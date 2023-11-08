Шведский стартап разрабатывает дороги, которые заряжают электромобили во время движения

Переход на электротранспорт требует инвестиций и в инфраструктуре. Elonroad предлагает усовершенствовать дороги, чтобы не зависеть от зарядных станций. Проехав 1 км, электрогрузовик получит дополнительный заряд на 1 км, а небольшой EV — на 3 или 4 км.

В скромном промышленном комплексе на окраине Лунда, университетского городка на юге Швеции, команда инженеров работает над технологией, которая может — если ее удастся масштабировать — изменить то, как мы управляем нашими автомобилями.

Elonroad переоборудует дороги, чтобы заряжать автомобили во время движения по ним. Компания была названа не в честь Илона Маска, как предполагают многие, а от el, шведского слова, которое переводится как «электрический».

Карин Эббингхаус, CEO Elonroad, говорит, что переход на электромобили должен сопровождаться инновациями в инфраструктуре для зарядки. «В электромобилях мы вынимаем бак и заменяем его аккумулятором, но зарядная станция выглядит так же, как обычная АЗС, — объясняет она. — Мы просто копируем старую структуру».

У Elonroad совсем другая идея. «Мы можем передавать энергию в потоковом режиме точно так же, как музыку», — говорит Эббингхаус. Это подразумевает, что аккумуляторам не потребуется такая большая емкость, что потенциально сократит расходы на автомобили и устранит необходимость в инфраструктуре зарядки на обочинах.

Как работают электродороги

Elonroad основана в 2014 году и занимается тем, что встраивает полосы из алюминия и резины в существующие автострады. Когда по ним проезжает автомобиль, они посылают радиосигнал, чтобы определить, разрешено ли заряжать это транспортное средство. Если разрешение получено, в полосе включается ток, и автомобиль улавливает его во время движения.

«Если вы водите грузовик, вы можете проехать 1 км по дороге и получите дополнительный заряд на 1 км. Если у вас небольшой EV, этого хватит на 3 или 4 км», — говорит Эббингхаус.

Фото в тексте: Elonroad

Автомобили придется оборудовать устройствами для приема сигнала, но Elonroad собирается открыть исходный код технологии, чтобы уменьшить это «трение». Датчики на дороге сообщают компании, сколько энергии израсходовал автомобиль, чтобы они могли выставить счет клиенту.

По словам Эббингхаус, технология может быть использована не только на дорогах, но и в таких местах, как контейнерные порты, фабрики или шахты, где транспортные средства снова и снова проходят один и тот же маршрут, поэтому умных дорог потребуется меньше.

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Сейчас во Франции, недалеко от Парижа, уже строится тестовый участок электроавтомагистрали протяженностью в 40 км. Elonroad — одна из трех компаний, которые занимаются технической стороной эксперимента. Если испытание пройдет успешно, к 2030 году Франция планирует построить 3-4 тысячи км.

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Швеция уже провела несколько пилотных проектов и планирует электрифицировать одну из автомагистралей. В рамках испытаний в Швеции компания Elonroad построила километровый участок дороги в Лунде, который профинансировало Шведское управление дорожного движения.

В этой области также работают Siemens, которая занимается электрификацией воздушных линий (аналогично трамваю), и израильская Electreon, движущаяся в том же направлении, что Elonroad.

€1 млн за километр

Километр электродороги обойдется примерно в €1 млн. Это немало, учитывая, что технология аккумуляторных батарей продолжает развиваться и может достичь уровня, при котором автомобили смогут преодолевать большие расстояния без необходимости подзарядки, что делает электрифицированные дороги менее актуальной инвестицией.

Эббингхаус отмечает, что инновации в области аккумуляторов большей емкости могут в какой-то момент повлиять на бизнес-модель, но если весь транспорт будет электрическим, возможно, нам не хватит места на досточное количество станций.

Фото в тексте: Elonroad

«Если мы хотим электрифицировать все общество, нам понадобится гораздо больше зарядных устройств и различных альтернатив», — говорит она.

Финансирование Elonroad

Стартапы, которые стремятся строить инфраструктуру, такие как Elonroad, сталкиваются с большими капитальными затратами. Компания сообщает Sifted, что ее убыток за 2022 год составил 12,6 млн шведских крон ($1,2 млн ), но прогнозирует выручку в размере €3 млн в 2023 году и €7 млн в 2024 году.

Помимо разработки технологий для электродорог, у Elonroad есть коммерческий продукт, который заряжает транспорт, пока он стоит на полосе, проходящей по грунту, экономя пространство в таких местах, как заводы и логистические центры. Компания заключила контракт с логистическим гигантом Martin & Servera.

Ранее она получила поддержку от таких инвесторов, как Almi Invest, Bring Ventures, the Unreasonable Group, EIT Urban Mobility и Европейский инновационный совет, и в настоящее время набирает обороты.

«Мы собираем около €10 млн. В таких условиях, как сейчас, трудно привлекать инвестиции, особенно если вы занимаетесь производством оборудования. А еще мы работаем не в Стокгольме, и, — шутит Эббингхаус, — у меня нет ни жилета от Patagonia, ни бороды».

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