5 советов, которые помогут пережить зиму (в шведском стиле)

Зима — суровое время года. Кожа сохнет, губы синеют, пальцы мерзнут, а настроение стремится к нулю. Как пережить зиму и даже получить от нее удовольствие?

Одевайтесь слоями

Спросите любого шведа о морозе, и он скажет: «не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Секрет, который помогает им сохранить тепло, — носить несколько слоев одежды, например что-то шерстяное, а поверх — одежду из флиса.

Чем холоднее, тем больше слоев требуется.

Верхняя одежда тоже должна соответствовать погоде. И как бы много слоев под ней не было, шведы всегда будут выглядеть элегантно и модно.

Создавайте уют при помощи света

Если вам случалось праздновать день рождения в Швеции и получить в подарок свечи, вы понимаете, насколько полезно иметь их при себе. Зимой мы много времени проводим в помещении. И мало кому захочется находиться под холодным хирургическим светом (кошмарная вещь для шведа).

Вместо этого хочется сделать свое жилище как можно более уютным и комфортным. Решение — декоративные светильники и свечи.

Шведы говорят, что в одной комнате должно быть 7 небольших источников освещения, так что начинайте считать!

Пейте горячие напитки и не забывайте о лакомствах

Ничто не помогает согреться так, как хороший теплый напиток. Шведы часто носят с собой термос с горячим шоколадом или кофе, чтобы подкрепиться в любой момент.

Запаситесь этими напитками и не забудьте про глёг, шведское пряное вино, которое пьют горячим на Рождество.

Читайте по теме:

История глинтвейна: кто придумал пить горячее вино и как его готовят в разных странах мира

Почему Финляндия — самая счастливая страна в мире

Самое главное — выпечка! Следите за новинками и сезонными рецептами и найдите лучшую пекарню в округе. Хотя шведы выглядят стройными и спортивными, они обожают выпечку.

Наслаждайтесь снегом и дневным светом

Каждый сезон предлагает свои развлечения: покататься на коньках или лыжах, съехать с горки или просто слепить снеговика. Вы обязательно найдете то, что будет вам по душе.

Проводите зимние дни активно, и не успеете оглянуться, как дни станут длиннее и светлее.

Гуляйте с друзьями

Зная, как сохранить тепло, вы готовы провести некоторое время на свежем воздухе. Отправляйтесь на прогулки с друзьями или организуйте какие-нибудь мероприятия на свежем воздухе. Не забудьте термос, чтобы вместе выпить горячего шоколада.

Не дайте холоду помешать вам приятно провести время.

Источник.