Технологические тренды, за которыми стоит следить в 2024 году

В материале — о главных технологических тенденциях на ближайшие 12 месяцев.

Первые свидетельства можно увидеть на CES, одной из крупнейших технологических выставок в мире. Здесь тысячи инженеров, предпринимателей, представителей деловых кругов и технологических компаний собираются, чтобы поделиться своим видением будущего.

Последние два года показали, что генеративный ИИ и большие языковые модели останутся с нами надолго. В ближайшем будущем они будут внедрены в продукты, которые, возможно, действительно привлекут пользователей.

Разнообразные гаджеты с ИИ

Такие компании, как Intel и Qualcomm, стремятся создать массовые ПК с отдельными «нейронными процессорами», которые позволили бы использовать функции ИИ.

Microsoft недавно объявила, что на клавиатурах новых ПК с Windows появится кнопка вызова встроенного ассистента Copilot.

Смартфоны, которые в течение многих лет использовали машинное обучение для улучшения фотографий и звука телефонных звонков, продолжают использовать возможности ИИ. Например, Samsung сразу после CES собирается запустить новые устройства «на базе искусственного интеллекта».

Еще интереснее, что некоторые игроки пытаются расширить рамки традиционных смартфонов, чтобы представить, как должен работать гаджет, по-настоящему ориентированный на искусственный интеллект.

Калифорнийский стартап Humane, который получил миллионы долларов инвестиций, собирается выпустить AI Pin, гаджет с голосовым управлением, проецирующий данные на руку.

Другая компания, Rabbit, планирует продемонстрировать портативное устройство, способное выполнять сложные голосовые команды, недоступные Siri и Alexa.

Фото в тексте: Rabbit

Даже на раннем этапе список продуктов на базе ИИ, дебют которых намечен на 2024 год, включает автомобили, роботов всех видов, медицинские устройства и даже электрические велосипеды. Пока неясно, насколько их оценят пользователи, но будьте готовы услышать о гаджетах с искусственным интеллектом до конца года — и, конечно, после.

Решающий момент для пространственных вычислений

Возможно, 2024 год не станет годом, когда все бросятся покупать себе модные гарнитуры. Но именно в этом году станет ясно, как бигтех представляет возможности виртуальной, смешанной и дополненной реальности.

Особенного внимания заслуживает Apple. В прошлом году компания представила гарнитуру стоимостью $3499, которая, как она надеется, изменит наш подход к потреблению медиа и обеспечит новые сценарии работы.

До запуска компании предстоит ответить на два вопроса: может ли Apple создать гарнитуру смешанной реальности, которую люди захотят использовать? И что произойдет с областью пространственных вычислений, если она не сможет этого сделать?

Конечно, Apple — не единственная, кто работает в этой области. В прошлом году Samsung и Google объявили о партнерстве для создания гарнитур.

Производитель чипов Qualcomm продолжает выпускать обновленные версии XR-процессоров, которые предлагают все более высокое разрешение и поддерживают большее количество камер для техники Samsung, Google и прочих брендов по всему миру — не говоря уже о множестве небольших игроков, которые стремятся привлечь немного внимания в Лас-Вегасе.

Выборы в эпоху ИИ

В Конгресс-центре Лас-Вегаса вряд ли можно будет встретить представителей избирательной комиссии, но можно ожидать, что мы еще не раз услышим об искусственном интеллекте в контексте выборов.

Здесь технология имеет самые впечатляющие применения. Дезинформирующие дипфейки, синтетические видео и изображения, а также вводящие в заблуждение новостные статьи могут усугублять политические разногласия, сорвать кампании и посеять недоверие к новостям.

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«Широкое распространение сгенерированного контента может подорвать доверие избирателей к информационной среде в целом, — говорится в докладе, подготовленном исследователями из Школы государственной политики Харриса Чикагского университета и Стэнфордской высшей школы бизнеса.

— Если избиратели приходят к идее, что не могут доверять цифровым доказательствам, становится трудно серьезно оценивать тех, кто стремится представлять их интересы».

Впрочем, технология предлагает новые способы общения с законодателями и кандидатами и получения информации о них.

Проект Chat2024, разработанный стартапом Delphi из Майами, позволяет задавать вопросы чат-ботам, представляющим кандидатов в президенты и обученных на основе их опубликованных заявлений и транскриптов видеообращений.

