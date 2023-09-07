Бутан запускает национальный цифровой ID на базе блокчейна

Бутан внедряет для всех граждан национальную систему цифровой идентификации. «Самосуверенный» ID будет работать по принципу криптовалют и храниться в кошельке на смартфоне, а получить к нему доступ сможет лишь субъект данных.

«Это платформа, на которой все будет доступно онлайн, от цифровизации и онлайн-услуг банков до больниц, налогов и университетов», — говорит Уджвал Дип Дахал, CEO Druk Holding and Investments, правительственного ведомства, которое разработало систему.

7-летний наследный принц страны Джигме Намгьял Вангчук был первым, кто зарегистрировался в новой системе. В течение года она должна охватить остальную часть населения.

«Как только я регистрируюсь, мои подтвержденные учетные данные хранятся в моем кошельке, в моем телефоне. Никто, кроме меня, не имеет к ним доступа, даже правительство», — объясняет Дахал.

По его оценке, знакомство с системой занимает около 5 секунд. «Не нужно никуда идти, чтобы зарегистрироваться. Просто загружаете приложение; вводите свои данные, селфи и национальный ID; и в конце концов алгоритм ИИ запустится и скажет: "Хорошо, я могу предоставить вам подтвержденную учетную запись"», — объясняет он.

Для граждан без смартфона или тех, кому потребуется помощь с регистрацией, предусмотрена другая процедура.

Druk Holding and Investments приняла участие в ряде важных национальных проектов, включая недавно анонсированную Bhutanverse — метавселенную, демонстрирующую бутанское искусство, архитектуру и орнаменты.

В ходе обсуждения законопроекта о цифровом ID в парламенте законодатели получили в общей сложности 55 рекомендаций, среди которых конфиденциальность была одной из основных проблем.

Самосуверенный статус документа гарантирует, что только физическое лицо имеет право раскрывать свои учетные данные, и, по словам Дахала, это должно сдерживать подобные опасения.

«В этом и заключается философия самосуверенности. Теперь все зависит от меня, если я не хочу получать услуги от банка, я не буду делиться своими учетными данными. Если я и делюсь этим, то только с моего согласия», — говорит он.

«Если телефон потерян, есть процедура восстановления ID из облака, но только физическое лицо имеет право получить его у правительства или любой другой организации», — добавляет Дахал.

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