Best2Pay — решения для маркетплейсов и мобильных приложений

Best2Pay — платежный сервис, принадлежащий «Совкомбанку», с которым сотрудничают крупнейшие компании и банки России. Подробно разбираемся, как использовать сервис и кому он будет полезен.
Содержание:
- Чем занимается компания?
- Как работает сервис?
- Best2Pay и Совкомбанк
- Инструкция по работе
- Кому будет удобно использовать?
Чем занимается компания?
Best2Pay — процессинговый центр, агрегирующий онлайн-платежи для интернет-магазинов, мобильных приложений и онлайн-сервисов. Компания была основана в 2012 году Кириллом Радченко, который сейчас занимает должность CEO. Best2Pay стремится повысить удобство и безопасность онлайн-платежей.
Как работает сервис?
Best2Pay — интернет-эквайринг с облачной кассой. Система автоматически отправляет чеки покупателю и в ФНС после совершения оплаты, избавляя клиентов от необходимости покупать или арендовывать собственную онлайн-кассу. Best2Pay не взимает абонентскую плату и берет только фиксированный процент с каждой транзакции.
Best2Pay и Совкомбанк
Совкомбанк приобрел Best2pay в октябре 2021 года приобрел за $44,9 млн. С помощью Best2pay банк предоставляет клиентам возможность пополнять баланс карт, погашать кредиты и переводить средства между счетами онлайн.
Инструкция по работе
Вход в личный кабинет
Чтобы войти в личный кабинет (рабочий или тестовый) нужно ввести логин и пароль, которые вы получили после регистрации, и нажать на кнопку «Логин». При первом входе система может предложить поменять пароль.
На данный момент в личном кабинете поддерживаются два языка — русский и английский. Поменять язык можно в правом верхнем углу.
Главное меню и настройки профиля
После входа открывается первая страница личного кабинета. В главном меню, расположенном в верхней части экрана, доступны следующие вкладки:
- «Заказы»;
- «Операции»;
- «Настройки чека»;
- «Новый заказ»;
- «Профиль»;
- «Выход».
Вкладка «Профиль» состоит из нескольких разделов.
«Настройки пользователя». Здесь указан логин пользователя, а также дата, время и IP-адрес последнего входа в кабинет. Помимо этого, вы можете указать email-адрес, чтобы при необходимости восстановить доступ в личный кабинет, а также изменить пароль.
«Управление секторами». Здесь указано название организации, уникальный номер сектора в системе Best2Pay и наименование бренда (а при его отсутствии — название юридического лица или ИП).
В этом разделе также указан пароль для подписи, необходимый для интеграции API, и email для получения отчетов по операциям (можно добавить до четырех адресов). Если у компании несколько секторов, то отображаются вкладки для каждого.
«Уведомления». Здесь представлены URL и email (один или несколько) для уведомлений о завершении операции.
Настройки чека
В этом разделе нужно указать данные сайта — название, адрес, телефон, адрес электронной почты и сообщение о подтверждении. Эту информацию увидят плательщики в уведомлении об операции.
Регистрация заказа
Чтобы получить оплату от покупателя, нужно зарегистрировать заказ. Обычно это происходит автоматически при оплате в онлайн-магазине.
Однако если заказ был принят по телефону, сайт временно недоступен или на нем не подключено взаимодействие по API с Best2Pay, то заказ можно зарегистрировать вручную. Для этого нужно перейти на вкладку «Новый заказ» или нажать на значок «плюс» в разделе «Заказы» или «Операции».
Далее нужно ввести параметры заказа.
- Номер заказа.
- Адрес электронной почты плательщика (если он известен продавцу).
- Текстовое описание заказа.
- Фискальные позиции (доступно при условии использования онлайн-кассы как услуги). Здесь нужно ввести наименование, количество и стоимость каждого приобретенного товара, а также выбрать НДС.
Когда все поля будут заполнены, можно нажать «Зарегистрировать». Заказу будет присвоен уникальный идентификатор – Order ID, а пользователю будет доступна страница с информацией по зарегистрированному заказу.
Работа с заказами и операциями
Отображаемая информация о заказе зависит от его статуса и настроек системы. Для всех заказов доступны следующие разделы.
- Заказ. Детальная информация по выбранному заказу — ID, дата, номер, описание, сумма, email и статус.
- Дополнительно. Ссылки для оплаты заказа вручную (доступны только в статусе registered). Здесь также можно осуществить возврат средств полностью или частично.
- Операции. Информация по всем операциям по выбранному заказу. Чтобы посмотреть информацию по отдельной операции, нужно нажать на ссылку в колонке «ID операции».
В системе также можно выполнить поиск по операциям по таким параметрам, как диапазон дат регистрации, тип, текущий статус и ID операции/заказа.
По каждой операции доступны следующие разделы.
- Операция. Детальная информация по выбранной операции — ID, дата и прочее, в том числе OFD_link – ссылка на электронный чек.
- Заказ. Информация по заказу, в рамках которого выполнена операция.
Возврат денежных средств
Чтобы отменить ранее выполненную операцию или частично вернуть средства клиенту, нужно открыть страницу просмотра заказа. Затем — выбрать «Возврат на всю сумму» или «Возврат на часть суммы».
После этого на странице появятся поля с фискальными позициями — данными о приобретенных товарах. Здесь нужно выбрать позиции для возврата и указать количество товара. Сумма пересчитывается автоматически. Чтобы подтвердить операцию, нажмите «Оформить возврат». Созданная операция отобразится в таблице снизу.
Система автоматически возвращает сумму на карту, с которой была совершена оригинальная операция. Срок возврата зависит от правил платежной системы и банка-эмитента и может занимать до 30 дней (но обычно в течение 4-5 рабочих дней).
Кому будет удобно использовать?
Best2Pay сотрудничает с агрегаторами и маркетплейсами, которые оказывают финансовые и образовательные услуги, а также сервисами по доставке товаров. Среди основных клиентов компании — сервис безналичных чаевых НетМонет, платформа для оплаты покупок частями Мокка, ЮниКредит Банк, «Совкомбанк» и BoxBerry.
В статье использовались материалы следующих источников:
Фото на обложке: Stock Holm /
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