По крайней мере один кандидат в Конгресс США — Шамейн Дэниелс, демократ из Пенсильвании — начал использовать роботизированные звонки с искусственным интеллектом, разработанный Civox, чтобы охватить тысячи потенциальных избирателей.

Более персональная медицинская помощь на дому

Ни одно устройство или ИИ не может заменить квалифицированного врача-человека — хотя на CES еще могут прозвучать подобные обещания. Немало новинок в области медицинских технологий обещают отслеживать самочувствие пользователя и заботиться о нем, не выходя из дома.

Компания Withings, которая в прошлом году произвела фурор, представив анализатор мочи, разработала многофункциональное устройство, позволяющее людям измерять температуру, проверять уровень кислорода в крови, а также сохранять результаты с помощью цифрового стетоскопа.

Фото в тексте: Withings

Другие компании планируют продемонстрировать удивительно сложные датчики, такие как беспроводные вкладыши, которые не только воспроизводят подкасты, но и отслеживают состояние сердца человека с клинической точностью.

Некоторые проекты призваны помочь людям с более личными проблемами. Один стартап, базирующийся в Ирландии, планирует выпустить носимый датчик, который отслеживает частоту и тяжесть симптомов менопаузы, в то время как другой из Южной Кореи утверждает, что разработал устройство, которое увеличит подвижность сперматозоидов у владельца.

Насколько хорошо на самом деле работают подобные продукты, в условиях выставки оценить практически невозможно, но очевидно: технологические компании стремятся разобраться в проблемах, которые не всегда привлекали к себе должное внимание.

Антимонопольные дела в отношении бигтеха

Мы начнем замечать, что давление антимонопольных служб может повлиять на наше взаимодействие с технологическими гигантами.

В деле Epic против Google присяжные постановили, что поисковый гигант управлял магазином приложений Google Play как монополист. Пока не ясно, какие меры правовой защиты будут избраны судом, но вполне возможно, что Google придется предоставить пользователям Android больше доступа к конкурирующим магазинам приложений.

Потенциально в будущем нам придется просматривать несколько магазинов, чтобы найти нужное приложение.

Apple может постигнуть аналогичная участь. Некоторые наблюдатели ожидают, что Европейская комиссия потребует от компании разрешать пользователям устанавливать вручную приложения, загруженные из-за пределов App Store.

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Тем временем, министерство юстиции и несколько штатов США подают в суд на Google, обвиняя гиганта в незаконном подавлении конкуренции в поиске. Ожидается, что заключительные аргументы по делу будут заслушаны в мае.

Тем временем, Федеральная торговая комиссия ведет разбирательство с Amazon, подозревая, что коммерческий гигант наносит вред продавцам и покупателям, «лишая их преимуществ открытой, честной конкуренции».

Больше спутниковой связи

Спутниковые телефонные сети существуют уже несколько десятилетий, но идея подключения обычных пользователей к спутникам стала популярной только в последние годы с появлением iPhone от Apple. В 2024 году некоторые компании приблизятся к тому, чтобы воплотить в реальность другие виды практической спутниковой связи.

Ранее в этом месяце SpaceX Илона Маска запустила первые шесть спутников, предназначенных для использования в качестве орбитальных вышек сотовой связи. Это сигнал, что зон вне доступа к сотовой связи в будущем будет все меньше.

Как впервые объяснил Маск в 2022 году, идея в том, чтобы обычные смартфоны, подобные тем, которые предлагает партнер SpaceX T-Mobile, могли отправлять и получать текстовые сообщения из любой точки мира. В конечном итоге компании надеются предложить голосовые вызовы и даже возможность передачи данных, но, вероятно, услуга будет доступна не раньше 2025 года.

Amazon стремится создать собственный глобальный спутниковый сервис широкополосного доступа в интернет, чтобы конкурировать с Starlink. Вероятно, ей удалось преодолеть важнейшее препятствие в конце декабря, успешно установив стабильное высокоскоростное соединение между двумя тестовыми спутниками.

В течение следующих нескольких месяцев компания планирует расширить орбитальный флот и может начать тесты с заказчиками уже в этом году.

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Фото на обложке: AstroStar / Shutterstock