.

Команда организаторов стремилась выделиться в суматошной обстановке фестиваля MCW. В дополнение к выставке автомобилей, гостеприимству и роскошному бутику, совместно с Formations Studio они создали уникальное скульптурное пространство, вдохновленное дизайном Bentley, под названием Factory. Его окружили 100 плавников, расположенных вокруг конструкции, которые символизировали столетний юбилей компании.

Во время своего пребывания в Монтерее Factory предоставила каждому гостю возможность изучить мастерство изготовления автомобилей. Под руководством команды дизайнеров Bentley посетители ознакомились со всеми аспектами процесса создания дизайна автомобиля — от наброска до выбора цвета и отделки. Это позволило тем, кто заинтересован брендом, взглянуть на него с другой стороны.

Программа также включала следующие мероприятия.

Парад на автодроме Sonoma Raceway продемонстрировал владельцам и поклонникам коллекцию автомобилей бренда, начиная с 1919 года по сегодняшний день.

На шоу The Quail Gathering был представлен концепт-кар EXP 100 GT, который показывает, как будет выглядеть марка к 2035 году.

В теннисном клубе Beach & Tennis Club на Пеббл-Бич прошла грандиозная вечеринка Centenary Signature Party с 400 гостями, где был презентован новый автомобиль Flying Spur.

100 автомобилей Bentley проехались по улицам Манхэттена, где также был продемонстрирован концепт Bentley EXP 100GT.

На набережной Brookfield Place в Нижнем Манхэттене прошло мероприятие Centenary Concours, где владельцы винтажных автомобилей Bentley встретились с обладателями современной линейки.

Празднование столетия Bentley было завершено грандиозной вечеринкой Centenary Party в отеле Conrad Hotel, расположенном в Нижнем Манхэттене.

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