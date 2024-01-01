5 советов, которые помогут пережить зиму (в шведском стиле)

Зима — суровое время года. Кожа сохнет, губы синеют, пальцы мерзнут, а настроение стремится к нулю. Как пережить зиму и даже получить от нее удовольствие?
Вероятно, ответ известен шведам, которые славятся умением создавать уют. Делимся лайфхаками от скандинавов.
Одевайтесь слоями
Спросите любого шведа о морозе, и он скажет: «не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда». Секрет, который помогает им сохранить тепло, — носить несколько слоев одежды, например что-то шерстяное, а поверх — одежду из флиса.
Чем холоднее, тем больше слоев требуется.
Верхняя одежда тоже должна соответствовать погоде. И как бы много слоев под ней не было, шведы всегда будут выглядеть элегантно и модно.
Создавайте уют при помощи света
Если вам случалось праздновать день рождения в Швеции и получить в подарок свечи, вы понимаете, насколько полезно иметь их при себе. Зимой мы много времени проводим в помещении. И мало кому захочется находиться под холодным хирургическим светом (кошмарная вещь для шведа).
Вместо этого хочется сделать свое жилище как можно более уютным и комфортным. Решение — декоративные светильники и свечи.
Шведы говорят, что в одной комнате должно быть 7 небольших источников освещения, так что начинайте считать!
Пейте горячие напитки и не забывайте о лакомствах
Ничто не помогает согреться так, как хороший теплый напиток. Шведы часто носят с собой термос с горячим шоколадом или кофе, чтобы подкрепиться в любой момент.
Запаситесь этими напитками и не забудьте про глёг, шведское пряное вино, которое пьют горячим на Рождество.
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Самое главное — выпечка! Следите за новинками и сезонными рецептами и найдите лучшую пекарню в округе. Хотя шведы выглядят стройными и спортивными, они обожают выпечку.
Наслаждайтесь снегом и дневным светом
Каждый сезон предлагает свои развлечения: покататься на коньках или лыжах, съехать с горки или просто слепить снеговика. Вы обязательно найдете то, что будет вам по душе.
Проводите зимние дни активно, и не успеете оглянуться, как дни станут длиннее и светлее.
Гуляйте с друзьями
Зная, как сохранить тепло, вы готовы провести некоторое время на свежем воздухе. Отправляйтесь на прогулки с друзьями или организуйте какие-нибудь мероприятия на свежем воздухе. Не забудьте термос, чтобы вместе выпить горячего шоколада.
Не дайте холоду помешать вам приятно провести время.
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