Bentley полностью перейдет на выпуск электрокаров

Британская компания Bentley откажется от выпуска машин с двигателем внутреннего сгорания в пользу электромобилей. Об этом сообщает CNBC.

Bentley, принадлежащая немецкому концерну Volkswagen, передет на производство электромобилей в течение десяти лет. Машины на классическом топливе компания перестанет производить к 2030 году, отказ от двигателей внутреннего сгорания будет происходить поэтапно.

Первые две модели гибридных автомобилей Bentley выйдут на рынок уже в 2021 году. Они будут поставляться с подключаемым модулем для зарядки от электросети. Появление полностью электрического варианта запланировано на 2025 год.

В производстве электрокаров Bentley также будет ориентироваться на класс люкс. Гендиректор компании Адриан Холлмарк заявил, что на рынок выйдет «новый, экологически безопасный, полностью этичный образец для подражания в сфере роскоши».

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