«Эффект Бейонсе»: как турне спровоцировало рост инфляции в Швеции

В мае инфляция в Швеции составила 9,7% — показатель впервые за полгода опустился ниже двузначного числа. Но все же он оказался выше прогнозируемого, и возможная причина довольно неожиданна — концерты Бейонсе. В мае американская певица начала свое мировое турне со Стокгольма, куда приехали фанаты со всего мира, что привело к росту цен на отели и рестораны.

«Старт мирового турне Бейонсе в Швеции, похоже, повлиял на инфляцию в мае, но неизвестно, насколько», — написал 14 июня в Twitter Майкл Гран, главный экономист по Швеции Danske Bank. Это связано не только с продажей билетов, а скорее с ростом гостиничного сектора.

Бейонсе выступала в Стокгольме дважды — 10 и 11 мая. BeyHive (так называют поклонников певицы, а также уровень билетов в этом турне) посетили оба концерта. Поклонники приехали со всего мира — их привлекла слабая шведская валюта и более дешевые билеты по сравнению с другими странами.

Стадион «Френдс Арена», где выступала Бейонсе в Стокгольме, рассчитан на 46 тыс. человек. Билеты на оба шоу были распроданы.

По подсчетам Грана, на дни концертов приходится 0,2 из 0,3 процентных пунктов, на которые выросла инфляция. Экономист Swedbank Гленн Нильсен согласен с тем, что выступления Бейонсе повысили спрос и ценовое давление, из-за чего гостиницы подняли цены.

14 июня Статистическое управление Швеции, не упоминая певицу, заявило, что хотя цены на продукты и энергию продолжают снижаться, выросла стоимость «широкого набора товаров и услуг», в том числе в отелях и ресторанах.

Visit Stockholm, официальное агентство по развитию туризма, принадлежащее Стокгольму, напротив, приписало высокий уровень туризма и почти полную загруженность отелей «эффекту Бейонсе». В прошлом месяце в письме The Washington Post агентство сообщило, что наибольшее число бронирований в городе пришлось на гостей из США, Германии и Великобритании.

В июне Швеция может столкнуться с аналогичным скачком инфляции, когда Брюс Спрингстин сыграет три концерта в Гетеборге. У 73-летнего певца и автора песен особая связь со страной: в 1975 году он дал там свой первый европейский концерт во время первого мирового турне.

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