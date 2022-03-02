Best2Pay — решения для маркетплейсов и мобильных приложений

Best2Pay — платежный сервис, принадлежащий «Совкомбанку», с которым сотрудничают крупнейшие компании и банки России. Подробно разбираемся, как использовать сервис и кому он будет полезен.

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Чем занимается компания?

Best2Pay — процессинговый центр, агрегирующий онлайн-платежи для интернет-магазинов, мобильных приложений и онлайн-сервисов. Компания была основана в 2012 году Кириллом Радченко, который сейчас занимает должность CEO. Best2Pay стремится повысить удобство и безопасность онлайн-платежей.

Как работает сервис?

Best2Pay — интернет-эквайринг с облачной кассой. Система автоматически отправляет чеки покупателю и в ФНС после совершения оплаты, избавляя клиентов от необходимости покупать или арендовывать собственную онлайн-кассу. Best2Pay не взимает абонентскую плату и берет только фиксированный процент с каждой транзакции.

Best2Pay и Совкомбанк

Совкомбанк приобрел Best2pay в октябре 2021 года приобрел за $44,9 млн. С помощью Best2pay банк предоставляет клиентам возможность пополнять баланс карт, погашать кредиты и переводить средства между счетами онлайн.

Инструкция по работе

Вход в личный кабинет

Чтобы войти в личный кабинет (рабочий или тестовый) нужно ввести логин и пароль, которые вы получили после регистрации, и нажать на кнопку «Логин». При первом входе система может предложить поменять пароль.

На данный момент в личном кабинете поддерживаются два языка — русский и английский. Поменять язык можно в правом верхнем углу.

Главное меню и настройки профиля После входа открывается первая страница личного кабинета. В главном меню, расположенном в верхней части экрана, доступны следующие вкладки: «Заказы»;

«Операции»;

«Настройки чека»;

«Новый заказ»;

«Профиль»;

«Выход». Вкладка «Профиль» состоит из нескольких разделов. «Настройки пользователя». Здесь указан логин пользователя, а также дата, время и IP-адрес последнего входа в кабинет. Помимо этого, вы можете указать email-адрес, чтобы при необходимости восстановить доступ в личный кабинет, а также изменить пароль. «Управление секторами». Здесь указано название организации, уникальный номер сектора в системе Best2Pay и наименование бренда (а при его отсутствии — название юридического лица или ИП). В этом разделе также указан пароль для подписи, необходимый для интеграции API, и email для получения отчетов по операциям (можно добавить до четырех адресов). Если у компании несколько секторов, то отображаются вкладки для каждого. «Уведомления». Здесь представлены URL и email (один или несколько) для уведомлений о завершении операции. Настройки чека В этом разделе нужно указать данные сайта — название, адрес, телефон, адрес электронной почты и сообщение о подтверждении. Эту информацию увидят плательщики в уведомлении об операции. Регистрация заказа Чтобы получить оплату от покупателя, нужно зарегистрировать заказ. Обычно это происходит автоматически при оплате в онлайн-магазине. Однако если заказ был принят по телефону, сайт временно недоступен или на нем не подключено взаимодействие по API с Best2Pay, то заказ можно зарегистрировать вручную. Для этого нужно перейти на вкладку «Новый заказ» или нажать на значок «плюс» в разделе «Заказы» или «Операции». Далее нужно ввести параметры заказа. Номер заказа.

Адрес электронной почты плательщика (если он известен продавцу).

Текстовое описание заказа.

Фискальные позиции (доступно при условии использования онлайн-кассы как услуги). Здесь нужно ввести наименование, количество и стоимость каждого приобретенного товара, а также выбрать НДС. Когда все поля будут заполнены, можно нажать «Зарегистрировать». Заказу будет присвоен уникальный идентификатор – Order ID, а пользователю будет доступна страница с информацией по зарегистрированному заказу. Работа с заказами и операциями Отображаемая информация о заказе зависит от его статуса и настроек системы. Для всех заказов доступны следующие разделы. Заказ. Детальная информация по выбранному заказу — ID, дата, номер, описание, сумма, email и статус.

Детальная информация по выбранному заказу — ID, дата, номер, описание, сумма, email и статус. Дополнительно. Ссылки для оплаты заказа вручную (доступны только в статусе registered). Здесь также можно осуществить возврат средств полностью или частично.

Ссылки для оплаты заказа вручную (доступны только в статусе registered). Здесь также можно осуществить возврат средств полностью или частично. Операции. Информация по всем операциям по выбранному заказу. Чтобы посмотреть информацию по отдельной операции, нужно нажать на ссылку в колонке «ID операции». В системе также можно выполнить поиск по операциям по таким параметрам, как диапазон дат регистрации, тип, текущий статус и ID операции/заказа. По каждой операции доступны следующие разделы. Операция. Детальная информация по выбранной операции — ID, дата и прочее, в том числе OFD_link – ссылка на электронный чек.

Детальная информация по выбранной операции — ID, дата и прочее, в том числе OFD_link – ссылка на электронный чек. Заказ. Информация по заказу, в рамках которого выполнена операция.

Возврат денежных средств Чтобы отменить ранее выполненную операцию или частично вернуть средства клиенту, нужно открыть страницу просмотра заказа. Затем — выбрать «Возврат на всю сумму» или «Возврат на часть суммы». После этого на странице появятся поля с фискальными позициями — данными о приобретенных товарах. Здесь нужно выбрать позиции для возврата и указать количество товара. Сумма пересчитывается автоматически. Чтобы подтвердить операцию, нажмите «Оформить возврат». Созданная операция отобразится в таблице снизу. Система автоматически возвращает сумму на карту, с которой была совершена оригинальная операция. Срок возврата зависит от правил платежной системы и банка-эмитента и может занимать до 30 дней (но обычно в течение 4-5 рабочих дней). Кому будет удобно использовать? Best2Pay сотрудничает с агрегаторами и маркетплейсами, которые оказывают финансовые и образовательные услуги, а также сервисами по доставке товаров. Среди основных клиентов компании — сервис безналичных чаевых НетМонет, платформа для оплаты покупок частями Мокка, ЮниКредит Банк, «Совкомбанк» и BoxBerry. В статье использовались материалы следующих источников: Old.best2pay.net Tass.ru Crunchbase.com B2p.support Sovkomweb.ru

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