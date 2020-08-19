Читать, как Билл Гейтс: три принципа, которые помогут извлечь из книг максимум пользы

Основатель Microsoft Билл Гейтс точно знает толк в чтении. Вот три его совета на эту тему.

Чарли Мангер, селф-мейд миллиардер и давний деловой партнер Уоррена Баффета, однажды заметил, что не знает ни одного по-настоящему умного человека, который не обожал бы книги. При этом само по себе чтение не делает никого лучше — можно читать по 52 книги в год, и не извлечь из них ничего существенного. Качество в этом случае гораздо важнее количества.

1. Делайте заметки на полях

В современном мире много отвлекающих факторов, поэтому сконцентрироваться на чем-то одном бывает непросто. А если рядом лежит телефон, задача становится еще сложнее. Заметки на полях — простой, но эффективный способ сосредоточиться на текущих мыслях. К тому же, с их помощью можно быстро вспомнить, на чем вы остановились, если в какой-то момент все же отвлеклись. Заметки помогают связывать новую информацию с тем, что вы уже знаете, и лучше запоминать ее.

Гейтс всегда стремится действовать именно так. Если он не согласен с написанным, он делает соответствующие заметки: «На прочтение таких книг уходит даже больше времени, потому что я очень много пишу на полях».

Как это сделать:

Читайте книгу с карандашом в руках. Вычеркивайте то, что вам не нравится, и вписывайте свой вариант. Задавайте вопросы, если чувствуете необходимость что-то уточнить.

Как написанное соотносится с вашим личным опытом? Есть ли у вас пример, подтверждающий или опровергающий высказанную в книге мысль?

Вскоре вы заметите, что такой подход помогает не только концентрироваться, но и лучше фиксировать прочитанное. В теории обучения такой способ запоминания называется продуманной репетицией. Чем сильнее вы стараетесь что-то понять или уточнить, тем больше вероятность, что новая информация сохранится в долговременной памяти.

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2. Дочитывайте книги до конца

Второй важный принцип Гейтса. На первый взгляд кажется, что этот совет можно пропустить — многие специалисты по эффективности советуют не дочитывать плохие книги. Но его идея состоит в другом: смысл не в том, чтобы обязательно доводить до конца начатое, а в том, чтобы выбирать тексты для прочтения как можно тщательнее. Открывая новую книгу, вы должны быть уверены, что она будет стоить потраченного на нее времени. Придерживаясь этого правила, вы неизбежно станете более избирательным — как Билл Гейтс.

Как это сделать:

В интернете есть множество списков книг. Например, Обама перечислил в Twitter книги, которые больше всего заинтересовали его в 2019 году, а Билл Гейтс выкладывает список рекомендаций ежегодно.

Начните составлять собственный перечень книг, которые вы хотите прочитать. Для этого можно использовать такие приложения, как Google Keep, Wunderlist, ToDoist, или создать профиль на Goodreads.

3. Выделяйте на чтение не менее часа

Гейтс считает, что для того, чтобы как следует погрузиться в чтение, нужно выделить на это занятие как минимум час: «Каждую ночь я провожу чуть больше часа за книгой».

Если у вас нет возможности соблюдать это правило в точности, можно его немного адаптировать: например, стремиться час в день читать, ни на что не отвлекаясь, а также использовать для этого каждую свободную минуту.

Как это сделать:

Сделайте чтение перед сном своей привычкой. Для этого заведите обычный будильник, убирайте гаджеты подальше от кровати и ложитесь спать на час раньше.

В смартфоне также нужно настроить сигнал — например, на 21:00. Он должен напоминать о том, что пришло время отключить все цифровые устройства. Добавьте еще один будильник в 21:20 (крайний срок выключения гаджетов) и строго придерживайтесь его. Если чтение перед сном действительно станет для вас привычным ритуалом, скорость и качество чтения серьезно возрастет.

Вывод

Следовать принципам Билла Гейтса совсем не сложно — они достаточно просты и понятны. Если какие-то из них вам не подошли — двигайтесь в собственном темпе, пробуйте разные варианты и оставляйте те, которые работают именно в вашем случае.

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